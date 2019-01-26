26 Ocak 2019 09:29

Diyarbakır HDP adayı Mızraklı: Ders çıkarmanın erdemi ile yürüyeceğiz

Kayyımın atandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığına HDP’den eş başkan adayı olan Selçuk Mızraklı ile konuştuk.

Diyarbakır HDP adayı Mızraklı: Ders çıkarmanın erdemi ile yürüyeceğiz

HDP'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Selçuk Mızraklı | Fotoğraf: Evrensel
Fotoğraf

    • Paylaş

    Orhan KURUL
    Diyarbakır

    Yerel seçimlere kısa bir süre kaldı. 2 Kasım 2016’da eş başkanlığını Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın yaptığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyım atanmıştı. AKP, kayyım olarak atanan Cumali Atilla’yı aday yaparken HDP, Diyarbakır Milletvekili Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık’ı aday olarak belirledi. Mızraklı ile geçmişi, kayyımın iki yılını ve seçim güvenliği konusundaki tartışmaları konuştuk. Mızraklı, “Yanlışlarından ve eksiklerinden ders çıkarmayı bilmenin erdemi ile yürümek durumundayız” dedi. Mızraklı, sorularımızı yanıtladı.  

    Geçmişte farklı parti isimleriyle de olsa kayyım atanana kadar 17 yıl HDP yönetti Diyarbakır  Belediyesini. Siz de duyuyorsunuz bazı eleştiriler de var. Nasıl değerlendiriyorsunuz geçmiş 17 yılınızı?

    AKP’nin bu 17 yıl dediğimiz kesitte elinde bulundurduğu yanı başımızdaki Elazığ, Malatya, Urfa gibi kentler de var. Nasıl ki; İstanbul 25 yıldır AKP ve mirasçısı olduğu partiler tarafından yönetiliyorsa evet bizimde Diyarbakır’da 17 yıllık hafızamız var. Bu hafıza içinde Diyarbakır, Türkiye’de ortalama kişi başına düşen gelirin gerisinde olduğu bir kent. Nüfusun çok hızlı büyüme gösterdiği bu kentte HDP’li belediyeler olarak, imar düzeyinde, yeşil alan düzeyinde, ulaşım yolları açısından neler yaptığımızı rakam rakam dökebilir, karşılaştırabiliriz. Hatta, 17 yılı bütün cumhuriyet tarihi ile de karşılaştırabiliriz. Yeşil alan, yol yapımı, kentin imarında kentin ruhu ile bütünleşme konusunda kentin doğru gelişme akslarının tarif edilmeye çalışıldığı bir dönem söz konusuydu. Bütün bunları yaparken her şeyi doğru yaptık dersek, insan doğasına, yönetimlerin doğasına aykırı olur. Şüphesiz ki yanlış veya eksik yaptıklarımız da oldu. Biz, güçlü bir toplumsal katılımı yani, halkın söz ve karar süreçlerine güçlü bir şekilde katılımlarını yeterince gerçekleştirebildik mi? Biraz o noktada eksiklerimiz var. Yaptığımız iş ve işlemleri kendi toplumuza yeterince duyurabildik mi? Bunu da niye söylüyorum hakikaten biz böyle yaptıklarımızdan ötürü böbürlenmeyiz ama  yaptığımız işlerin duyurusunu yapma noktasında da eksikliklerimiz oldu. Şimdi bütün bunlar hafızamızda ama aynı zamanda da önümüzdeki programda duran şeyler. Yani yanlışlarından ve eksiklerinden ders çıkarmayı bilmenin erdemi ile yürümek durumundayız.

    ‘HALKIN DİLİNİ KISMAYA ÇALIŞAN BİR ANLAYIŞ’

    Cumali Atilla, “Onların geçmiş yıllarda yapamadığını biz iki yılda yaptık” diyor. Öyle mi?

    Kayyımların dönemi, kentlerin tahribatının dönemleridir. Belediye bütçelerine baktığınız zaman Sayıştay raporlarında da not edildiği gibi çok korkunç bir israf ve talan ekonomisinin hayata geçirildiğini görürüz. Bu kentin insanları çok iyi gözlem yapar, gözleri ve kulakları açıktır. Özellikle Urfa yolu dediğimiz kesimdeki o hazır çimlerin nasıl refüjlerde bonkörce kullanıldığına bu kent tanıklık etti. Çok açık söylüyorum hazır çim kullanmak israfın ta kendisidir. Çok sayıda kadın merkezimiz kapatıldı. Adeta cumhuriyet yıllarına rahmet okuturcasına asimilasyoncu politikaların işlerliğe konulduğunu gördük. Özellikle Zarokistan başta olmak üzere kreşlerden tutun da kültür merkezlerine kadar, kendi ana dilinde kültür ve sanat eksenli çalışma yapan kurumları kapattılar. Bir anlamda bu halkın dilini, adeta kısmaya çalışan bir anlayışla karşılaşıldı.

    Niye yaptı bunu?

    Cumhuriyetten beri devam eden asimilasyon politikalarından kaynaklı. Bu da yeni temelde asimilasyonculuk tarzı. Şimdi bütün yaptıklarına baktığımız zaman hakikaten kentin hafızasını talan etmeye girişmiş bir anlayışla karşılaşıyoruz. Bütün bunların karşısında, bu kentin hafızasını yeniden daha güçlü bir şekilde kazıyacak ve bunu yaparken de kendi toplumunun beklentilerinden hareket edecek olan bir belediyecilik tarzını hayata geçireceğiz.

    ‘TEPEDE BÜYÜK KAYYIMLIK SİSTEMİ VAR’

    Kazandığınızda işiniz zor olacak o zaman...

    Şüphesiz zor. Bütün bunların oluşturmuş olduğu o merkezi kuşatmaya o merkezi güce rağmen kendi toplumsallığından beslenerek yerinden yönetimi güçlü bir şekilde ortaya koyabilen bir belediyecilik tarzını ortaya koyarak bu zoru aşmaya çalışacağız. Bakın, atanmış olan o kayyım elbette gidecek, yerine halkın kendi iradesi ile belirlemiş olduğu adaylar orada bulunacak. Ama şunu da eklemek lazım; bu aksa girmiş olan bütün siyasal aktörler, sivil aktörler, medya herkes şunu çok iyi görmelidir artık, Türkiye’nin tepesine çöreklenmiş büyük kayyımlık sistemi var.

    Partinizin kayyım atanmış bütün belediyeleri almak gibi bir iddiası var. Bu iddiayı gerçekleştirmek için nasıl bir çalışmanız olacak?

    Partimizin; halkın içinde, toprağın içinde filizlendiğini herkes biliyor. Biz de ev ev gezerek, el ele dokunarak, göz göze gelerek, yürek yüreğe ısınarak bu seçim kampanyasını yürüteceğiz. Şunu çok iyi biliyoruz; medya imkanlarımız kısıtlı, maddi imkanlarımız çok çok kısıtlı. Ama biz ayaklarımızdan sakınmayacağız, yürüyeceğiz. Biz her evin kapısını çalmayı, her evin gönlünü kazanmayı o gönüllerdeki yerimizi daha da güçlendiren inancı ve yaklaşımı esas alacağız.

    ‘GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPTIK, TAKİP EDECEĞİZ’

    Seçim güvenliği bu seçimin en temel tartışmalarının başında geliyor. Seçmen kaydırmaları, hayali seçmen tartışmaları... Diyarbakır’da nedir durum, buna ilişkin parti olarak neler yapıyorsunuz?

    Diyarbakır’da da özellikle bazı ilçelerde, güvenlik güçlerinin bulunduğu yerlerin adreslerine ilişkin nüfus şişmeleri, gözlemledik. Bu konuda da gerekli duyurular yapıldı. Hukuk normları içerisinde, YSK’ye, gerekli yerlere de bunların duyurularını yaptık. Takip edeceğiz elbette ki. Ama bir bütün olarak Türkiye’ye baktığımız zaman birçok merkezden Hakkâri’den Van’dan tutun da İzmir’e kadar birçok yerde bu tür manipülatif işlemlerin yapıldığını görüyoruz. Şimdi burada şüphesiz muhaliflerin elinde, devlet aygıtının imkanları olmadığı için bu işlemlere müdahale etmek ve kendi lehlerine çevirme gayreti aramak da yanlış olur. Bunu yapanlar bellidir. Bu coğrafyada seçimi kaybedeceklerini, kayyımların tek tek eski adreslerine iade edileceklerini anladıkları günden itibaren bölgede çok ciddi anlamda usulsüzlükler yapıyorlar. Bu halk bütün bunların üstesinden gelmiştir, bundan sonra da gelecektir.

    Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

    Öncelikle şunu söyleyeyim; her seçim dönemi, başta iktidar güçleri olmak üzere bir tür nabız ölçümü olduğu kadar aynı zamanda da politikalarının toplum tarafından onay alma veya onay dışı kalma durumlarıdır. Halkımız bu zalimliğe bu zorbalığa bu zulüm düzenine demokrasi kulvarı içinde sandıklarda güçlü bir şekilde cevap verecektir ve tek adam rejimine ve faşizme gidişe dur diyecektir.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Çankırı | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları
    SONRAKİ HABER

    Bu güç nereden?
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Hürriyetin parolası: 555K

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Sudan halkı adım adım iktidara yürüyor

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    ‘Hadi gelin Yenikapı’ya geri dönelim’ demek kolay!

     Ayşen ŞAHİN AKSAKAL
    Ayşen ŞAHİN AKSAKAL

    Başını yere eğdiğinde ufak bir çocuk göreceksin, en azından onun için...

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Karlıova'dan Çine'ye 'Kumun Gecesi'

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Bilinen eski taktikler ve linç

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    KHK’lilerden özür diliyorum

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    ‘Ampul’ meselesi

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Tüp anemonları: O kadar da basit değil!

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Bu düzen, bu çark böyle dönmez, direnişler sürer

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Bir rapçinin söyledikleri
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Konya'da başı kesilen kadının cansız bedeni bulundu
    Konya'da başı kesilen kadının cansız bedeni bulundu

    Konya'da bir çiftçi, gölet kenarında bir kadın kafatası buldu. Yapılan kazı sonucu 15-20 gün önce öldürüldüğü tahmin edilen kadının bedenine ulaşıldı.

    Top oynayan çocuklara av tüfeğiyle ateş eden şahıs gözaltına alındı
    Top oynayan çocuklara av tüfeğiyle ateş eden şahıs gözaltına alındı

    Kütahya'da evinin önünde top oynayan çocuklara av tüfeğiyle ateş edip ikisini yaralayan şahıs gözaltına alındı.

    Buldan ve Temelli'den Van'da demokrasi ittifakı çağrısı
    Buldan ve Temelli'den Van'da demokrasi ittifakı çağrısı

    Van Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, "Demokrasi ittifakında buluşalım" çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Dersim'de Seçim Kurulu, KHK'li seçilmişlerden savunma istedi
    Dersim'de Seçim Kurulu, KHK'li seçilmişlerden savunma istedi

    Dersim'de Seçim Kurulu, belediye meclis üyesi ve muhtar seçilen KHK'lilerden savunma istedi. Valilik verilen mazbatanın geçerliliğini YSK'ye sormuştu.

    GÜNCELLENDİ
    Esenyurt’ta yol çöktü, apartmanda çatlaklar oluştu
    Esenyurt’ta yol çöktü, apartmanda çatlaklar oluştu

    Esenyurt’ta yol çöktü, 9 katlı apartmanda çatlaklar oluştu. Belediye Başkanı Bozkurt "Artık vatandaşların evlerine geçmesinde sakınca yok" dedi.

    İstanbul Havalimanında ağır yaralanan işçi yoğun bakımda
    İstanbul Havalimanında ağır yaralanan işçi yoğun bakımda

    İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan ve 15 metre yüksekten düşerek ağır yaralanan teknisyen Mustafa Ateş’in durumu ciddiyetini koruyor.

    Almanya’da matbaa işçilerinin “cumartesi” mücadelesi
    Almanya’da matbaa işçilerinin “cumartesi” mücadelesi

    Serder Derventli, Almanya'da matbaa işçilerinin 30 yıl önce verdikleri haftasonu mücadelesini anlattı.

    5. Bozcaada Doğa Buluşması: Yaşam alanları için örgütlü mücadele şart
    5. Bozcaada Doğa Buluşması: Yaşam alanları için örgütlü mücadele şart

    5. Bozcaada Doğa Buluşması'nda ekoloji mücadelesi üzerine sunum yapan Özer Akdemir, örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekti.

    Ginko Tiyatro’dan çocuklara bir tutam soru: ‘Canavar mı? Yok mu?’
    Ginko Tiyatro’dan çocuklara bir tutam soru: ‘Canavar mı? Yok mu?’
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 30. hafta: Fenerbahçe son dakika golüyle 1 puan aldı
    Süper Lig'de 30. hafta: Fenerbahçe son dakika golüyle 1 puan aldı
    GÜNCELLENDİ
    Premier Lig’de son dönemeç: Liverpool kazandı, City'nin rakibi Burnley
    Premier Lig’de son dönemeç: Liverpool kazandı, City'nin rakibi Burnley
    Kocaeli 11. Kitap Fuarı açıldı
    Kocaeli 11. Kitap Fuarı açıldı
    Karikatürcünün inançları
    Karikatürcünün inançları
    Anadolu Efes, Barcelona Lassa'ya 82-72 mağlup oldu
    Anadolu Efes, Barcelona Lassa'ya 82-72 mağlup oldu
    GÜNCELLENDİ
    İstanbul Esenyurt'ta işçiler ve emekçiler 1 Mayıs'ı kutladı
    İstanbul Esenyurt'ta işçiler ve emekçiler 1 Mayıs'ı kutladı

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformunun çağrısıyla Esenyurt Belediyesi önünde 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirildi.

    EMEP Antep İl Örgütü: 1 Mayıs’ta mücadeleyi büyütelim
    EMEP Antep İl Örgütü: 1 Mayıs’ta mücadeleyi büyütelim

    Emek Partisi Antep İl Örgütünün çağrı yaptığı eylemde kıdem tazminatının fona devredilmesi protesto edildi.

    Hayvan hakları savunucuları Ankara’da buluştu
    Hayvan hakları savunucuları Ankara’da buluştu

    Hayvan hakları savunucuları Ankara'daki mitingde kanundaki eksikliklerin giderilmesi ve hayvana yönelik şiddetin son bulmasını istedi.

    '77 1 Mayısı'nda katledilen 34 yurttaş Kazancı Yokuşu'nda anıldı
    '77 1 Mayısı'nda katledilen 34 yurttaş Kazancı Yokuşu'nda anıldı

    DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar, '77 1 Mayısı'nda katledilen 34 yurttaşı Kazancı Yokuşu'nda andı.

    Strasbourg kentinde Sarı Yeleklilerin yürüyüşüne tanıklık
    Strasbourg kentinde Sarı Yeleklilerin yürüyüşüne tanıklık

    Sarı Yelekliler gösterisine Strasbourg kentinde tanıklık ediyoruz. Yol boyunca polis barikatı ve saldırılarına rağmen kitle dağılmıyor...

    HDP: Türkiye, iş cinayetlerinde Avrupa birincisi
    HDP: Türkiye, iş cinayetlerinde Avrupa birincisi

    HDP, Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında iş cinayetlerinde birinci olduğunu kaydetti.

    12 Eylül döneminde Mamak Cezaevini yöneten işkenceci Raci Tetik öldü
    12 Eylül döneminde Mamak Cezaevini yöneten işkenceci Raci Tetik öldü

    12 Eylül'de 4 yıl yönettiği Mamak Cezaevinde yapılan işkencelerin baş sorumlusu olarak gösterilen Raci Tetik, yargıya hesap vermeden öldü.

    Yazar ve sanatçılardan 1 Mayıs çağrısı
    Yazar ve sanatçılardan 1 Mayıs çağrısı

    Yazar ve sanatçıların 1 Mayıs çağrısı: 1 Mayıs emeğin, dansların, türkülerin, ortak acıların ve zaferlerin bayramıdır

    Avrupa’nın gündemi: İki yüzlülüğe tam hız devam
    Avrupa’nın gündemi: İki yüzlülüğe tam hız devam

    Avrupa gündeminde bu hafta, savaşta cinsel şiddetle mücadelede iki yüzlü tutum, Brexit ve Fransa’da emekçilere yeni saldırı planları vardı.

    İzmirli kadınlar: Eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam için 1 Mayıs’a
    İzmirli kadınlar: Eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam için 1 Mayıs’a

    İzmir'in Menemen ilçesinde kadınlar mahallelerinde 1 Mayıs yürüyüşü yapmaya hazırlanıyor. Kadınlarla 1 Mayıs taleplerini konuştuk.

    Tekstil işçisi kadınlar: Üşüyünce penyelere sarınıp çalışıyoruz
    Tekstil işçisi kadınlar: Üşüyünce penyelere sarınıp çalışıyoruz

    "Şıklık ve rahatlık size sunduğumuz en büyük armağanımız” sloganlı iç çamaşırı markasının kadın işçilere reva gördüğü: Tuvalete bile gidememek.

    Yönetmen Ali Vatansever: Saf filmi, benim kendi dönüşüm hikayem
    Yönetmen Ali Vatansever: Saf filmi, benim kendi dönüşüm hikayem

    Fikirtepe’deki kentsel dönüşümü anlatan "Saf" filminin yönetmeni Ali Vatansever'le konuştuk: Saf filmi benim kendi dönüşüm hikayem aslında.

    Macron'un açıklamaları tatmin etmedi; sarı yelekliler yine sokaklarda
    Macron'un açıklamaları tatmin etmedi; sarı yelekliler yine sokaklarda

    Fransa'da sarı yelekliler, Cumhurbaşkanı Macron'un taleplerine karşı yaptığı açıklamayı yetersiz bularak yeniden sokaklara döküldü.

    GÜNCELLENDİ
    Maden'de 510 ev ve iş yerinin tahliyesi sürüyor
    Maden'de 510 ev ve iş yerinin tahliyesi sürüyor

    Elazığ Maden’de heyelan dolayısıyla eski köprü tamamen tahrip oldu. İlçede 510 ev ve işyeri tahliye ediliyor.

    İzmir'de ekmeğe zam: 200 gram ekmek 1,25 TL
    İzmir'de ekmeğe zam: 200 gram ekmek 1,25 TL

    İzmir'de ekmek fiyatlarına zam geldi. 29 Nisan'dan itibaren İzmir'de 250 gram ekmek 1,50 lira, 200 gram ekmek ise 1,25 liradan satılacak.

    Anne kedi ve yavrularını bıçaklayarak öldürüldüler
    Anne kedi ve yavrularını bıçaklayarak öldürüldüler

    İstanbul Çekmeköy'de bir anne kedi ve üç yavrusu bıçaklanarak öldürüldü.