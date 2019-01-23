23 Ocak 2019 13:40

OHAL Komisyonu'nun kaldırılması için pek çok kentte eylem yapıldı

OHAL Komisyonu'nun lağvedilmesi ve ihraç edilenlerin görevlerine iade edilmesi talebiyle Ankara, Diyarbakır, Zonguldak ve Kayseri'de eylem yapıldı.

OHAL Komisyonu'nun kaldırılması için pek çok kentte eylem yapıldı

Fotoğraf: Evrensel

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    KESK Ankara Şubeler Platformu, OHAL Komisyonu'nun çoğu başvuruyu hukuksuz bir şekilde reddetmesine tepki gösterdi. Sakarya Caddesi'nde yapılmak istenen eyleme polis izin vermedi.

    Engelleme üzerine Eğitim Ankara 5 No'lu Şube önünde yapılan açıklama yapılırken, polis yürüyüş esnasında slogan atılınca sık sık müdahale tehdidinde bulundu. Basın açıklamasında konuşan Eğitim Sen 3 Bo'lu Şube Başkanı Fevzi Yılmaz, OHAL Komisyonu'nun Anayasa'ya aykırı bir şekilde yargısal yetkilerle donatıldığını belirterek, “Açık çağrıda bulunuyoruz; iktidar ihraç gerekçesinden emin ise ihraç işlemlerini iptal ederek ihraç edilenlerin tümü hakkında yargılama süreci başlatsın. Yargı sürecinde kurum idarecileri ve ihbarcılar gelip yargılamanın olmazsa olmaz ilkesi olan yüz yüze kanaatlerini ifade etsinler. Belge ve bilgilerini sunsunlar ve yargı kararını versin” diye konuştu.

    BAŞVURULARIN YÜZDE 93'Ü REDDEDİLDİ

    Komisyonun açıklamasına göre OHAL kapsamında 125 bin 678'i kamu görevinden çıkarma olmak üzere tam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildiğini ve komisyona yapılan başvuru sayısının 125 bin 600 olduğunu belirten Yılmaz, 50 bin 300 karardan 46 bin 600'ünün reddedildiğini söyledi. Karara bağlanan dosyalardan yüzde 93'ünün reddedildiğini vurgulayan  Yılmaz, “Yapılan 125 bin 612 başvurudan 4 bin 617 başvuru KESK üyelerine ait. Karara bağlanan yüzde 40 içerisinde KESK'lilerin oranı ise yüzde 0,7. KESK'lilerin başvurularının karara bağlanması bilinçli olarak geciktiriliyor. Kararlar geciktirilerek ikinci bir cezalandırma yoluna başvuruluyor. Konfederasyonumuza yönelik sendikal ayrımcılığa komisyon da alet olmaktadır” dedi.

    KESK'ten OHAL Komisyonu'na suç duyurusu

    KESK'ten OHAL Komisyonu'na suç duyurusu

    TMMOB: OHAL İNCELEME KOMİSYONU 2 YILDA BAŞVURULARIN YARISINI İNCELEMEDİ

    TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da OHAL İşlemleri Komisyonu'nun 2 yıllık çalışma sürecine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

    OHAL İşlemleri Komisyonu'nun “Hukuki garabetin en açık göstergesi” olarak tanımlayan Koramaz, bu komisyonun derhal lağvedilmesi gerektiğini söyleyerek, 2 yılda başvuruların yarısını bile incelemediğini ve hukuki sürecin önünü tıkadığını belirtti.

    Koramaz, “2 yıllık çalışma süresi boyunca başvuruların yarısını bile inceleyemeyen OHAL İşlemleri Komisyonu’nun gerçek amacının hukuki sürecin önünü tıkamak ve etkili başvuru yollarını geciktirmek olduğu bir kez daha açığa çıkmıştır” dedi.

    "HAK ARAMA TALEBİ BİLİNÇLİ OLARAK KESİLMEKTE"

    Koramaz, “Herhangi bir idari soruşturmaya ya da yargı kararına dayanmaksızın, keyfi bir işlemle görevlerinden ihraç edilen kişilerin hukuk önünde haklarını arama talebi, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından bilinçli biçimde kesilmektedir. İhraç edilen 135 bini aşkın kamu görevlisinin İdare Mahkemelerine, Anayasa Mahkemesine ve AİHM’e yaptıkları tüm başvurular, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu adres gösterilerek reddedilmiştir” ifadelerini kullandı.

    "GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR"

    Komisyonun yargı organı değil idari bir organ olduğunu belirten Koramaz, “Geciken adalet, adalet değildir. 2 yılı aşkın zamandır haksız-hukuksuz biçimde işlerinden atılarak büyük mağduriyetler yaşamış yurttaşlarımızın yargı önüne çıkması geciktirilerek bir kez daha mağdur edilmesi kabul edilemez. Haksızlıkların daha da büyümemesi için OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu derhal lağvedilmelidir. Haklarında mahkeme kararı olmayan ihraçlar tüm haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmelidir. Asılsız suç isnadıyla insanları bunca yıl mağdur eden idareciler ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmalıdır” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

    ZONGULDAK'TA OHAL KOMİSYONU LAĞVEDİLSİN EYLEMİ

    KESK Zonguldak Şubeler Platformu da OHAL Komisyonunun kuruluşunun ikinci yılında yapılan basın açıklamasında komisyonun lağvedilmesini istedi. Platform dönem sözcüsü Hayri Anıl Çetin hukuksal süreci geciktiren, savunma almadan ve kendisini yargı yerine koyarak karar veren OHAL Komisyonunun lağvedilerek, haklarında herhangi bir yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm kamu görevlilerinin bütün haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmesi gerektiğini söyledi. (Zonguldak/EVRENSEL)

    Fotoğraf: Evrensel

    AMED İHRAÇLAR PLATFORMU: KOMİSYON İKTİDAR İÇİN CAN SİMİDİ OLDU

    Diyarbakır’da Amed İhraçlar Platformu, OHAL Komisyonu’nun süresinin uzatılması kararını Diyarbakır Ofis semtinde bulunan AZC Plaza önünde protesto etmek istedi. Polisin açıklamaya izin vermemesi üzerine, Sanat Sokağı’nda bir açıklama yapan Amed İhraçlar Platformu'ndan Aziz Turay,  ihraçların hukuki olmadığının altını çizdi.

    Turay, OHAL Komisyonu’nun 2 yıllık görev bitmesi gerekirken tekrardan bir yıl uzatılmasına tepki göstererek “Darbeden sonra hukuki süreci tıkamak için planlar yapılırken AİHM’in kendi üzerinde oluşacak baskıyı azaltmak için önerdiği komisyon iktidar için bir can simidi oldu. OHAL işlemlerini incelemek ve yaşanan hukuksuzlukları ortadan kaldırmak için hukuksal bir temeli olmadan kurulan OHAL komisyonunun kendisi bugün en büyük hukuksuzlukların kaynağı haline gelmiştir” dedi.

    Turay hukuksuz şekilde ihraç edilen on binlerce OHAL mağdurunun görevlerine iade edilmesi gerektiğini dile getirdi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

    KAYSERİ'DE KESK ÜYELERİ BİR ARAYA GELDİ: MUTLAKA GERİ DÖNECEĞİZ!

    Kayseri’de KESK bileşenleri valilik önünde bir araya gelerek açıklama yaptı. Hukuksuz şekilde ihraç edilen üyeler, “mutlaka geri döneceğiz” dedi.

    Açıklamayı okuyan Eğitim Sen Kayseri Şube Başkanı Zeynep Kekilli Vural, “İktidar ihraç gerekçesinden emin ise yargılama süreci başlamalıdır. İhbarcılar yüz yüze kanaatlerini ifade etsinler. Haksız yere mağduriyet yaratılmamalıdır” dedi.

    "Üyelerimizin görevlerine dönmelerinin önünde hiçbir yasal durum yokken süreç ilerlemiyor" diyen Vural, “Kurulan komisyonun gereğini yerine getirmediği ortadadır. Demokratik koşullarda işlemeyen ve sağlıklı kararlar almayan OHAL komisyonu lağvedilmelidir” diye konuştu.

    'FETÖ VB. CEMAATLERLE YILLARCA MÜCADELE ETTİK, GERİ DÖNECEĞİZ'

    Kayseri'de KESK üyeleri valilik önünde basın açıklaması yaptı | Fotoğraf: Evrensel

    İhraç edilen SES Kayseri Şube Başkanı Orhan Karakaya ise şöyle konuştu: Haksız ve hukuksuz şekilde işinden atılan biriyim. 20 yıllık memuriyetimden atılacak kadar suçluysam hakkımda neden hukuki soruşturma başlatılmıyor? 26 aydır işsizim. Hem engelliyim hem de iki çocuğum var. Buradan sesleniyorum, darbe girişimini ‘Allah'ın lütfu' olarak görenler, kendine muhalif herkesi işinden ediyor. FETÖ vb. cemaatlerle yıllarca mücadele eden insanlar olarak işimize geri döneceğiz ve biz kazanacağız.

    'ÖĞRENCİLERİMİ ÖZLEDİM'

    İhraç edilen Eğitim Sen üyesi Feride Daşkın ise, “Hakkımda herhangi bir soruşturma olmamasına rağmen ihraç edilmem beni üzdü. Tek üzüldüğüm şey ise ‘öğrencilerime ne diyeceğim?’ oldu. Öğrencilerimden ayrılmak istemedim. 755 gündür ihracım ve hakkımda hangi suçlama var bilinmiyor. Bu mudur OHAL komisyonunun görevi! Öğrencilerimi özledim, biz eninde sonunda geri döneceğiz, mutlaka döneceğiz” diye konuştu. (Kayseri/EVRENSEL)

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