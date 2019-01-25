Müftüoğlu: Artan oranlı gelir vergisi ile ücretler daha da azalacak

Seçimlerden sonra artan oranlı gelir vergisi dilimlerinin uygulanmasıyla birlikte işçi ve emekçilerin gelirlerinde büyük kesintiler yapılacak. Akademisyen Özgür Müftüoğlu, “Bu vergi uygulaması krizin faturasının emekçiye kesildiğinin resmidir” dedi.

Hükümet, başta memur ve işçiler olmak üzere milyonlarca çalışanın aylık kazancına yüzde 15’ten başlayarak artan oranlı gelir vergisi dilimlerini uygulamaya geçirecek. Seçimlerden sonra devreye konulacak uygulama kapsamında hesaplamalara göre, ocak ayında yüzde 15 vergi ödeyen bir memur, eylül ayında yüzde 20’lik vergi dilimine tabi tutulacak. Hakimlerin yüzde 15’lik vergisi ise mart ayında yüzde 20’ye, mayısta yüzde 27’ye çıkacak.

MA'dan Selman Güzelyüz'e konuyu değerlendiren Akademisyen Özgür Müftüoğlu, ekonomik krizin faturasının artan “oranlı gelir vergisi” adı altında işçi ve emekçilere kesildiğini, mart ayı itibariyle birçok çalışanın maaşının kesintisine yol açacağına dikkat çekti.

‘ÜCRETLER GİDEREK AZALACAK’

Müftüoğlu, şöyle devam etti: “Bu çerçeveden baktığımızda asgari ücretliler dahil olmak üzere ücretlilerin ücretleri giderek daha da azalacak. Bu, yüzde 20’lere kadar çıkıyor. Zaten vergilerin çok büyük bir kısmı ücretlilerden alınıyor ki bunlar doğrudan vergilerdir. Bir de -dolaylı vergiler olarak- her alışverişte yine vergi veriyorlar. İnanılmaz bir şekilde; emekçilerin, işçilerin, köylülerin, küçük esnafın, küçük işletmecinin üzerine müthiş bir vergi yükü bindirmiş bu hükümet.”

Hükümetin izlediği ekonomi politikasına bakıldığı zaman özellikle; son dönemlerde toplumun cebindeki parayı sermayeye aktaran bir anlayışın hakim olduğunu vurgulayan Müftüoğlu, “Yani ‘Her şey yeter ki sermayeye gelsin gerisi önemli değil’ anlayışı var. Türkiye ciddi bir kriz içerisinde. Sermaye, ülkeye gelmek istemiyor. Hukuk ve ekonomi yönünde tutarsız bir ülke konumunda. Bunu kırmak için de sürekli sermayeye çok büyük teşvikler veriyor. Köprüler ve otoyollar da olduğu gibi, şehir hastanelerinde olacağı gibi tüm garantiyi sermayedarın hiçbir şekilde zarar etmeyeceği, tüm zararı devletin üsteleneceği şekilde; piyasa ekonomisi mantığına uymayan bir şekilde tüm kaynaklar sermayeye aktarılıyor” diye konuştu.

‘ÜCRETLİLER ENFLASYON ALTINDA EZİLİYOR’

“Ücretli kesimin enflasyon altında ezildiği bir kriz döneminde böylesi bir uygulamayla insanlar ne yiyip içecek?” diye soran Müftüoğlu, işçi ve emekçilerin daha fazla ezileceği, yoksulluğun daha çok derinleşeceği bir sürece hızla girildiğini kaydetti.

“Ne yazık ki, krizin faturası krizi çıkaranlara değil, yine işçi ve emekçilere ödetiliyor” diyen Müftüoğlu, şunları söyledi: “Çünkü ağır enflasyonun yanında seçimlerden sonra hem vergilerde büyük artışlar olacak hem de kamu hizmetlerinde; elektrik, su, ulaşım gibi alanlarda büyük zamlar gelecek. İşçi ve emekçiler bu durumu kaldıracak güçte değil; ama bunun karşısında yapacağı tek şey mücadele etmek.” (HABER MERKEZİ)