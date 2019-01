Kocaeli Emek Platformu, gelirde ve vergide adalet istedi

Çok sayıda farklı sendika, oda ve meslek örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu Kocaeli Emek Platformu, ekonomik kriz ve vergi kesintileri gündemli basın açıklaması gerçekleştirdi. Kocaeli Emek Platformu, yaptığı açıklama ile gelirde ve vergide adalet istedi.

İzmit İnsan Hakları Parkı'nda yapılan açıklamayı Birleşik Metal-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Talat Çelik okudu.

2019 yılının ekonomik kriz ile karşılandığını aktaran Çelik, "Her krizde olduğu gibi krizin yükü emeği ile geçinen halkın üzerine yıkılmaya çalışılıyor" dedi. Yaşamın çalışanlar için daha zor hale geldiğini belirten Çelik, "Enflasyon rakamları ile oynanarak enflasyonun olduğundan düşük gösterilmesi ve ücret artışlarının düşük tutulması sonucu yaşam her çalışan için daha zor hale gelmiştir. Bunun yanı sıra iflas ve konkordato ilanları insanların hem işini hem de ücret ve tazminat alacaklarını kaybetmelerine neden olmuştur. İğneden ipliğe satın aldığımız her şeye KDV ya da ÖTV adı altında vergi ödediğimiz yetmezmiş gibi, vergi dilimleri belirlenirken emekçilerin daha çok vergi ödemesine neden olacak aralıklar belirlenmiştir. Ülkede verilebilecek en düşük yasal ücret olan asgari ücreti alan bir çalışan bile 2. vergi diliminden, yani %20’lik dilimden gelir vergisi ödeyecek" diye konuştu.

"EMEKÇİLERDEN YAPILAN KESİNTİLER PATRONA TEŞVİK OLUYOR"

"Asgari ücret tümden vergiden muaf tutulmalıdır" diyen Çelik, "İşverenlerin karları üzerinden yüzde 20 sabit vergi ödediği ülkemizde çalışanlar brüt kazançları üzerinden yüzde 15’ten yüzde 35’e kadar vergi ödemektedir. Sermaye sahiplerinin sadece 2017 yılında 102 katrilyon borcu affedilmiştir. Her yıl milyarlarca dolar kâr eden patronlar sınıfı, hem kaçırdıkları vergilerle hem de vergi indirimleriyle bu yükten kurtulurken, Vergiler adeta ücretli kesimlerin sırtına yüklenmiştir. Üstelik emekçilerden yapılan kesintilerle toplanan paralarla patronlara teşviklerde bulunulmakta, borçlarına kefil olunmaktadır" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

"FONDAN İŞVERENE PARA AKTARILIYOR"

İşsizlik Sigortası Fonu'nun amacı dışında kullanıldığını belirten Çelik, "Bir diğer sorun da kriz nedeni ile işsiz kalan emekçiler ancak 10 ay ve sınırlı tutarda işsizlik sigortasından faydalanırken, işsizlik sigortası fonu amacı dışında hükümetin tasarrufunda kullanılmakta, işverenlere çeşitli adlar altında kaynak olarak aktarılmaktadır. Sadece 2018’in ilk 10 ayında bile işverenlere fondan aktarılan para, işsize ödenen miktarın 2,4 katı olmuştur. İşsizlik fonunun yönetilme biçimi, bize dayatılan kıdem tazminatları fonunun başına gelebilecekleri de açıkça göstermektedir" dedi.

İş güvenliği ile ilgili teşvikin kabul edilemez olduğunu aktaran Çelik, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Bakanlık Yetkilileri ‘Çok tehlikeli’ sınıfta yer alan, 10’dan fazla çalışanı bulunan, son 3 yıl içinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan iş yerlerinde, işsizlik sigortası işveren payının 3 yıl süreyle yüzde 2’den yüzde 1’e düşeceğini açıkladı. İş güvenliğini teşvik gibi görünen bu uygulama aslında bir işyerinde 3 yılda 1 iş kazası sonucu ölümün normal karşılanması anlamına gelir. Her yıl 2000’e yakın emekçiyi iş cinayetlerinde kaybettiğimiz düşünülürse iş güvenliği ile ilgili bir teşvikin bu kadar kolay olması abestir, insafsızlıktır" diye konuştu.

Grev yasaklarına da değinen Çelik, "Devleti yönetenler son yıllarda grev diye bir sorun kalmadığını herkesin haklarını aldığını iddia etmektedir. Ancak bu iktidar döneminde 16 grev yasaklanmış, yüzlerce işçi sendika üyesi olduğu için işten atılmıştır. En yakınımızdaki Flormar işçileri ve yakın zamanda sendikalı oldukları için işlerinden olan Kocaeli Posco işçileri bunun canlı örnekleridir" dedi.

"Bizlerin yaratmadığı krizin bedelini ödemeyi kabul etmiyoruz" diyen Çelik, Kocaeli Emek Platformu'nun taleplerini şöyle sıraladı: