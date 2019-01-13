13 Ocak 2019 13:52
Son Düzenlenme Tarihi: 13 Ocak 2019 14:35

Erdoğan: Tank Palet satılmıyor, işletme hakkı BMC'ye devrediliyor

Erdoğan, Sakarya'da BMC'nin programında satılması gündemde olan Tank Palet fabrikasına ilişkin konuştu.

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Erdoğan: Tank Palet satılmıyor, işletme hakkı BMC'ye devrediliyor

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz / AA

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    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen "BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması" programına katıldı.

    Tank Palet Fabrikasının satılacağı iddiası için "Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil, buna inananlara üzülüyorum" diyen Erdoğan,  Arifiye'deki (Tank Palet Fabrikası) mevcut personelin tasfiyesi, işinden, aşından ekmeğinden edilmesi asla söz konusu değildir.  Burada çalışan arkadaşlarımızın özlük haklarında bir eksilme olmayacaktır. Tank palet fabrikasına 40 - 50 milyon dolar yatırım yapılacaktır. Burada yapılan iş de özelleştirme değildir.  İşletme hakkının belirli kısıtlamalar dahilinde BMC'ye devridir" ifadelerini kullandı.

    Tank Palet'in AKP'li Ethem Sancak ve Katar ortaklığındaki BMC’ye satılacağına ilişkin haberler medyaya yansımıştı. Tank Palet işçileriyse özelleştirmeye karşı 19 Ocak'ta miting yapma kararı almıştı.

    Tank Palet işçileri özelleştirmeye karşı 19 Ocak’ta miting yapacak

    Tank Palet işçileri özelleştirmeye karşı 19 Ocak’ta miting yapacak

    KENEVİR EKİM SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ

    Erdoğan buradaki konuşmasında "Bize afyon ekimini yasaklayanlar, kendileri cayır cayır afyon ekiyordu" dedi ve ekledi: "Yeniden kenevir ekimi süreci başlatalım çünkü kenevir ekiminin çok farklı alanlarda, çok farklı faydalarının olduğunu da göreceğiz. Şimdi bu süreci başlatacağız."

    Erdoğan, hafta içinde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada "Son zamanlarda bu plastik poşetler vb. birçok ürünlerle ilgili olarak bir savaş başlattık. 500 yıl, 750-1000 yıl bunu toprak eritemiyor. Savaşımızı kararlı bir şekilde başlattık. Anacığım evde file dokurdu. File ile alışveriş yapar gelirdik. Bunun toprakla bir dostluğu var. O zamanlar bunlar kenevirden yapılırdı. Ülkemizde keneviri yok ettik. Kenevirden atlet, fanila dokunurdu. Çünkü teri emmesi çok farklı. Bize dost görünen düşmanlar ülkemden kenevir üretimini aldı. Biz keneviri ithal ediyoruz. Kenevire dayalı yapılması gereken şeyler varsa ithal ürünlerle yapılıyor. Gıda Tarım Bakanlığı bu konuda çalışmalara başlıyor. Birilerinin bu işi başlatması lazımdı. Şu anda biz de bunun çalışmasını yapıyoruz" demişti.

    19 İLDE İZİNLİ

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2016 yılında Türkiye'nin 19 ilinde izin alınması şartıyla kenevir üretimine izin verilmişti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye, 2017'de toplam 1 ton kenevir tohumu üretti.

    "KATAR'LA İŞ BİRLİĞİ SÜRECEK"

    AA'nın haberine göre "Ne dediler, 'Türkiye battı, bitti, yatırımlar, üretim durdu.' Hepsine inat yatırımlarda da üretimler de devam ediyor" ifadesini kullanan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    15 Temmuz darbe girişiminden ağustos ayında yaşanan kur saldırılarına kadar hemen her konuda Katarlı kardeşlerimizin ülkemizle sergilediği dayanışmayı asla unutmadık, unutmayacağız.

    Bundan sonra da savunma sanayinden ticarete, turizmden enerjiye kadar Türkiye-Katar iş birliği güçlenmeye devam edecektir.

    Türkiye, askeri kapasitesi, ekonomik, siyasi ve diplomatik kabiliyetleriyle güçlü olmak zorundadır. Bilhassa savunma sanayi alanında caydırıcılığımız mutlaka çok yüksek olmak durumundadır.

    "SAVUNMADA DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ AZALDI"

    Yola çıktığımızda savunma sanayindeki gücümüz yüzde 20'lerdeydi, şimdi yüzde 68'e ulaştı. Yeter mi yetmez, daha da çıkacağız.

    Attığımız adımlar sayesinde 2002 yılında yüzde 80'leri bulan (savunma sanayi) dışa bağımlılık oranımızı, yüzde 35'ler seviyesine düşürdük.

    Ülkemizin savunma sanayini on yıllardır bir avuç yabancıya mahkum edenler, şimdi çıkmışlar utanmadan bizim politikamızı eleştiriyorlar.

    "TANK PALET'İN SATILACAĞI DOĞRU DEĞİL"

     (Tank Palet Fabrikasının satılacağı iddiası) Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil, buna inananlara üzülüyorum.

    Arifiye'deki (Tank Palet Fabrikası) mevcut personelin tasfiyesi, işinden, aşından ekmeğinden edilmesi asla söz konusu değildir.

    Burada çalışan arkadaşlarımızın özlük haklarında bir eksilme olmayacaktır. Tank palet fabrikasına 40 - 50 milyon dolar yatırım yapılacaktır. Burada yapılan iş de özelleştirme değildir.  İşletme hakkının belirli kısıtlamalar dahilinde BMC'ye devridir." (HABER MERKEZİ)

    Sakarya Tank Palet işçilerinden özelleştirme karşıtı eylem

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