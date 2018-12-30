HDP, 18 merkezde belediye eş başkan adaylarını belirledi
HDP Batman, Dersim ve Hakkari'nin aralarında olduğu 18 merkezde belediye başkan adaylarını belirledi.
Fotoğraf: MA
HDP belediye başkan adayları için birçok merkezde sandık kurarak ön seçim yaptı. 18 merkezde belediye başkan adayları belirlendi. Adayların resmi olarak 9 Ocak’ta yapılacak MYK toplantısından sonra açıklanması bekleniyor.
Belirlenen eş başkan adayların isimleri şu şekilde:
Diyarbakır’ın Sur ilçesi: Filiz Buluttekin, Cemal Özdemir. Bağlar ilçesi: Zeyad Ceylan, Zübeyde Zümrüt. Yenişehir ilçesi: İbrahim Çiçek, Belgin Diken. Lice: Salime Zingil, Tarık Mercan. Silvan ilçesi: Naşide Toprak, Abbas Azizoğlu. Mardin’in Derik ilçesi : Mülkiye Esmez, Şerif Kıran. Hakkari Merkez: Evin Konur, Cihan Karaman. Yüksekova ilçesi: Remziye Yaşar, İrfan Sarı. Muş’un Varto ilçesi: Nafiye Bal, Gıyasettin Aydemir. Şırnak’ın Cizre ilçesi: Sosin Çömlek, Mehmet Zıriğ. Silopi ilçesi: Adalet Fidan, Süleyman Şavluk. Van’ın Gürpınar ilçesi: Kemal Güler, Rojbin Akdağ. Çatak ilçesi: Esra Babür, Fazıl Evrim. İpekyolu ilçesi: Seyfettin İtah, Şehzade Kurt. Özalp ilçesi: Yakup Almaç, Dilan Öğrenci. Çaldıran ilçesi: Leyla Aksak, Faruk Demir. Batman: Sabri Özdemir, Songül Korkmaz. Dersim: Nurşat Yeşil, Aleddin Erdoğan. (HABER MERKEZİ)