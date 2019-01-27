CHP'de PM'ye sunulan belediye başkan adaylarının tam listesi

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde göstereceği adaylar üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesini MYK'den büyük oranda geçirdiği belirtilirken Cumhuriyet'ten Deniz Işık'ın haberine göre CHP MYK'sinde görüşülen ve bugünkü Parti Meclisine sunulan isimler şöyle:

İSTANBUL ADAYLARI

Adalar: Erdem Gül

Ataşehir: Battal İlgezdi (Oylama sonra yapılacak)

Avcılar: Hüseyin Aksu

Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan

Bakırköy: Bülent Kerimoğlu

Başakşehir: Abdulhadi Akmugan

Bayrampaşa: Remzi Albayrak

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beykoz: Boş bırakıldı

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca: Cem Kara

Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım

Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt

Fatih: Soner Özimer

Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya

Güngören: İsmet Yaşar

Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı

Kartal: Gökhan Yüksel

Pendik: Mehmet Salih Usta

Sancaktepe: Özgen Nama

Silivri: Özcan Işılar

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Halil Bozkurt

Şile: Ali Secaattin Güney

Şişli: Fidan Aslan Eroğlu

Tuzla: Salim Gürsoy

Ümraniye: Cafer Aktürk

Üsküdar: Ahmet Kılıç

Zeytinburnu: Adil Emecan

Eyüp Sultan: Emel Bilenoğlu

Sarıyer: Şükrü Genç

PM'ye Üsküdar adayı olarak sunulan Ahmet Kılıç'ın 38 kabul, 20 ret, 2 çekimser oy aldığı ve PM'den geçtiği belirtildi.

PM'ye Kadıköy adayı olarak sunulan Şerdil Dara Odabaşı 30 kabul 29 ret oyuyla CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı oldu.

İZMİR ADAYLARI

Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığı için Tunç Soyer'in isminin onaylandığı belirtilen İzmir'e ilişkin yansıyan ilçelerin aday listesi ise şöyle:

Aliağa-Özcan Durmaz

Balçova-Mehmet Ali Çalkaya

Bayındır-Ufuk Sesli

Bayraklı-Cevat Durak

Bergama-İdris Yavuz Yılmaz

Beydağ-Feridun Yılmazlar

Bornova-Mustafa İduğ

Buca-Aydoğan Hepdemirgil

Çeşme-Ekrem Oran

Çiğli-Ali Engin

Dikili-Adil Kırgöz

Foça-Fatih Gürbüz

Gaziemir-Halil Arda

Güzelbahçe-Mustafa İnce

Karabağlar-Muhittin Selvitopu

Karaburun-İlkay Girgin Erdoğan

Karşıyaka-Cemil Tugay

Kemalpaşa-Rıdvan Kayalı

Kınık-Ahmet Özkan

Kiraz-İYİ Parti (Mehmet Emin Avşar)

Konak-Abdül Batur

Menderes-Mustafa Kayalar

Menemen-Serdar Aksoy

Narlıdere-Utku Gümrükçü

Ödemiş-Mehmet Eriş

Selçuk-Filiz Ceritoğlu Sengel

Seferihisar: Yelda Celiloğlu

Tire-İYİ Parti (Salih Atakan Duran)

Torbalı-İsmail Uygur

Urla-Burak Oğuz.

CHP'nin İzmir adaylığı için sunulan Tunç Soyer MYK'de onaylandı

Çiğli'de CHP'lilerden aday tepkisi

AFYONKARAHİSAR

Şuhut: Ekrem Özsoy

Sinanpaşa Düzağaç: Osman Kavas

Boldavin Özburun: Uğur Koç

İhsaniye: Tunay Türkmen

AĞRI

Doğubeyazıt: Fesih Maral

Patnos: Lokman Çetin

ANTALYA

Akseki: Mustafa Kavaşoğlu

Kumluca: Mustafa Köleoğlu

BALIKESİR

Ayvalık: Rahmi Gençer

Bandırma: Tolga Tosun

Erdek: Hüseyin Sarı

Altıeylül: Esin Balıbek

BARTIN

Ulus Kumluca: Gülizar Saygın

Ulus Abdipaşa: Yaşar Alkız

BATMAN

Sason: Cuma Uçar

BİTLİS

Mutki: Tahir Bakır

Adilcevaz: Mehmet Reşit Önal

BURDUR

Gölhisar Yusufça: Mustafa İnce

KARAMAN

Sarıveliler: Muhitdin Türkan

Merkez Sudurağı: Gürsel Aksoy

KARS

Digor Dağpınar: Nurettin Artuğ

KASTAMONU

Seydiler : Halit Cesur

KAYSERİ

Hacılar: Gülay Talaslı

Tomarza: Osman Koç

KIRIKKALE

Karakeçili: Salih Büyükkaya

Merkez: Mehmet Tuna Soykan

Pehlivanköy: Abdurrahman Öntürk

KONYA

Çumra: Veli Harman

Derbent: İsmail Fidan

Emirgazi: Dursun Döleker

Karapınar: Kamil Bülbül Okuyucu

Karatay: Mehmet Şeflek

Meram: Mehmet Gayretli

Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan

KÜTAHYA

Çavdarhisar: Ali Okur

Gediz Eskigediz: Ekrem Taşkesdik

MANİSA

Soma: Abdullah Saka

MERSİN

Tarsus: Haluk Bozdoğan

Silifke: Mustafa Turgut

Mezitli: Neşet Tarhan

Yenişehir: Abdullah Özyiğit

Mut: Mehmet Saydam

Anamur: Durmuş Deniz

Bozyazı: Yüksel Kır

Mersin'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

MUĞLA

Bodrum: Mehmet Kocadon

Fethiye: Ali Karaca

Marmaris: Muhammet Ali Acar

Seydikemer: İbrahim Ertürk

MUŞ

Bulanık Sarıpınar: Alaattin Çevik

Malazgirt: Ahmet Kenan Türker

Malazgirt Konakkıran: Tevfik Bülbül

Hasköy: Nedret Paçal

NEVŞEHİR

Ürgüp Ortahisar: Hatice Yavuz

ORDU

Gürgentepe: İsa Yazıcı

Ulubey: Kani Ergün

OSMANİYE

Düziçi Böcekli: Doğan Öztürk

Düziçi Ellek: Nurettin Mart

RİZE

Merkez: Ayhan Akyüz

SAKARYA

Adapazarı: İsmail Kılıç

Pamukova: Hüseyin Eryiğit

SAMSUN

Atakum: Cemil Deveci

ŞANLIURFA

Siverek: Fatih Mehmet Bucak

Birecik: Hüseyin Kıran

MHP'nin Siverek adayı Fatih M. Bucak: Mezarlarını kazmaya başlasınlar

ŞIRNAK

Uludere Şenoba: Sabri Babat

TRABZON

Sürmene: Kemal Küçükalli

VAN

İpekyolu: Sinan Solmaz

YOZGAT

Sorgun Çiğdemli: Hasan Ersoy

Sorgun Doğankent: Ali Erciyas

Sorgun Gülşehri: Nihat Karaman

Boğazlıyan Yamaçlı: Duran Baran

Boğazlıyan Uzunlu: Tekin Becerik

ZONGULDAK

Ereğli: Halil Posbıyık

Merkez: Ali Uzun (HABER MERKEZİ)

CHP'nin İzmir adaylığı için sunulan Tunç Soyer MYK'de onaylandı

İstanbul'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?