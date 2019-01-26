357. F Oturumu: 334 mahpus açlık grevinde

Eylemde, hapishanelerde açlık grevini sürdüren 334 tutukluya, hapishane idarelerince cezalandırıcı yaptırımlar uygulandığı bilgisi de verildi.

Tedavi hakları gasp edilen tüm hasta tutukluların sesi olmak için düzenlenen F Oturumu, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi önünde gerçekleşti.

357. hafta F Oturumu’nda “Hasta mahpus Ramazan Durmaz serbest bırakılsın” ve “Tedavi haktır engellenemez” pankartları açıldı.

İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu’ndan Hatice Onaran okudu. Tecridin kaldırılması için hapishanelerde başlatılan açlık grevlerine katılan tutuklu sayısının 334 olduğunu söyleyen Onaran, açlık grevindeki tutuklulara hapishane idareleri tarafından cezalandırıcı yaptırımlar uygulandığı bilgisini aktardı, “Hücre cezası, rutin sağlık kontrollerinin yapılmaması, revire çıkmaya zorlanmaları başta olmak üzere açlık grevine giren hemen tüm mahpuslara disiplin soruşturması açıldığı ve ceza verildiği bilgileri kaygı verici” dedi.

‘ÖZ BAKIMINI YAPAMIYOR’

Onaran, 2010 yılında tutuklanan hasta tutuklu Ramazan Durmaz’ın durumunu paylaştı. Onaran, Dicle Üniversitesi’nde okurken 2009 yılında kafasına isabet eden biber gazı kapsülü sebebiyle ağır yaralanan Durmaz’ın tedavisi sürdüğü sırada tutuklandığını anlattı, “Ramazan Durmaz vücudunun sağ tarafı uzun süre felçli kaldığı için daha sonra düzelmiş olsa da kolundaki güç kaybını bir daha kazanamadı. Gaz kapsülünün isabet etmesi sonucu kafasında oluşan boşluğun üzeri sadece deri ile kaplı. Deri arasında kemik olmadığı için yapılacak bir ameliyatla bu boşluk kısmına kemiksi bir maddenin eklenmesi gerekiyor. Ancak ne yazık ki geçen bunca yıla rağmen bu ameliyat hala gerçekleşmemiştir. Ramazan tutuklandığı günden bugüne Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Tekirdağ Hapishanelerine sevk edildi. Daha sonra Kasım 2018’de Silivri 5 Nolu L Tipi Hapishanesi’ne, birkaç gün önce de Metris 2 Nolu T Tipi Hapishanesine sevk edildi. Kronik böbrek yetmezliği bulunan Ramazan haftada üç gün diyalize gitmek zorunda. Sürgün edildiği her hapishanede diyalize gitmek ve böbrek nakli için her seferinde yeniden yazışma yapmak zorunda kalıyor. Hem kafasındaki hem de böbreklerindeki rahatsızlıktan kaynaklı öz bakımını yapmakta ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken Ramazan Durmaz’ın serbest bırakılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. (İstanbul/EVRENSEL)