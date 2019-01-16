CHP Diyarbakır dahil 5 il için belediye başkan adaylarını açıkladı
CHP Diyarbakır ve 4 ilde göstereceği belediye başkan adaylarını açıkladı. PM toplantısının ardından toplam 70 belediye başkan adayının ismi açıklandı.
Fotoğraf: AA
CHP'de Diyarbakır Büyükşehir için Veysi Aghan, Amasya'da Arife Serpil Saraçoğlu, Bartın'da Mehmet Arslan, Kars'ta Taner Toraman, Kastamonu'da ise Mustafa Öztürk belediye başkan adayı gösterildi.
70 BELEDİYE ADAY DAHA BELİRLENDİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “70 belediye başkan adayımızı daha belirledik. Diyarbakır adayımız Veysi Aghan, Amasya adayımız Arife Serpil Saraçoğlu, Bartın adayımız Mehmet Arslan, Kars adayımız Taner Toraman, Kastamonu adayımız Mustafa Öztürk olarak belirlendi” dedi.
CHP'nin bugün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında belediye başkan adayı olarak belirlenen isimler şöyle:
- Adıyaman / Besni Çakırhüyük Hüseyin Gürer
- Aksaray / Eskil Yakup Gök
- Diyarbakır Büyükşehir Veysi Aghan
- Aksaray Merkez Topakkaya Battal Akçay
- Aksaray Merkez Bağlıkaya Recep Özkök
- Aksaray /Gülağaç Saratlı Zeki Türker CHP Belediyesi
- Amasya Merkez Arife Serpil Saraçoğlu
- Amasya / Taşova Ömer Özalp
- Antalya / Kepez Murat Dinç
- Balıkesir / Edremit Selman Hasan Arslan CHP Belediyesi
- Balıkesir / Marmara Yakup Aksu
- Bartın Merkez Mehmet Arslan
- Bartın / Amasra Recai Çakır
- Bingöl / Karlıova Ahmet Karabulak
- Bingöl / Merkez Ilıcalar Abdulmelik Kocihan
- Bingöl Merkez Sancak Cevdat Keskin
- Bitlis / Güroymak Mehmet Şefik Aysoy
- Bitlis / Hizan Servet Özdemir
- Bolu / Mengen Gökçesu Niyazi Dedeoğlu CHP Belediyesi
- Çankırı / Çerkeş Erdoğan Çubukçuoğlu
- Denizli / Honaz Yüksel Kepenek
- Denizli / Babadağ Ali Atlı
- Diyarbakır / Bağlar Hebun Kaplan
- Diyarbakır / Bismil Selim Yılmaz
- Diyarbakır / Kocaköy Muhyettin Çelik
- Elazığ / Palu Adnan Karadağ
- Erzincan / Üzümlü Elif İnci Utlu
- Erzincan / Çayırlı Nihat Alptekin
- Erzincan / Refahiye Yavuz Dumanlı
- Erzincan / Tercan Derya Kırdım
- Erzincan / Kemah Ali Sin
- Erzincan / İliç Gökmen Yıldırım
- Giresun / Espiye Soğukpınar Mustafa Eyice
- Hakkari / Yüksekova Büyükçiftlik Kadri Zeydan
- Hakkari / Merkez Durankaya Naci Erik
- İzmir / Kemalpaşa Rıdvan Karakayalı
- izmir / Aliağa Özcan Durmaz
- İzmir / Kınık Ahmet Özkan
- İzmir / Ödemiş Muhittin Cumhur Şener
- Kahramanmaraş / Ekinözü Fatih Vicdan
- Kars / Merkez Taner Toraman
- Kastamonu / Merkez Mustafa Öztürk
- Kırıkkale / Çelebi Oktay Babadağ
- Kırıkkale / Merkez Hacılar Necati Koyuncu
- Konya / Kulu Galip Polat
- Kütahya / Simav Gülcan Bütün
- Mersin / Aydıncık Abdullah Servili
- Mersin / Çamlıyayla İslam Sarı
- Muğla / Yatağan Halil Arslan
- Muğla / Ortaca Mehmet Sertkaya
- Muğla / Köyceğiz Hüseyin Erol
- Muş / Merkez Konukbekler Fikret Güler
- Nevşehir / Merkez Nar Remziye Tok
- Nevşehir / Kozaklı Bülent Öcal
- Nevşehir / Hacıbektaş Arif Yoldaş Altıok
- Niğde / Merkez Alay Ahmet Demirbaş
- Niğde / Merkez Bağlama Göksal Afşar
- Niğde / Merkez Kiledere Yunus Karakaya
- Ordu / İkizce Mustafa Kaynar
- Ordu / Altınordu Birol Yılmaz
- Sivas / Doğanşar Erdal Öztürk
- Şırnak / Silopi Başverimli Süleyman Bayrak
- Şırnak / İdil Karalar Ekrem Sağlam
- Tokat / Zile Şükrü Sargın
- Trabzon / Çaykara Hasan Düzgün
- Trabzon / Tonya Şuaib Aydın
- Yalova / Merkez Kadıköy Taner Ozan
- Yalova / Çınarcık Esenköy Hıdır Hanoğlu
- Yozgat / Boğazlıyan Sırçalı Hacı Mustafa Dilek
- Yozgat / Boğazlıyan Ovakent Arif Şahingöz
CHP'de bugüne kadar yapılan beş toplantı sonrasında, 15 büyükşehir, 28 il, 437 ilçe ve 150 belde olmak üzere 630 belediye başkan adayı açıklanmıştı. (HABER MERKEZİ)