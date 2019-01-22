Servetine servet katanlar Davos’ta bir araya geldi

İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen dünya ekonomik forumuna katılan kapitalistler mal varlıklarını son 10 yılda katladı. Bloomberg analistleri, aralarında Mark Zuckerberg, Bill Gates ve Rupert Murdoch gibi isimlerin bulunduğu sermayedarların 2009 ile 2019 yılındaki servetlerini listeledi. Listedeki 12 ismin mal varlıklarının toplamı 175 milyar dolara yükseldi.

3.4 TRİLYON DOLARDAN, 8.9 TRİLYON DOLARA

UBS ve PwC milyarderler raporuna göre, küresel milyarderler 2009’da 3.4 trilyon dolar olan varlıklarını 2017 yılında 8.9 trilyon dolara yükseltti. Yardım kuruluşu Oxfam’ın yayımladığı raporda da dünyanın en yoksullarının yarısının gelirinin geçtiğimiz yıla göre yüzde 11 daha da azaldığı vurgulanmıştı. Diğer yandan hiç yatırımı olmayan veya az bir yatırımı olanlar ise zorlu bir 10 yıl geçirdi. ABD’de maaşlarda yükselme olmazken 2009’a kadar çok daha az Amerikalı borsada yatırım yapabildi.

Yine ABD’de bir şirketin yönetim kurulu başkanına sıradan bir işçiye oranla 300 kattan daha fazla maaş ödendi.

DAVOS’A BİR HAFTADA 1500 ÖZEL JET İNECEK

22-25 Ocak tarihleri arasında İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen dünya ekonomik forumuna dünyanın dört bir yanından politikacı ve patron katılıyor. İngiltere’de bulunan özel jet ve kargo servisi şirketi Air Charter Service sitesine göre bir hafta içinde Davos’a 1500 dolayında özel jet inecek.

Şirket Müdürü Andy Christie yaptığı açıklamada, Davos çevresindeki havalimanlarındaki trafiği WingX ile birlikte incelediklerini belirterek geçtiğimiz yıl zirvenin başlamasından bir gün önce ve bitmesinden bir gün sonra hava trafiğine bakıldığında 1300 özel jetin hareket ettiğini söyledi. Christie benzer bir trafiğin bu yıl da yaşanması durumunda ortalama 1500 özel jetin Davos çevresindeki havalimanlarından iniş ve kalkış yapacağını beklediklerini kaydetti.

Christie Davos çevresindeki havalimanlarına en çok iniş yapan jetlerin Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden geldiğini de ekledi.

Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

MUKESH AMBANİ’DEN MARK ZUCKERBERG’E

Davos’a Hindistan’ın en zengin insanı Mukesh Ambani’den, Facebook Kurucusu Mark Zuckerberg’e, JP Morgan CEO’su Jamie Dimon’dan Microsoft Eski Patronu Bill Gates’e kadar çok sayıda milyarder katıldı. Davos’a katılan bu isimlerin ortak özelliği, 2009-2019 yılları arasında servetlerine servet katmaları:

Hindistan’ın en zengin insanı Mukesh Ambani, 2009 yılında 16 milyar dolar servete sahipti. Ambani’nin bugünkü serveti 43.8 milyar dolar. Ambani’nin zenginliği 2009 yılından bu yana yüzde 174 arttı.

Microsoft Eski Patronu Bill Gates’in 2009’da 50.8 milyar doları vardı ve bu rakam 2019 yılında 94.5 milyar dolara yükseldi. Zenginliklerinde yüzde 86 artış oldu.

Salesforce’un kurucusu olan Marc Benioff’un serveti, 2019’da 6.5 milyar dolara yükseldi.

Facebook patronu Mark Zuckerberg’in serveti 2009-2019 yılları arasında 3 milyar dolardan 58.6 milyar dolara yükseldi. Bu yüzde 1853 oranında artış anlamına geliyor.

Jamie Dimon’un serveti 2009 yılında 0.4 milyar dolardan 2019’da 1.5 milyar dolara yükseldi. Bu yüzde 275’lik bir artış demek.

Keith Rupert Murdoch’un serveti 2009 yılında 3.2 milyar dolardı. Bugün ise 18.3 milyar dolar.

Michael Dell’in serveti 9.2 milyar dolardan 26.4 milyar dolara yükseldi.

Sermaye devi KKR’nin Kurucu Ortağı Henry Kravis, yüzde 119 artışla 2.7 milyar dolardan 5.9 milyar dolara ulaştı.

Grafik: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü - OECD

Türkiye, OECD ülkeleri arasında gelir dağılımı adaletsizliğinde 3. sırada yer alıyor. Şili’de en zengin yüzde 20 ile en fakir yüzde 20 arasında 10 kat gelir farkı varken ABD’de bu oran 8.5 kat. Türkiye’de ise 7.8 kat. Eşitsizlik her geçen gün artıyor.

DAVOS’TA ‘İSYAN ÇIKABİLİR’ KORKUSU

İsviçre’nin Davos kentinde bu yıl 49’uncusu düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), ‘Küreselleşme 4.0’ ana temasıyla başladı. Zirvede küresel ekonomi, ticari ilişkiler, çevresel sorunlar ve teknolojik gelişmeler ele alınacak. Dün başlayan ve 25 Ocak Cuma gününe kadar sürecek olan zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe gibi politikacılar da katılacak.

ABD-Çin ticari ilişkileri, Brexit süreci ve küresel ısınma gibi çeşitli konuların ele alınacağı zirveye bir mektup gönderen milyarder Seth A. Klarman, "Küresel çapta artan politik ve sosyal ayrımın ekonomik bir facia"ya dönüşebileceğini söyledi. Söz konusu mektupta Klarman, “Devam eden protestolar, isyanlar, hükümetlerin kapanması ve sosyal gerilimler arasında, her şey olağan olamaz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırı duvarı gerginlikleriyle hükümetin kapanması, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kasım ayında Fransa’da başlayan “Sarı Yelekliler” eylemleri ve Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May de Brexit süreci belirsizliği nedeniyle zirveye katılmayacağını duyurmuştu. Zirveye Türkiye’den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya katıldı. (EKONOMİ SERVİSİ)