CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu istifasını geri çekti
Kritik PM toplantısı esnasında istifasını açıklayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kararından geri döndü.
Fotoğraf: CHP Basın Birimi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Parti Meclisi (PM) toplantısında belediye başkan adaylarının listesinin belirlendiği saatlerde istifasını açıkladı. Kaftancıoğlu birkaç saat sonra istifasını geri çektiğini duyurdu.
Kaftancıoğlu, 27 Ocak pazar akşamı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada:
"Daima pusulam olan CHP Örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz,yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım" dedi.
Daima pusulam olan CHP Örgütüm;sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. Ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz,yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 27 Ocak 2019
CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dr. Canan Kaftancıoğlu'nun şahsi Twitter hesabından yaptığı istifa açıklaması doğrudur. Şu an için başka bir açıklama yapılmayacaktır" denildi.
İSTİFA NEDENİ BATTAL İLGEZDİ Mİ?
Kaftancıoğlu'nun istifası sonrası PM toplantısı yarıda kesildi. Kaftancıoğlu'nun İstanbul'da belirlenen adaylara tepki göstererek istifasını açıkladığı belirtildi. Bir iddiaya göre Kaftancıoğlu, özel olarak Ataşehir'de Battal İlgezdi'nin isminin belirlenmesi üzerine istifa kararı aldı.
Saatler süren ikna çalışmalarının ardından Canan Kaftancıoğlu, 28 Ocak pazartesi saat 04.57'de istifasını geri çektiği duyurdu:
1- Yerel seçim sürecinde CHP İstanbul örgütünün sesini partimizin karar mekanizmalarına yeterince yansıtamadığımı düşündüğüm için, vicdani kararımla il başkanlığından ayrılarak bundan sonraki sürece partimizin bir neferi olarak devam etme kararı almıştım.
2- İl yönetimindeki arkadaşlarımın ve örgütümüzün yoğun baskısıyla, partimize, örgütümüze, seçmenimize ve İstanbul’a olan sorumluluğum gereği görevime ve mücadeleme devam ediyorum.
1- Yerel seçim sürecinde CHP İstanbul örgütünün sesini partimizin karar mekanizmalarına yeterince yansıtamadığımı düşündüğüm için, vicdani kararımla il başkanlığından ayrılarak bundan sonraki sürece partimizin bir neferi olarak devam etme kararı almıştım. pic.twitter.com/QcZtpJ2ZMr— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 28 Ocak 2019
Canan Kaftancıoğlu, Ocak 2018'de İstanbul il başkanlığına seçilmişti.
İSTANBUL'DA PM'YE SUNULAN İSİMLER
CHP'de İstanbul'da PM'ye sunulan isimler şöyleydi:
- Adalar: Erdem Gül
- Ataşehir: Battal İlgezdi
- Avcılar: Hüseyin Aksu
- Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan
- Bakırköy: Bülent Kerimoğlu
- Başakşehir: Abdulhadi Akmugan
- Bayrampaşa: Remzi Albayrak
- Beşiktaş: Rıza Akpolat
- Beykoz: Boş bırakıldı
- Büyükçekmece: Hasan Akgün
- Çatalca: Cem Kara
- Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım
- Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt
- Fatih: Soner Özimer
- Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya
- Güngören: İsmet Yaşar
- Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı
- Kartal: Gökhan Yüksel
- Pendik: Mehmet Salih Usta
- Sancaktepe: Özgen Nama
- Silivri: Özcan Işılar
- Sultanbeyli: Ayhan Koç
- Sultangazi: Halil Bozkurt
- Şile: Ali Secaattin Güney
- Şişli: Fidan Aslan Eroğlu
- Tuzla: Salim Gürsoy
- Ümraniye: Cafer Aktürk
- Üsküdar: Ahmet Kılıç
- Zeytinburnu: Adil Emecan
- Eyüp Sultan: Emel Bilenoğlu
- Sarıyer: Şükrü Genç
CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR?
Canan Kaftancıoğlu, 1972 yılında Ordu'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamlayan Kaftancıoğlu, 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Sivas Suşehri Devlet Hastahanesi acil biriminde hekim olarak görev yapan Canan Kaftancıoğlu, 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Adli Tıp ihtisasına başladı.
TiHV(Türkiye İnsan Hakları Vakfı) ‘de vaka taraması yaparak “İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi” isimli teziyle ihtisasını tamamlayan Canan Kaftancıoğlu, 2011-2012 yılları arasında CHP İstanbul Basın, Kültür ve İletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında İl başkan vekilliği, basından sorumlu il başkan yardımcılığı görevini sürdürdü.
Ocak 2018'de CHP İstanbul il başkanlığına seçildi. Görevindeki 1. yılında istifasını açıkladı. (HABER MERKEZİ)
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