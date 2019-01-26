Kocaeli'de Alevi kurumları birlik mesajı verdi

Kocaeli'de Alevi Kültür Dernekleri şubesinin düzenlediği gecede Alevi kurum yöneticileri birlik mesajı verdi. "Devletin Alevi’si olmayacağız" denilen etkinlikte barış dilini kullanmaya devam edileceği vurgulandı.

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hasan Güzelgül, Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Celal Fırat, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan katılım sağladı.

Tanyıldız Düğün Salonu'nda düzenlenen gecede her bir kurum yöneticisi selamlama konuşması yaparken, ortak açıklamayı Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam gerçekleştirdi. "Böylesine kuşatılmış bir süreçte en çok zararı gören bu ülkenin farklılıkları, düşünceleri ve renkleridir" diyen Sağlam, "Aleviler bu kadim coğrafyada hak nasıl talep ediliyorsa yüzyıllardır öyle hakkını talep etmiştir. Meydanlarda hak mücadelesini verirken çözümün de sokak sokak çalışmaktan geçtiğini iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı. "Devletin Alevi’si olmayacağız" diyen Sağlam, tedirginlik yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti: "Yükselen dinci radikalizm ve anti demokratik uygulamalardan ayrı bir endişe duyuyoruz."

'ORTAK BİR YEREL SEÇİM SÜRECİ OLMALI'

"Türkiye’deki rejim artık Alevilerin talepleri üzerinden anlatılamaz" diyen Sağlam sözlerini şöyle sürdürdü: "Sorun sistem sorunudur. Sorun sınıfsal bir sorundur. Ezilen her kesimin; emekçilerin, işçilerin, öğrencilerin, herkesin bir biçimiyle bu ülkede sorunu var, yani bu ülkenin rejimiyle sorunu var. Ne yapmamız gerekiyor. O zaman topyekûn mücadele etmemiz gerekiyor. Ülkenin geldiği bu koşullarda sorunlar, Alevilerin de sorunlarını kapsayan, çok boyutlu ve daha da tehlikeli sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu söylemek isterim. Ama bilinmelidir ki Aleviler tüm ezilenlerin yol arkadaşıdır. Amasız, lakinsiz, fakatsız bir arada olmak ve mücadele etmek zorundayız. Demokratik mücadelenin olmazsa olmaz kuralı yerel seçimlerde mevzi kazanmaktır. Burada bir halk hareketi şeklinde, ortak bir yerel seçim süreci olması gerektiğini düşünüyoruz."

Fotoğraf: Evrensel

'BARIŞ DİLİNİ KULLANACAĞIZ'

Barış dilini kullanmaya devam edeceklerini vurgulayan Sağlam, "Hukuksuzluk kime yapılırsa yapılsın ortak tutum alarak mücadele edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada barış dilini kullanmaya dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP, HDP, İyi Parti, Emek Partisi, DSP, Kocaeli Dersimliler Derneği, Kocaeli Vartolular Derneği, DİSK, KESK, TMMOB, Kocaeli Demokrasi Girişimi, Eğitim-İş, ADD, ÇYDD, Halkevleri, Görsem, Kığı Yayladere Derneği, Tokatlılar Derneği gibi çok sayıda kurumun katılım sağladığı gece Ali Ekber Eren'in seslendirdiği türkülerle devam etti. (Kocaeli/EVRENSEL)