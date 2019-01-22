KESK'ten OHAL Komisyonu'na suç duyurusu

KESK, OHAL İnceleme Komisyonu'na yapılan başvuruların hukuksuz şekilde reddedilmesine, kararların geciktirilmesine tepki gösterdi. Basın toplantısında konuşan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, başvurusu hukuksuz şekilde reddedilen KESK üyelerinin suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. “Kararlar geciktirilerek ikinci bir cezalandırma yoluna başvuruluyor” diyen Bozgeyik komisyonun şu ana kadar başvuruların sadece yüzde 40'ını karara bağladığını ve yüzde 93'ünü reddettiğini söyledi.

Önümüzdeki günlerden itibaren başvurusu hukuksuz şekilde reddedilen KESK üyelerinin, savcılıklara komisyon başkanı ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirten KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “Üyelerimizin başvurularını yasaları hiçe sayarak reddeden komisyon üyeleri yargı önünde er ya da geç bunun hesabını verecek” dedi.

OHAL Komisyonu'nun Anayasa'ya aykırı bir şekilde yargısal yetkilerle donatıldığını belirten Bozgeyik “Açık çağrıda bulunuyoruz; iktidar ihraç gerekçesinden emin ise ihraç işlemlerini iptal ederek ihraç edilenlerin tümü hakkında yargılama süreci başlatsın. Yargı sürecinde kurum idarecileri ve ihbarcılar gelip yargılamanın olmazsa olmaz ilkesi olan yüz yüze kanaatlerini ifade etsinler. Belge ve bilgilerini sunsunlar. Ve yargı kararını versin” diye konuştu.

İNCELENENLERİN YÜZDE 93'Ü REDDEDİLDİ

Bozgeyik, komisyonun açıklamasına göre OHAL kapsamında 125 bin 678'i kamu görevinden çıkarma olmak üzere tam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildiğini ve komisyona yapılan başvuru sayısının 125 bin 600 olduğunu belirtti. Bu başvurular sonucunda 46 bin 600'ü ret olmak üzere 50 bin 300 karar çıktığını ifade eden Bozgeyik, “Anlaşılacağı üzere karara bağlanan dosyalardan yüzde 93'ü reddedilmiştir” dedi. Bozgeyik, şu ana kadar başvuruların sadece yüzde 40'ının karara bağlandığına dikkat çekerek “Yapılan 125 bin 612 başvurudan 4 bin 617 başvuru KESK üyelerine ait. Karara bağlanan yüzde 40 içerisinde KESK'lilerin oranı ise yüzde 0,7” diye konuştu.

KESK ÜYELERİ HAKKINDAKİ KARARLAR GECİKTİRİLİYOR

Bozgeyik, “KESK'lilerin başvurularının karara bağlanması bilinçli olarak geciktiriliyor. Kararlar geciktirilerek ikinci bir cezalandırma yoluna başvuruluyor. Konfederasyonumuza yönelik sendikal ayrımcılığa Komisyon da alet olmaktadır” dedi. Bozgeyik, “Beraat etmeniz bile yetmiyor. Haklarında soruşturma yürütülen, savcılıklar tarafından takipsizlik ya da mahkemeler tarafından beraat kararı verilen kamu emekçilerinin görevlerine geri dönmeleri önünde herhangi bir yasal engel olmamasına rağmen, başvuruları reddedilmektedir. İhraç gerekçesi yargı kararı ile açıkça ortadan kalkmış olmasına rağmen başvuruların reddedilmesi komisyonun uluslararası sözleşmeleri, anayasayı ve yasaları hiçe saydığını ve suç işlediğini göstermektedir” diye konuştu.

EMİNSENİZ YARGI SÜRECİNİ BAŞLATIN

OHAL Komisyonu'nun kendisini mahkemelerin yerine koyarak karar vermesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna da dikkat çeken Bozgeyik, komisyonun ihraç edilenlerin iadesine karar verme yetkisi ile esasen idari bir birim olarak yargısal inceleme yetkisi ile donatıldığını söyledi. Komisyonun yasal dayanaklar ve emsal kararlara riayet etmeden, tarafsızlık ve adil yargılanma haklarını gözetmeden başvuruları karara bağladığı söyleyen Bozgeyik, “Kamu emekçilerinin hukuka uygun olarak kazanılmış sosyal ve ekonomik hakları, idari tasarrufla hukuka aykırı olarak elinden alınmaktadır” dedi. İktidarın ihraç gerekçesinden emin ise ihraç işlemlerini iptal ederek yargılama süreci başlatması çağrısında bulunan Bozgeyik, “Yargı sürecinde kurum idarecileri ve ihbarcılar gelip yargılamanın olmazsa olmaz ilkesi olan yüz yüze kanaatlerini ifade etsinler” dedi. Komisyonun aldıkları kararlardan “sorumlu tutulmayacakları” hükmüne ya da iktidarın sağlayacağı “yargılanmama garantisine” güvenmemesi gerektiğini belirten Bozgeyik, “Anayasa iç hukukta en üst normdur ve anayasal suçlar eninde sonunda yargılama konusu olurlar” dedi. (Ankara/EVRENSEL)