Akit'in hedef gösterdiği İlahiyatçı Cemil Kılıç görevden alındı

Akit gazetesinin bir süredir hedef gösterdiği ilahiyatçı, yazar Cemil Kılıç görevden uzaklaştırıldı.

Cemil Kılıç, Twitter hesabından 'An itibarıyla görevimden uzaklaştırıldım. Kamuoyunun bilgisine...' mesajını paylaştı. Kılıç, Rami Atatürk Anadolu Lisesi’nde görev yapıyordu. Kılıç, bugünün Türkiyesinde ateistlerin, Müslümanlara göre Kuran’a daha uygun ve daha ahlaklı yaşadığını söylemişti.

An itibarıyla görevimden uzaklaştırıldım. Kamuoyunun bilgisine... — Cemil KILIÇ (@m_cemilkilic) 15 Ocak 2019

AKİT, 'SÖZDE ÖĞRETMEN' DEMİŞTİ

Akit gazetesinde "Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?" başlığıyla verilen haberde şu ifadeler yer alıyordu:

"Millet ve maneviyat düşmanları, kamu kurumlarında yuvalanmaya devam ediyor. İslam karşıtı paylaşımlarda bulunan, İmam Hatipleri terörle özdeşleştiren Mustafa Cemil Kılıç adlı sözde öğretmenin, MEB kadrosunda barındırılarak Rami Atatürk Anadolu Lisesi’nde zehir saçmaya devam ettiği belirlendi. Kılıç’ın, sendikacı olması hasebi ile sağladığı “dokunulmazlığın” verdiği küstahlıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Sultah Vahdettin’in akıbetiyle tehdit ettiği, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a “hain” nitelemesi yaptığı, MEB’in talimatlarını çiğneyerek sınıfında öğrencilere zorla Öğrenci Andı okuttuğu tespit edildi."

CEMİL KILIÇ KİMDİR?

1975 yılında İstanbul'da doğan Cemil Kılıç, İstanbul'da Küçükköy İmam Hatip Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin Kelam ve İslam Felsefesi Bölümü'nü bitirdi.

1998 yılında aynı üniversitenin Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine başladı.

1999 yılında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğine atandı. 2001 yılında; "Ümmet Sisteminden Ulus Devlete Geçişte Harf İnkılabının Kültürel Değişim Üzerine Etkileri" teziyle Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

2006 yılında Eğitim İş Sendikası İstanbul örgütlenmesine katılan Kılıç, Eğitim İş şube yönetim kurullarında yönetici olarak görev yapıyor.

Cemil Kılıç, Atatürkçü Düşünce Derneği Fatih Şubesinin kurucuları arasında da yer alıyor.

CEM Vakfı tarafından AİHM'de açılan zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile ilgili davada mahkemenin gerekçeli kararında Cemil Kılıç'ın hazırladığı bir rapora yer verildi.

13 Ağustos 2017 tarihinde "Atatürkçü, Cumhuriyetçi İlahiyatçılar" adıyla kurulan oluşuma öncülük etti. Oluşum aynı tarihte yayınladığı bildirgeyle laiklik çağrısında bulunup kuruluşunu ilan etti. 20 Eylül 2017 tarihinde yayınlanan ikinci bildirgede ise Diyanet İşleri Başkanlığına laiklik görevini yerine getirme çağrısında bulunuldu. (HABER MERKEZİ)