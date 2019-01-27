CHP'de PM'ye sunulan belediye başkan adaylarının tam listesi
CHP'de 31 Mart yerel seçimlerinde gösterilecek belediye başkan adaylarına ilişkin liste, Parti Meclisine sunuldu.
Fotoğraf: DHA
CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde göstereceği adaylar üzerine çalışmalarını sürdürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesini MYK'den büyük oranda geçirdiği belirtilirken Cumhuriyet'ten Deniz Işık'ın haberine göre CHP MYK'sinde görüşülen ve bugünkü Parti Meclisine sunulan isimler şöyle:
İSTANBUL ADAYLARI
- Adalar: Erdem Gül
- Ataşehir: Battal İlgezdi (Oylama sonra yapılacak)
- Avcılar: Hüseyin Aksu
- Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan
- Bakırköy: Bülent Kerimoğlu
- Başakşehir: Abdulhadi Akmugan
- Bayrampaşa: Remzi Albayrak
- Beşiktaş: Rıza Akpolat
- Beykoz: Boş bırakıldı
- Büyükçekmece: Hasan Akgün
- Çatalca: Cem Kara
- Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım
- Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt
- Fatih: Soner Özimer
- Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya
- Güngören: İsmet Yaşar
- Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı
- Kartal: Gökhan Yüksel
- Pendik: Mehmet Salih Usta
- Sancaktepe: Özgen Nama
- Silivri: Özcan Işılar
- Sultanbeyli: Ayhan Koç
- Sultangazi: Halil Bozkurt
- Şile: Ali Secaattin Güney
- Şişli: Fidan Aslan Eroğlu
- Tuzla: Salim Gürsoy
- Ümraniye: Cafer Aktürk
- Üsküdar: Ahmet Kılıç
- Zeytinburnu: Adil Emecan
- Eyüp Sultan: Emel Bilenoğlu
- Sarıyer: Şükrü Genç
PM'ye Üsküdar adayı olarak sunulan Ahmet Kılıç'ın 38 kabul, 20 ret, 2 çekimser oy aldığı ve PM'den geçtiği belirtildi.
PM'ye Kadıköy adayı olarak sunulan Şerdil Dara Odabaşı 30 kabul 29 ret oyuyla CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı oldu.
İZMİR ADAYLARI
Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığı için Tunç Soyer'in isminin onaylandığı belirtilen İzmir'e ilişkin yansıyan ilçelerin aday listesi ise şöyle:
- Aliağa-Özcan Durmaz
- Balçova-Mehmet Ali Çalkaya
- Bayındır-Ufuk Sesli
- Bayraklı-Cevat Durak
- Bergama-İdris Yavuz Yılmaz
- Beydağ-Feridun Yılmazlar
- Bornova-Mustafa İduğ
- Buca-Aydoğan Hepdemirgil
- Çeşme-Ekrem Oran
- Çiğli-Ali Engin
- Dikili-Adil Kırgöz
- Foça-Fatih Gürbüz
- Gaziemir-Halil Arda
- Güzelbahçe-Mustafa İnce
- Karabağlar-Muhittin Selvitopu
- Karaburun-İlkay Girgin Erdoğan
- Karşıyaka-Cemil Tugay
- Kemalpaşa-Rıdvan Kayalı
- Kınık-Ahmet Özkan
- Kiraz-İYİ Parti (Mehmet Emin Avşar)
- Konak-Abdül Batur
- Menderes-Mustafa Kayalar
- Menemen-Serdar Aksoy
- Narlıdere-Utku Gümrükçü
- Ödemiş-Mehmet Eriş
- Selçuk-Filiz Ceritoğlu Sengel
- Seferihisar: Yelda Celiloğlu
- Tire-İYİ Parti (Salih Atakan Duran)
- Torbalı-İsmail Uygur
- Urla-Burak Oğuz.
CHP'nin İzmir adaylığı için sunulan Tunç Soyer MYK'de onaylandı
Çiğli'de CHP'lilerden aday tepkisi
AFYONKARAHİSAR
Şuhut: Ekrem Özsoy
Sinanpaşa Düzağaç: Osman Kavas
Boldavin Özburun: Uğur Koç
İhsaniye: Tunay Türkmen
AĞRI
Doğubeyazıt: Fesih Maral
Patnos: Lokman Çetin
ANTALYA
Akseki: Mustafa Kavaşoğlu
Kumluca: Mustafa Köleoğlu
BALIKESİR
Ayvalık: Rahmi Gençer
Bandırma: Tolga Tosun
Erdek: Hüseyin Sarı
Altıeylül: Esin Balıbek
BARTIN
Ulus Kumluca: Gülizar Saygın
Ulus Abdipaşa: Yaşar Alkız
BATMAN
Sason: Cuma Uçar
BİTLİS
Mutki: Tahir Bakır
Adilcevaz: Mehmet Reşit Önal
BURDUR
Gölhisar Yusufça: Mustafa İnce
KARAMAN
Sarıveliler: Muhitdin Türkan
Merkez Sudurağı: Gürsel Aksoy
KARS
Digor Dağpınar: Nurettin Artuğ
KASTAMONU
Seydiler : Halit Cesur
KAYSERİ
Hacılar: Gülay Talaslı
Tomarza: Osman Koç
KIRIKKALE
Karakeçili: Salih Büyükkaya
Merkez: Mehmet Tuna Soykan
Pehlivanköy: Abdurrahman Öntürk
KONYA
Çumra: Veli Harman
Derbent: İsmail Fidan
Emirgazi: Dursun Döleker
Karapınar: Kamil Bülbül Okuyucu
Karatay: Mehmet Şeflek
Meram: Mehmet Gayretli
Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan
KÜTAHYA
Çavdarhisar: Ali Okur
Gediz Eskigediz: Ekrem Taşkesdik
MANİSA
Soma: Abdullah Saka
MERSİN
Tarsus: Haluk Bozdoğan
Silifke: Mustafa Turgut
Mezitli: Neşet Tarhan
Yenişehir: Abdullah Özyiğit
Mut: Mehmet Saydam
Anamur: Durmuş Deniz
Bozyazı: Yüksel Kır
Mersin'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?
MUĞLA
Bodrum: Mehmet Kocadon
Fethiye: Ali Karaca
Marmaris: Muhammet Ali Acar
Seydikemer: İbrahim Ertürk
MUŞ
Bulanık Sarıpınar: Alaattin Çevik
Malazgirt: Ahmet Kenan Türker
Malazgirt Konakkıran: Tevfik Bülbül
Hasköy: Nedret Paçal
NEVŞEHİR
Ürgüp Ortahisar: Hatice Yavuz
ORDU
Gürgentepe: İsa Yazıcı
Ulubey: Kani Ergün
OSMANİYE
Düziçi Böcekli: Doğan Öztürk
Düziçi Ellek: Nurettin Mart
RİZE
Merkez: Ayhan Akyüz
SAKARYA
Adapazarı: İsmail Kılıç
Pamukova: Hüseyin Eryiğit
SAMSUN
Atakum: Cemil Deveci
ŞANLIURFA
Siverek: Fatih Mehmet Bucak
Birecik: Hüseyin Kıran
MHP'nin Siverek adayı Fatih M. Bucak: Mezarlarını kazmaya başlasınlar
ŞIRNAK
Uludere Şenoba: Sabri Babat
TRABZON
Sürmene: Kemal Küçükalli
VAN
İpekyolu: Sinan Solmaz
YOZGAT
Sorgun Çiğdemli: Hasan Ersoy
Sorgun Doğankent: Ali Erciyas
Sorgun Gülşehri: Nihat Karaman
Boğazlıyan Yamaçlı: Duran Baran
Boğazlıyan Uzunlu: Tekin Becerik
ZONGULDAK
Ereğli: Halil Posbıyık
Merkez: Ali Uzun (HABER MERKEZİ)
CHP'nin İzmir adaylığı için sunulan Tunç Soyer MYK'de onaylandı
İstanbul'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?