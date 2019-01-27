27 Ocak 2019 19:05
Son Düzenlenme Tarihi: 27 Ocak 2019 21:52

CHP'de PM'ye sunulan belediye başkan adaylarının tam listesi

CHP'de 31 Mart yerel seçimlerinde gösterilecek belediye başkan adaylarına ilişkin liste, Parti Meclisine sunuldu.

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CHP'de PM'ye sunulan belediye başkan adaylarının tam listesi

Fotoğraf: DHA

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    CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde göstereceği adaylar üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesini MYK'den büyük oranda geçirdiği belirtilirken Cumhuriyet'ten Deniz Işık'ın haberine göre CHP MYK'sinde görüşülen ve bugünkü Parti Meclisine sunulan isimler şöyle:

    İSTANBUL ADAYLARI

    • Adalar: Erdem Gül
    • Ataşehir: Battal İlgezdi (Oylama sonra yapılacak)
    • Avcılar: Hüseyin Aksu
    • Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan
    • Bakırköy: Bülent Kerimoğlu
    • Başakşehir: Abdulhadi Akmugan
    • Bayrampaşa: Remzi Albayrak
    • Beşiktaş: Rıza Akpolat
    • Beykoz: Boş bırakıldı
    • Büyükçekmece: Hasan Akgün
    • Çatalca: Cem Kara
    • Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım
    • Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt
    • Fatih: Soner Özimer
    • Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya
    • Güngören: İsmet Yaşar
    • Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı
    • Kartal: Gökhan Yüksel
    • Pendik: Mehmet Salih Usta
    • Sancaktepe: Özgen Nama
    • Silivri: Özcan Işılar
    • Sultanbeyli: Ayhan Koç
    • Sultangazi: Halil Bozkurt
    • Şile: Ali Secaattin Güney
    • Şişli: Fidan Aslan Eroğlu
    • Tuzla: Salim Gürsoy
    • Ümraniye: Cafer Aktürk
    • Üsküdar: Ahmet Kılıç
    • Zeytinburnu: Adil Emecan
    • Eyüp Sultan: Emel Bilenoğlu
    • Sarıyer: Şükrü Genç

    PM'ye Üsküdar adayı olarak sunulan Ahmet Kılıç'ın 38 kabul, 20 ret, 2 çekimser oy aldığı ve PM'den geçtiği belirtildi.

    PM'ye Kadıköy adayı olarak sunulan Şerdil Dara Odabaşı 30 kabul 29 ret oyuyla CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı oldu.

    İZMİR ADAYLARI

    Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığı için Tunç Soyer'in isminin onaylandığı belirtilen İzmir'e ilişkin yansıyan ilçelerin aday listesi ise şöyle:

    • Aliağa-Özcan Durmaz
    • Balçova-Mehmet Ali Çalkaya
    • Bayındır-Ufuk Sesli
    • Bayraklı-Cevat Durak
    • Bergama-İdris Yavuz Yılmaz
    • Beydağ-Feridun Yılmazlar
    • Bornova-Mustafa İduğ
    • Buca-Aydoğan Hepdemirgil
    • Çeşme-Ekrem Oran
    • Çiğli-Ali Engin
    • Dikili-Adil Kırgöz
    • Foça-Fatih Gürbüz
    • Gaziemir-Halil Arda
    • Güzelbahçe-Mustafa İnce
    • Karabağlar-Muhittin Selvitopu
    • Karaburun-İlkay Girgin Erdoğan
    • Karşıyaka-Cemil Tugay
    • Kemalpaşa-Rıdvan Kayalı
    • Kınık-Ahmet Özkan
    • Kiraz-İYİ Parti (Mehmet Emin Avşar)
    • Konak-Abdül Batur
    • Menderes-Mustafa Kayalar
    • Menemen-Serdar Aksoy
    • Narlıdere-Utku Gümrükçü
    • Ödemiş-Mehmet Eriş
    • Selçuk-Filiz Ceritoğlu Sengel
    • Seferihisar: Yelda Celiloğlu
    • Tire-İYİ Parti (Salih Atakan Duran)
    • Torbalı-İsmail Uygur
    • Urla-Burak Oğuz.

    CHP'nin İzmir adaylığı için sunulan Tunç Soyer MYK'de onaylandı

    CHP'nin İzmir adaylığı için sunulan Tunç Soyer MYK'de onaylandı

    Çiğli'de CHP'lilerden aday tepkisi

    Çiğli'de CHP'lilerden aday tepkisi

    AFYONKARAHİSAR

    Şuhut: Ekrem Özsoy

    Sinanpaşa Düzağaç: Osman Kavas

    Boldavin Özburun: Uğur Koç

    İhsaniye: Tunay Türkmen

    AĞRI

    Doğubeyazıt: Fesih Maral

    Patnos: Lokman Çetin

    ANTALYA

    Akseki: Mustafa Kavaşoğlu

    Kumluca: Mustafa Köleoğlu

    BALIKESİR

    Ayvalık: Rahmi Gençer

    Bandırma: Tolga Tosun

    Erdek: Hüseyin Sarı

    Altıeylül: Esin Balıbek

    BARTIN

    Ulus Kumluca: Gülizar Saygın

    Ulus Abdipaşa: Yaşar Alkız

    BATMAN

    Sason: Cuma Uçar

    BİTLİS

    Mutki: Tahir Bakır

    Adilcevaz: Mehmet Reşit Önal

    BURDUR

    Gölhisar Yusufça: Mustafa İnce

    KARAMAN

    Sarıveliler: Muhitdin Türkan

    Merkez Sudurağı: Gürsel Aksoy

    KARS

    Digor Dağpınar: Nurettin Artuğ

    KASTAMONU

    Seydiler : Halit Cesur

    KAYSERİ

    Hacılar: Gülay Talaslı

    Tomarza: Osman Koç

    KIRIKKALE

    Karakeçili: Salih Büyükkaya

    Merkez: Mehmet Tuna Soykan

    Pehlivanköy: Abdurrahman Öntürk

    KONYA

    Çumra: Veli Harman

    Derbent: İsmail Fidan

    Emirgazi: Dursun Döleker

    Karapınar: Kamil Bülbül Okuyucu

    Karatay: Mehmet Şeflek

    Meram: Mehmet Gayretli

    Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan

    KÜTAHYA

    Çavdarhisar: Ali Okur

    Gediz Eskigediz: Ekrem Taşkesdik

    MANİSA

    Soma: Abdullah Saka

    MERSİN

    Tarsus: Haluk Bozdoğan

    Silifke: Mustafa Turgut

    Mezitli: Neşet Tarhan

    Yenişehir: Abdullah Özyiğit

    Mut: Mehmet Saydam

    Anamur: Durmuş Deniz

    Bozyazı: Yüksel Kır

    Mersin'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

    Mersin'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

    MUĞLA

    Bodrum: Mehmet Kocadon

    Fethiye: Ali Karaca

    Marmaris: Muhammet Ali Acar

    Seydikemer: İbrahim Ertürk

    MUŞ

    Bulanık Sarıpınar: Alaattin Çevik

    Malazgirt: Ahmet Kenan Türker

    Malazgirt Konakkıran: Tevfik Bülbül

    Hasköy: Nedret Paçal

    NEVŞEHİR

    Ürgüp Ortahisar: Hatice Yavuz

    ORDU

    Gürgentepe: İsa Yazıcı

    Ulubey: Kani Ergün

    OSMANİYE

    Düziçi Böcekli: Doğan Öztürk

    Düziçi Ellek: Nurettin Mart

    RİZE

    Merkez: Ayhan Akyüz

    SAKARYA

    Adapazarı: İsmail Kılıç

    Pamukova: Hüseyin Eryiğit

    SAMSUN

    Atakum: Cemil Deveci

    ŞANLIURFA

    Siverek: Fatih Mehmet Bucak

    Birecik: Hüseyin Kıran

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    ŞIRNAK

    Uludere Şenoba: Sabri Babat

    TRABZON

    Sürmene: Kemal Küçükalli

    VAN

    İpekyolu: Sinan Solmaz

    YOZGAT

    Sorgun Çiğdemli: Hasan Ersoy

    Sorgun Doğankent: Ali Erciyas

    Sorgun Gülşehri: Nihat Karaman

    Boğazlıyan Yamaçlı: Duran Baran

    Boğazlıyan Uzunlu: Tekin Becerik

    ZONGULDAK

    Ereğli: Halil Posbıyık

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