AKP Genel Başkan Yardımcısı: Tank Palet işçileri mağdur edilmeyecek
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz Tank Palet fabrikasının özelleştirilmesine dönük tepkilere ilişkin konuştu.
Fabrikalarının özelleştirilmesinekarşı çıkan Sakarya Tank Palet işçileri taleplerini yineledi | Foroğraf: Evrensel
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Tank Palet Fabrikası'nda çalışan işçilerin asla mağdur edilmeyeceğini, çalışanların işten çıkartılmayacağını, çalışan sayısının birkaç kat daha artırılacağını ileri sürdü.
Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Tank Palet Fabrikasının CHP'nin istismar alnına dönüştürülmek istendiğini söyledi:
“Düşünebiliyor musunuz? CHP işi gücü bırakmış 25 milletvekiliyle Sakarya'ya çıkartma yapıyor. Ey CHP, şunu bil ki Sakarya'dan sana ekmek çıkmayacak ve Sakaryalı istismar girişimlerinize asla prim vermeyecektir.”
“Tank Palet Fabrikası, bugün yaptığı işleri yapsın ama daha fazlasını üretsin istiyoruz” diyen Yavuz, fabrika işçilerinin mağdur olmayacağını savundu. (AA)
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