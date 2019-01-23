CHP'de gözler hafta sonu yapılacak PM toplantısında

“Belediye başkan adaylarının belirlenmesinde geç kalındığı” eleştirilerinin yöneltildiği CHP'de gözler, 27 Ocak'ta yapılacak Parti Meclisi toplantısına çevrildi.

Bugüne kadar Ankara, İstanbul, Antalya, Adana ve Bursa gibi büyükşehirlerin adaylarını kamuoyuyla paylaşan, hatta bazı illerde tanıtım toplantıları yapan CHP'nin İzmir adayının PM'nin bu toplantısında netleşmesi bekleniyor.

Adaylık için birden fazla ismin konuşulduğu İzmir'de, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ismi ön plana çıkıyor.

Edinilen bilgiye göre, CHP PM, şimdiye kadar yapılan altı toplantıda, 16'sı büyükşehir, 32'si il olmak üzere toplam 697 belediye başkan adayını belirledi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Ocak'taki yedinci PM toplantısı öncesi ilk olarak partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya gelecek.

Burada, belediye başkan adayları listesine son şeklini verecek olan Kılıçdaroğlu, daha sonra bu listeyi PM'nin onayına sunacak.

“Başta İzmir olmak üzere bazı büyükşehir ilçelerinde adayların açıklanmamış olmasının eleştirilere yol açtığı” partide, bu PM toplantısında tartışmalara nokta konması planlıyor.

İYİ Parti ile yürütülen ittifak görüşmelerinin kesin sınırlarının belirlenmesiyle CHP'nin bu PM toplantısında İzmir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ismi açıklaması bekleniyor.

CHP'nin, hafta sonu yapılacak PM toplantısında adayların hepsinin belirlenememesi durumunda, gelecek hafta bir toplantı daha yapabileceği konuşuluyor.

İZMİR ÖNE ÇIKAN İSİM TUNÇ SOYER

Daha önce “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmayacağını” dile getiren Aziz Kocaoğlu'nun, “tekrar aday olabileceği” yönündeki açıklaması, CHP'nin İzmir hesaplarını değiştirdi.

İzmir'de tüm tarafların kabul edebileceği bir ismin belirlenmesi için bir süre daha çalışma kararı alan parti, bu adayını sona bıraktı.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylığına sıcak baktığı belirtilen Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bu ismi PM'nin onayına sunabileceği ifade ediliyor. Tunç Soyer aynı zamanda emek ve demokrasi güçlerinin yerel yönetimler konferansında da üzerinde ortaklaşılan isim olmuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ve PM Üyesi Erdal Aksünger de partide İzmir için adları geçen isimler oldu.

KOCAOĞLU'NUN ADAYLIĞI ZAYIF İHTİMAL

Kılıçdaroğlu'nun, Aziz Kocaoğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı belirtiliyor. Bu kapsamda, 24 Haziran seçimlerinin ardından parti içinde yaşanan ‘olağanüstü kurultay’ tartışmalarında Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile hareket ederek, ‘değişim’ talebinde bulunan Kocaoğlu'nun adaylığı zayıf bir ihtimal olarak görülüyor.

Bu süreçte Kocaoğlu'nun, kendisinin ya da istediği bir adayın gösterilmemesi durumunda ‘bağımsız aday’ olabileceği kaydediliyor.

İYİ Parti'nin ise Tunç Soyer ismine temkinli yaklaştığı ifade ediliyor. (AA)