Tank Palet işçileri özelleştirmeye karşı 19 Ocak’ta miting yapacak

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan 1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı içindeki askeri üretimin yapıldığı Tank Palet Fabrikası hakkında verilen ‘özelleştirme’ kararının yankıları sürüyor. Fabrikada yetkili olan Türk-İş’e bağlı Harb-İş Sendikası, 22 farklı ilde özelleştirme kararının iptal edilmesi için imza kampanyası başlattı.

Sakarya’da Atatürk Bulvarı’nda stant kuran sendika temsilcileri 1 milyon imzaya ulaşma hedefinde olduklarını söyledi. Türk-İş Sakarya İl Temsilcisi Cemal Yaman, “Türkiye genelinde Türk-İş’e bağlı sendikalar imza kampanyalarına işyerlerinde devam ediyorlar. Bu işçi üretmiyor mu? Burada önemli olan Sakaryalıların hakkını korumak. Burası bir vakıf arazisi, para toplanmış bu araziler alınmış zamanında. Biz bu fabrikanın özelleştirilmesine karşıyız” dedi.

‘BURADA BİTMEYECEK’

Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz ise fabrikanın borsa şirketlerine satılması kararının ülkeyi pimi çekilmiş bomba haline getireceğini ifade ederek, “Geçen hafta başlamıştık, perşembe günü bunu bir basın açıklamasıyla sonlandıracağız. Bu mücadele burada bitmeyecek. 19 Ocak’ta da Türkiye genelinden Türk-İş ailesi olarak tüm emekçi arkadaşlarımızı Sakarya’ya taşıyacağız. Çok büyük bir kalabalıkla miting yapacağız. Bosna Caddesi, müftülük önünden Gar Meydanı’na yürüyüş yapacağız. Buradan taleplerimizi yeniden dile getireceğiz” dedi.

Türk-İş özelleştirmeye karşı 19 Ocak Cumartesi günü Adapazarı Demokrasi Meydanı’nda, çevre illerdeki sendika üyesi işçilerin de katılımıyla miting düzenleyecek. (Sakarya/DHA)

Tank Palet'in özelleştirilmesine karşı imza kampanyası başlatıldı

Tank Palet işçilerinden özelleştirme tepkisi