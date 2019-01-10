Sakarya Tank Palet işçilerinden özelleştirme karşıtı eylem

Sakarya Arifiye'de bulunan 1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı içindeki askeri üretimin yapıldığı Tank Palet Fabrikası hakkında verilen ‘özelleştirme’ kararının ardından işçilerin eylemleri sürüyor. Özelleştirme kararına karşı imza kmapnayası başlatan ve 19 Ocak Cumartesi günü de miting gerçekleştirecek olan işçiler, bu akşam Sakarya Adapazarı AKM önünde bir araya geldi. İşçiler bir kez daha fabrikanın özelleştirilmemesi çağrısında bulundu, taleplerini yineledi. Burada bir konuşma yapan Türk Harb-İş Genel Başkanı Bayram Bozal, 19 Ocak'ta gerçekleştirecekleri mitinge katılım çağrısı yaptı. (Sakarya/EVRENSEL)

Tank Palet işçileri özelleştirmeye karşı 19 Ocak’ta miting yapacak