22 Ocak 2019 15:26

Garo Paylan, mülteci ölümlerini Meclis gündemine getirdi

HDP Milletvekili Garo Paylan, mültecilere güvencesizlik ve ölümle iç içe bir hayat dayatılmasını Meclis gündemine getirdi.

Garo Paylan, mülteci ölümlerini Meclis gündemine getirdi

El-Rakban kampında mülteci çocuklar. | Fotoğraf: Aaref Watad/UNICEF

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    HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, mültecilerin güvencesizlik ve ölümle iç içe bir hayat sürmek zorunda kalmasını Meclis gündemine getirdi.

    HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından cevaplandırılması talebiyle verdiği soru önergesinde, 12 Aralık 2018 tarihinde kimliği olmadığı gerekçesiyle İzmir’de gittiği hastanede tedavi edilmeyen Afgan mülteci Seyit Soltan Hüseyini'yi ve 16 Ocak 2019 tarihinde Ankara Altındağ ilçesindeki mobilyacılar sitesinde bir atölyede çıkan yangın sonucu 5 Suriyeli işçinin hayatını kaybetmesini hatırlatarak “Yaşanan bu olaylar mülteci, sığınmacı ve göçmenlerin güvencesizlik ve ölümle iç içe bir hayat sürmek zorunda kalabileceği sorununu tekrar gündeme getirmiştir. Her iki acı olayın görünürde basit ihmallerden kaynaklandığı düşünülse de esasen biraz daha yakından bakılınca derin yapısal denetimsizlik ve güvencesizlik sorunlarıyla ilgili olduğu iddia edilmektedir” dedi.

    İlk yaşanan olayda yasal prosedürlerin gerçekleşmesini bekleyen bir mültecinin, bu süre içinde neredeyse varlığının yadsınması mevzu bahisken 16 Ocak günü yaşanan son faciada ölenlerin göçmen oluşu bu kişilerin zor durumda oluşunun, içinde oldukları güvencesizlikle katmerlendiğinde kısa ve ucuz yoldan para kazanmak isteyen insanlar için adeta birer araç olarak algılanabileceğini gözler önüne serdiğini ifade eden Paylan şunları söyledi; “Halbuki günümüzde savaşlar, siyasal baskılar ve iklim kriziyle birlikte göç,küresel bir gerçeklik halini almıştır ve Türkiye de bu nedenlerle birçok göçmenin, sığınmacının ve mültecinin yaşadığıveya bulunduğu önemli noktalardan biri haline gelmiştir. Lakin yaşanan bu tür vahim olaylar kamuoyunun aklına bir kez daha, göçmenlerin, sığınmacıların ve mültecilerin hayat gailesi içinde nasıl şartlar içine itildiğine ve nasıl koşullarda çalışmak zorunda kaldıklarına dair sorular getirmiştir”

    PAYLAN’IN CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ SORULAR

    • Türkiye’de 2019 yılı itibariyle çalışma iznine sahip olan mülteci sayısı kaçtır? Çalışma iznine sahip olan fakat güvencesiz bir şekilde çalışmak zorunda kalan mültecilerin sayısı hakkında bir raporunuz bulunmakta mıdır? 2002’den bu yana, yıllara göre, güvencesiz bir şekilde çalışan/çalıştırılan mülteci sayısı kaçtırve kaçı çalışırken hayatını kaybetmişveya kazaya uğramıştır?
    • 16 Ocak tarihinde hayatını kaybeden 5 Suriyeli işçinin çalışma izinleri var mıydı? Kayıt dışı çalışmak zorunda kalan mülteci, sığınmacı ve göçmen sayısıyaklaşık olarak kaçtır? Kaçı kayıtsız bir şekilde çalışırken hayatını kaybetmiştir veya iş kazasına uğramıştır?
    • Bakanlığınız göçmen, mülteci ve sığınmacıların güvencesiz ve kayıt dışı bir şekilde çalışmasına/çalıştırılmasına dair ne gibi tedbirler almayı planlamaktadır? Kimlik, çalışma izni alma gibi yasal zorunlulukların süreleri ve prosedürleri, bu kişilerin yaşam haklarını ihlal etmeyecek bir şekilde düzenlenecek veya gözden geçirilecek midir?
    • Seyit Soltan Hüseyini’nin durumundan yola çıkarsak, herhangi bir insanın kimlik belgesine sahip olmaması nedeniyle sağlık hizmetine ulaşamaması bir insan hakkı ihlali değil midir? Mülteci, göçmen ve sığınmacıların sağlık hizmetine ulaşmalarını engelleyen faktörler nelerdir? Bu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesine engel olabilecek kişiler ve kurumlar için ne gibi önlemler almayı ve yaptırımlar getirmeyi planlamaktasınız?
    • Bakanlığınızın insan haklarına uygun ve güvenceli bir şekilde yaşayabilmeleri için sığınmacı ve göçmenlere mültecilik statüsü sağlanması adına bir planı var mıdır?  Mültecilerin herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile aynı koşullarda çalışabilmesi için somut adımlar atmayı planlamakta mısınız?

    (HABER MERKEZİ)

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