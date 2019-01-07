HDP çatısında ittifak yapan Kürt partileri ortak deklarasyon açıkladı

Yerel seçimlere HDP çatısı altında girme kararı alan 7 Kürt siyasi oluşumu ve partisi Diyarbakır’da bir araya gelerek deklarasyon açıkladı.

Azadi Hareketi, İnsan ve Özgürlük Partisi, DDKD, KDP-T, KDP, KKP ve DBP'nin olduğu ittifakın Kürtçe ve Türkçe deklarasyonunun Türkçe metni HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kürtçe metni ise Kürt Demokratlar Platformu (PDK) başkanı Sertaç Bucak tarafından okundu.

‘EN GENİŞ İTTİFAK YARATILMALI’

Türkçe metni basınla paylaşan Buldan, “Bu ittifakın seçimlerle sınırlı kalmaması, Kürt halkının tüm siyasal bileşenlerinin ulusal birliği geliştirmesi büyük önem arz etmektedir. Ulusal birlik halkımıza borcumuzdur”dedi. Başkanlık sistemine geçişle birlikte Meclis’in işlevsizleştirilmesi nedeniyle yerel yönetimlerin öneminin daha da artmış olduğunu söyleyen Buldan, geniş yerel seçim ittifakının yaratılmasının gerekli olduğunu söyledi.

İttifak yapan partilerin HDP çatısı altında seçime katılacağını söyleyen Buldan, “En birleştirici paydamız, halkımızın yaşamsal acil ulusal talebi olan ana dilde eğitim-öğretim başta gelmek üzere kendi ulusal kaderini tayin hakkı için mücadelenin bizi ortaklaştıran en büyük unsur olduğunun bilinciyle, belediyelerde ulusal demokratik duruş kadar; yerelde halkımıza hizmet götürmek üzerinden hareket edeceğiz ” dedi. Yerel seçimlere ayrı katılmak isteyen Kürt partilerinin kararlarının demokratik bir hak olduğunu söyleyen Buldan, yerel seçimlere tek bir seçim ittifakı altında katılmanın tarihi bir öneme sahip olduğunu ve son ana kadar diğer partilerle ittifak arayışlarını sürdüreceklerini aktardı.

‘İTTİFAKIMIZI BÜYÜTECEĞİZ’

Devrimci Demokratik Kürt Derneği (DDKD) başkanı Nesrin Asgar, ittifakın Kürt halkının talepleri ve Kürt sorununun demokratik çözümü noktasında önemli bir adım olduğunu ve birlikte mücadele etmenin zorunluluğundan ortaya çıktığını belirtti.

Kürdistan Komünist Partisi (KKP) genel başkanı Sinan Çiftyürek, “Kürtlere ittifak yapamaz diyorlardı. Biz ittifakımızı gerçekleştirdik. Büyüteceğiz. Kürtlerin demokrasi elini uzatacağız" dedi.

DEMİRTAŞ: ÖZELLİKLE AKP'DE YER ALAN KÜRT HALKININ EVLATLARINI İTTİFAKA ÇAĞIRIYORUM

Açıklamaya Selahattin Demirtaş da mesaj yolladı. Mesajında “Yaşanacak ufak tefek yetmezliklere, eksikliklere takılmadan herkesi bu ittifak içinde yer almaya davet ediyorum. Özellikle AKP’de yer alan Kürt halkının evlatlarını, zulüm partisini terk ederek bu ittifaka katılmaya çağırıyorum” dedi.

DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, Kürtler arasındaki ulusal birliğin sağlanmasının hayati bir öneme sahip olduğunu söyleyerek, “21. Yüzyılda kazanacaksak bunun yolunun Kürtler arasındaki ulusal ittifak sağlamakta geçtiğini biliyoruz” dedi.

Açıklamada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Bu ittifakın çok daha büyüyeceğine inanıyorum. Ulusal birlik umuttur. Ulusal birlik Türkiye için umuttur. Suriye, İran, Irak için umuttur ” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)