‘100 yaşın üzerinde 6 binden fazla seçmen var’

Sahte seçmen, seçmen kaydırma tartışmaları ve buna dönük itirazlar devam ediyor. Katıldığı bir radyo programında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 100 yaşın üzerinde 6 binden fazla seçmenin olduğu ve bu seçmenlerin ilk kez oy kullanacaklarına yineledi.

RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, hem seçim güvenliği konusunda hem de sahte seçmen iddialarına ilişkin yaptıkları çalışmaları anlattı.

“Sokaktaki vatandaşın seçilene saygı duymalarını bekliyorlarsa bu iş dürüst ve güvenilir yapılmalı” diyerek sözlerine başlayan Adıgüzel, “Bizim 973 ilçeden ulaşılabilen bir intranet sistemimiz var. Oraya bütün seçmenleri yükledik ve analiz yaptık. Nerede daha çok seçmen sayısı değişikliği var dedik. Baktık Çankırı’da Orta ilçesinde seçmen sayısı 24 Haziran’a göre iki katına çıkmış. Seçmenlerin 4 bini İstanbul’dan 3 bini Ankara’dan taşınmış görünüyor. Yine Ankara’da Çamlıdere’ye çok ciddi bir akış olduğunu gördük” dedi.

100 yaşın üzerinde 6 binden fazla seçmen olduğuna dikkati çeken Adıgüzel, “Onların arasında ilk kez oy kullanacaklar var. İncelendiğinde onların yaşamadığı görülüyor. Bu incelemeleri yapmak YSK’nin görevi” derken, 24 Haziran’da muhalefetin oluşturduğu adil seçim platformunun işlevsiz kalması nedeniyle yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.

GÖKÇEL: ŞİMDİDEN SEÇİMLERE GÖLGE DÜŞTÜ

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ise TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında seçim güvenliğine ilişkin konuştu:

“AKP’li bir belediye meclis üyesinin konutunda 40 hemşehrisinin seçmen olarak kaydedilmiş olması, endişelerimizin ne kadar haklı ve gerçekçi olduğunu gösteriyor.”

Ülkede demokrasinin tesis edilmesinin, barışın ve huzurun sağlanmasının yolunun seçimlerin adil, demokratik ve güvenilir şekilde yapılmasından geçtiğini kaydeden Gökçel, çıkan haberlerin 31 Mart’ta yapılacak yerel yönetimleri seçimlerinin üzerine şimdiden gölge düşürdüğünü söyledi.

ENDİŞELERİMİZ HAKLI VE GERÇEKÇİ

Yapılan usulsüzlüklerin bunlarla da sınırlı olmadığını söyleyen Gökçel, basın emekçilerinin çalışmaları sayesinde öğrenilen usulsüzlükler de olduğunu kaydetti. Büyük şehirlerde halı sahalara, metruk binalara, inşaatı bitmemiş apartmanlara seçmen kaydedildiğini hatırlatan Gökçel, “Üsküdar belediye meclis üyesi bir AKP’linin konutunda 40 hemşehrisinin seçmen listesine kaydedilmiş olması bizim endişelerimizin ne kadar haklı ve gerçekçi olduğunu gözler önüne seriyor” diyerek sözlerini tamamladı.

AKP Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Süleyman Gedikoğlu’nun Üsküdar Bulgurlu Mahallesi’ndeki 120 metrekarelik evinde 40 seçmenin kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Gedikoğlu bu durumu Akrabalarım spor salonlarından yararlanmak için adreslerini bizim eve taşıdılar” diye açıklamıştı. (HABER MERKEZİ)