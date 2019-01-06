HDP'den yerel seçimlerde Kürt partileriyle ittifak kararı

HDP, ittifak yaptığı Kürt partileriyle yarın ortak bir deklarasyon açıklayacak. Kürt partileriyle yaptıkları görüşmeler sonucu bir karara vardıklarını ve yarın basın toplantısıyla bunu deklare edeceklerini belirten HDP Milletvekili Necdet İpekyüz, kararların yerel seçimler ile sınırlı olmadığını söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 31 Mart 2019’da gerçekleştirilecek yerel seçim çalışmalarına, bölgede Kürt Ulusal Birliği hedefiyle, batıda ise demokrasi cephesi temelinde ittifak görüşmeleri ile başladı. Uzun zamandır sürdürülen çalışmalarda yer alan HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, görüşmeler ve sağlanan ittifakın detaylarına ilişkin Mezopotamya Ajansı’ndan Özgür Paksoy'a konuştu.

HDP’nin, muhalefeti Kürt partileri ile Kürt Ulusal Birliği temelinde görüşmeler gerçekleştirerek yürüttüğünü belirten İpekyüz, “Görüşmelere başladığımızda ister istemez yerel seçimler gündeme geldi. Ancak yerel seçimlerden önce ortak bir duruş üzerinde duruldu. Anadil noktasında bütün yapıların ortak çalışma yürütmesi ve olası bir yerel seçimde ortak hareket etme noktasında kararlar alındı” dedi.

İpekyüz, ittifakın yerel seçimler ile sınırlı olmadığının ifade etti.

YARIN DEKLERE EDİLECEK

HDP’den yapılan açıklamada da “Yaklaşan yerel seçimlere ittifak yaparak HDP çatısı altında girme kararı alan 7 Kürt siyasi oluşumu ortak deklarasyon yayınlayarak ittifakı açıklayacak. Yerel seçimleri hem iktidarın saldırılarına karşı bir araya gelmenin fırsatı hem de halkın birlik arayışının önemli bir ön adımı olarak değerlendiren siyasi partiler ittifak yapma kararı aldı” denildi.

7 KÜRT SİYASİ OLUŞUMU

Bir araya gelen ve ortak deklarasyonu açıklayacak olan siyasi parti ve hareketler şöyle: Azadî Hareketi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Devrimci Demokratik Kürt Derneği (DDKD), İnsan ve Özgürlük Partisi, Kürdistan Komünist Partisi, Kürdistan Demokrat Partisi (PDK) ve Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (PDK-T) (HABER MERKEZİ)