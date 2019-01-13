13 Ocak 2019 08:37

Atların yanarak öldüğü Adalar'da sözlerin tutulması bekleniyor

Hayvan hakkı savunucuları Adalar'da faytonculuğun kaldırılmasına dair verilen sözlerin tutulmasını ve yasa tasarısına bu maddenin eklenmesini istiyor.

Atların yanarak öldüğü Adalar'da sözlerin tutulması bekleniyor

Fotoğraf: AA

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    Sinem UĞUR
    İstanbul

    Büyükada’da 9 atın yaşamını yitirdiği, 4 atın da yaralandığı yangına rağmen Adalar’da faytonculuk devam ediyor. Evrensel’e konuşan hayvan hakkı savunucusu örgütler somut bir adım atılmadığını, yakın zamanda TBMM’ye gelmesi beklenen yasa tasarısı ile faytonculuğun yasaklanması gerektiğini ifade etti.

    ERDOĞAN’IN SÖZÜNÜN ÜZERİNDEN 7 AY GEÇTİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesinde “Adalar'daki atları faytonların boyunduruklarından kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz” demişti.

    Bu sözün üzerinden 7 ay geçti ve Büyükada’da 1 Ocak 2019 günü sonradan “gayrinizami olarak çekilen elektrik tesisatından” olduğu açıklanan ahır yangınında 9 at yanarak yaşamını yitirdi, 4 at da yaralandı. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ndeki yaralı atların tedavisi devam ediyor.

    MEVLÜT UYSAL VE BİNALİ YILDIRIM DA KARŞI ÇIKTI

    Yangının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Artık bu çağda Adalar'da atlı fayton sistemi yürümüyor” dedi.

    AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da “Buradaki sorunlar neyse oradaki faytoncularla, esnafla görüşülerek bu rezilliğe bir son vereceğiz. Her şey para demek değil” dedi.

    ADIM ATILMADI, MECLİSE TASARI GELİYOR

    Bu sözlere rağmen Adalar’da faytonculuk devam ediyor.

    Yakın zamanda da TBMM Başkanlığına Hayvanları Koruma Kanunu'nun değişikliğine dair kanun teklifi sunulacak.

    HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI NE DİYOR?

    Faytona Binme Atlar Ölüyor İnisiyatifinden Elif Ertürk:

    * 5 yıldır faytonların atlara olan zararını, beraberinde getirdiği ölümleri ve zulmü belgeleriyle dile getirdik. Yıllardır bunları dile getirmemize rağmen faytonların kaldırılması için tek bir adım atılmadı.

    * Seçim dönemlerinde faytonların kaldırılacağı sözü verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünün üstünden 7 ay geçmesine rağmen tek bir adım atılmadı. Sözler, seçim vaadi olmaktan öteye geçemedi.

    YASADA NELER YER ALMALI?

    * Yasa tasarısında Adalar’da ve Türkiye’nin fayton kullanılan her yerinde, faytonların yasaklanması ve faytonlardan kurtarılan atların yaşam hakları güvence altına alınarak, ömürlerinin sonuna kadar yaşamsal ihtiyaçlarının giderileceği, her türlü tehlike ve tehditten uzak bir şekilde özgürce yaşayacakları bir tesisin yapılarak burada yaşamalarının sağlanması hükmü yer almalıdır. Yük taşıma amacı ile sömürülen tüm hayvanların da yoğun olduğu bölgelerde kurtarma ve rehabilitasyon merkezlerinin, hastanelerin ivedilikle tesis edilmesi gereklidir ve yasal mevzuatta yer almalıdır.

    * Adalar’da yaz ayı gelmeden fayton sorununa çözüm bulunmasını, faytonların tamamen kaldırılıp, ulaşım için doğaya, ekolojik dengeye dost ulaşım sistemlerinin hayata geçirilmesini istiyoruz.

    “ADIM ATILSAYDI ATLAR YANGINA KURBAN OLMAZDI”

    Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Hülya Yalçın:

    * Eğer bir düzenleme yapılacaksa gerçekten hayvanı koruyan samimi bir düzenleme yapılmak zorunda. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda samimiyetle hayvanı koruma çabası sezmedik, göremedik. Somut adım yok.

    * Atlar yandı, faytonlarla ilgili en ufak bir çalışma yapıladı. Sivil toplum örgütlerinin suç duyurusu ve soruşturmaları dışında çalışma yok.

    * Biz yanan hayvanlar konusunu görüşmek için günlerdir randevu bekliyoruz hükümetten. Onların bizi çağırması gerekir, ‘Arkadaşlar siz sahadasınız, nasıl bir koruma çizgisi belirleyelim’ diye ama öyle bir şey yok. O yüzden iyi niyet görmüyorum.

    * Eğer adım atılsaydı, kaçak ahırlarda yangına kurban olmazdı atlar ve hâlâ faytonlar kullanılıyor olmazdı.

    “HAYVANLARA ZULMETMEK SUÇTUR, CEZASI HAPİSTİR”

    * Biz yasada “Doğrudan ve dolaylı hayvanlara zulmedilmesi yasalar çerçevesinde yasaklanmalı” maddesi olmasını istiyoruz. Hayvana zulmetmek suçtur, cezası da hapistir.

    “KALDIRMALARI KONUSUNDA ELLERİNİ TUTAN BİR ŞEY YOK”

    Adalar Savunmasından Ömer Süvari:

    * Bu konuda Erdoğan’ın ve Yıldırım’ın açıklamalarının inandırıcı açıklamalar olduğunu düşünmüyoruz.

    * Faytonlar bütünüyle İBB denetiminde. ‘Faytonları kaldıracağız, denetleyeceğiz vs.’ Bu konuda zaten onların elini tutan hiçbir şey yok. Bunun için özel kanunlar çıkarmaya da gerek yok. Bunu UKOME aracılığıyla rahatça yapabilir.  

    * Adalılar defalarca talep etti ancak adım atılmadı.

    * Her şeyden önce hayvan çalıştırmanın yasaklanması, engellenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu sorunun Adalar’ın iç ulaşım sorunuyla ele alınması gerekiyor. Adanın motorlu ve elektrikli turistik araçlara açılması gibi tehlikeler de var çünkü.  

    İMZA KAMPANYASI

    Büyükada’da yaşanan yangın faciasının ardından, Faytona Binme Atlar Ölüyor İnisiyatifi herkesi, atlı faytonların kaldırılması için Change.org üzerinden başlattığı imza kampanyasına katılmaya bir kez daha davet etti.

    SUÇ DUYURUSU

    Hayvanlara Adalet Derneği, Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu ve ceza talep etti.

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