26 kişinin serveti 3,8 milyar yoksulunkine eşit

Yardım kuruluşu Oxfam’ın yıllık olarak yayımladığı rapora göre geçtiğimiz yılda da zengin ile yoksul arasındaki uçurum büyümeye devam etti. Davos’ta yapılacak sosyal ekonomik forum öncesi geleneksel olarak yayımlanan ve ekonomik eşitsizliği konu alan rapor, çarpıcı gerçekleri ortaya koyuyor.

UÇURUM İYİCE AÇILDI

Rapora göre, geçtiğimiz yıl zenginler servetlerine 900 milyar dolar daha servet kattılar. Bu rakam önceki yıla göre yüzde 12 artmış durumda. Bu, günde 2,5 milyar dolar artış anlamına geliyor. Buna karşın aynı dönemde dünyanın en yoksul kesimi olan 3,8 milyar kişinin serveti yüzde 11 oranında azaldı. Dünya nüfusunun neredeyse yarısına denk gelen 3,4 milyar insan günde 5,5 dolar ile geçinmek durumunda.

Dünyanın en zengin kişisi olarak bilinen Amazon’un Sahibi Jeff Bezos servetine geçtiğimiz yıl 112 milyar dolar daha ekledi. Bezos’un sahip olduğu servetin yüzde 1’i, 105 milyonluk nüfusa sahip Etiyopya’nın sağlık bütçesine eşit.

Bu arada 2008 krizinden bu yana milyarderlerin sayısı ikiye katlanırken; zenginlerin ve şirketlerin ödemek durumunda oldukları vergi tarifeleri daha da düşürüldü.

Oxfam’ın Credit Suisse Bankasının verilerine dayanarak verdiği bilgiye göre dünyanın en zengin 26 kişisinin toplam serveti, dünyanın en yoksul kesimi olan 3,8 milyar kişinin servetine eşit. Geçtiğimiz yıl bu sayı 43 kişiydi.

2015 yılında dünya genelinde alınan her 1 dolar verginin sadece 4 senti servet vergisi olarak alındı. Dünyanın zengin ülkelerinde yüksek gelirlilerden kesilen gelir vergisi oranı 1970 yılında yüzde 62 iken, 2013 yılında bu oran yüzde 38’e geriledi. Yoksul ülkelerde ise bu oran ortalama olarak yüzde 28 oranında.

Dünya genelinde ortalama olarak 2003 yılında yüzde 38 oranında gelir vergisi alınırken, 2018 yılında bu oran yüzde 24’e geriledi. Örneğin Hollanda bu senenin başından itibaren gelir vergisini yüzde 25’ten, yüzde 20,5’e düşürdü.

Brezilya ve Birleşik Krallık gibi bazı ülkelerde halkın en yoksul yüzde 10’luk kesiminin, yüzde 10’luk zengin kesime göre gelirlerinin daha büyük bir bölümü vergiye gidiyor.

KAMU HARCAMALARI DÜŞTÜ

Bu arada kamu sektörüne ayrılan bütçe sürekli düşürüldü ve özelleştirmeler hız kazandı. Eğitimden sağlığa her şey paralı hale getiriliyor. Bu da en yoksul kesimlerin birçok hizmetten yararlanamaması anlamına geliyor.

Oxfam’ın raporuna göre sağlık hizmetlerine ulaşamadıkları için günde yaklaşık olarak 10 bin insan ölüyor. Oysa en zengin yüzde 1’lik kesimden alınacak yüzde 0,5 fazla vergi 262 milyon çocuğun okula gitmesini ve 3,3 milyon insanın iyi bir sağlık hizmeti almasını sağlayabilir. (DIŞ HABERLER)