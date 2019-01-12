CHP milletvekillerinden Tank Palet işçisine destek
CHP milletvekillerinden oluşan heyet, özelleştirme kararı alınan Sakarya Tank Palet fabrikası işçilerine destek verdi.
Sakarya Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası hakkında verilen ‘özelleştirme’ kararının ardından işçilerin tepkisi ve eylemleri sürüyor. CHP milletvekillerinden oluşan bir heyet işçilere destek ziyaretinde bulundu. Milletvekilleri ile beraber CHP Sakarya İl Başkanlığında toplanan kalabalık, Türk Harb-İş Sendikası Sakarya Şubesine kadar sloganlarla yürüdü.
CHP Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve 22 milletvekilinden oluşan CHP'li heyet, özelleştirme kapsamına alınan Milli Savunma Bakanlığı 1'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü işçilerine destek vermek amacıyla Sakarya'ya geldi. Türk Harb-İş sendika binası önünde basın açıklaması yapan CHP milletvekilleri, Tank Palet fabrikasının satılmasına karşı mücadele edeceklerini belirtti. (Sakarya/EVRENSEL)