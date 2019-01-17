17 Ocak 2019 07:24

Dytech’te ‘bugün gel yarın git’ dönemi

Kısa çalışma ödeneği uygulamasının başladığı Sumiriko Hose’tan (Dytech) işçiler Evrensel'e mektup yazdı.

Dytech’te ‘bugün gel yarın git’ dönemi

Fotoğraf: Pixabay

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    Kriz gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği uygulamasının başladığı Sumiriko Hose’ta (Dytech) çalışan işçiler, yazdıkları mektuplarla yaşadıkları sorunları anlattı.

    BİZİMLE LASTİK TOP GİBİ OYNUYORLAR 

    Sumiriko Hose (Dytech) işçisi
    Kocaeli

    Merhaba Evrensel okurları; 

    Daha öncede gazetemize yazdığımız mektuplarla fabrikamızda yaşanan sıkıntıları dile getirmiştik. Beklediğimiz şey gerçekleşti ve fabrika yönetimi kısa çalışma ödeneğine başvurdu ve başvurusu kabul edildi. Aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayacak bu süre. Aralık ayında 10 gün duruş yaşandı. Ocak ayının ilk haftasında hiç çalışmadık. 8 Ocak’ta iş başı yaptık. İki gün çalıştık, dediler ki “Cuma, cumartesi çalışma yok.” Bizimle adeta lastik top gibi oynuyorlar, bugün gel, yarın git. Geldiğimiz nokta bu. Aralık ayında çalışmadığımız günlerin ücretine bakmak için e-devlete girdiğimizde ocak ayında 13 gün, şubat ayında 12 gün duruş olacağını gördük. 8 Ocak’ta işbaşı yaptığımızda ise bu durumu söylediğimiz temsilciler bize “e-devleti dikkate almayın güncel değil” dedi. O bu lafı etti, biz iki gün son yeniden izne çıkarıldık. Anlaşılan o ki haftada 3 gün çalışacağız. Ayrıca aralık ayı için İŞKUR tarafından yatırılan para da herkesin beklentilerinin çok uzağında bir rakamdı. Görünen o ki maaşımızdan 300-400 arası bir miktar kesilecek. Bu herkes için tam bir yıkım. Biz bu yıkımı yaşarken Çalışma Bakanı çıktı ve işsizlik ödeneği için işveren payının yüzde 2’den 1’e düşürüldüğünü açıkladı. Şimdi bu ne demek, benim elime geçenin iyice kuşa döneceği değil mi? Zaten İşsizlik Fonu’nu işsizden çok patronlar kullanmıyor mu? Kısa çalışma ödeneğinin de kaynağı İşsizlik Fonu. Yani hep biz işçiler kaybediyoruz, patronlar kazanıyor, ülkenin bütün kaynakları hükümetçe patronlara peşkeş çekiliyor. Buna dur demek için bir araya gelmeliyiz başka da şansımız yok.

    YAŞADIĞIMIZ DÜPEDÜZ ZULÜM

    Sumiriko Hose (Dytech) işçisi
    Kocaeli

    Daha önce kriz yok diyenler bugün krizi kabul etmek zorunda kaldılar. Kredi kartı borçlarına yapılandırma bu amaçla yapılmadı mı? Bugün biz işçiler krizi çok daha derinden hissediyoruz. Vergiler belimizi büktükçe büküyor, taşıyamaz hale geldik. Fakat patronlar ve onlara hizmet eden Hükümet patronları kollamaya devam ediyor. Fabrikamızın kısa çalışma ödeneğine başvurması ve kabul edilmesi işsizler için kurulan işsizlik fonunun patronlarca yağmalanmasından başka bir şey değil. Oysa olan sadece kârlarının azalmasıydı. Patronlar kârlarının azalmasına razı olmazken bizlerin 3 kuruşluk maaşlarımızı bile elimizden alınması için her türlü yola başvuruyor. Şöyle ki 10 günlük çalışma için 81 lira GSS primi ödendi. Bu bizim yarın işsiz kaldığımızda işsizlik ödeneğimizin düşmesi, emeklilik primi yatırılmaması demek. Yaşadığımız düpedüz zulüm. Bu zulme artık yeter diyorum. 

    İŞTEN AYRILMAK SORUNU ÇÖZMÜYOR

    Sumiriko Hose’tan ayrılan bir işçi
    Kocaeli

    Merhabalar, kasım ayında işi maddi durumundan dolayı bırakmak zorunda kaldım. Evli ve iki çocuk sahibi bir işçiyim. İşten ayrılmaya karar vermemin başında fabrikada başlayan ve çalışan arkadaşlarımdan da öğrendiğim kadarıyla şu anda da devam eden üretim duruşları geliyor. Haftada 1 gün olan duruşlar daha sonra iki güne çıkmaya başladı. Kredi kartı ve kredi borçlarımı ödeyemez hale geldim. Tek bir çarem vardı o da işten ayrılıp tazminatımı almak. O zamanlar fabrika böyle bir imkan sağlıyordu. Mecbur kaldım ve işten ayrıldım. Mağduriyetimi giderdim mi derseniz kısmen. Çünkü şu anda geçici işler dışında düzenli bir iş bulamıyorum. Hiçbir yer alım yapmıyor. Ama Sumuriko’da devam etseydim de bırakın ay sonunu getirmeyi kredi kartı borcum büyüdükçe büyüyecekti. Çünkü şu anda arkadaşlarımız ayın yarısında çalışmıyor. Bu sıkıntılar daha ne kadar böyle devam edecek bilmiyorum. Ne zaman işçilerin sorunları çözülecek, birileri işçilere el uzatacak ve işçilerin de insan olduğunun farkına varacak gerçekten bilmiyorum.

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