Güngören'de ekonomik kriz ve yerel yönetimler paneli

Güngören Demokrasi Platformu, ekonomik kriz ve yerel yönetimler başlıklı panel düzenledi. SODEV Onursal Başkanı Ercan Karakaş’ın moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve gazetemizin Ekonomi Editörü Bülent Falakoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Güngören Demokrasi Platformu adına açılış konuşmasını yapan Mehmet Turp, krize ve tek adam rejimine karşı mücadelede yerellerde kurulan platformların önemine değinerek, mahallelerde, sokaklarda emekçilerle buluşmak gerektiğini vurguladı.

Panelde ilk konuşmayı CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke gerçekleştirdi. Böke, krizle varolan bir iktidarla karşı karşıya olduğumuzu vurgulayarak, “Bu sömürü rejimini kabul mü edeceğiz, yoksa emekçilerin hakları için mücadele mi edeceğiz? Biz bu kriz ve rejime karşı mücadeleyi yerellerde başlatmalıyız. Bu yüzden belediye seçimleri önemlidir” dedi.

Gazetemizin Ekonomi Editörü Bülent Falakoğlu, “Krizin tanımlarını ve teşhislerini doğru koymamız gerekiyor. Uzun süreli bir kriz yaşanacak. İktidarın taktiği en diptekilerin kendine çekmek, desteğini almak ve üst tabakayı memnun etmek. Bu sistemin devam etmesi için, emekçileri en ağır koşullarda çalıştırmak, ucuz emek üretmek daha çok kâr elde etmek. Bir taraftan da ülkenin beka sorunu var deyip savaş politikaları ile kitleleri bölmek. İktidarın üç yıllık programı işsizliği önlemeyecek hayat pahalılığını durdurmayacak. Yerel seçimlerden önce yurttaşlara halkçı belediyeciliği anlatmamız gerekir” diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ise şunları söyledi: “Kriz kapitalizmin ürünüdür. Aynı zamanda kürt sorununa da bağlıdır. Savaştan yana yönetimin etkisi de büyüktür. Savaş ekonomisine büyük bütçe ayrılmıştır. Krizde en çok kadınlar etkileniyor.” Panel, soru- cevap şeklinde son buldu. (İstanbul/EVRENSEL)