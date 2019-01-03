03 Ocak 2019 14:26
Son Düzenlenme Tarihi: 03 Ocak 2019 14:28

Büyükada'da 9 atın ölmesine neden olan yangına kısa devre yol açmış

Büyükada'da 9 atın yaşamını yitirdiği, 4 atın da yaralandığı yangına, ahıra gayrinizami olarak çekilen elektrik tesisatının yol açtığı ortaya çıktı.

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Büyükada'da 9 atın ölmesine neden olan yangına kısa devre yol açmış

Fotoğraf: İstanbul Valiliği

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    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Ocak'ta Büyükada'da çıkan ve 9 atın yaşamını yitirmesine neden yangına ilişkin yazılı açıklama yaparak soruşturma başlatıldığını belirtti. Yapılan açıklamada, ahıra gayrinizami olarak çekilen elektrik tesisatında oluşan kısa devrenin yangına neden olduğu bilgisine yer verildi.

    YANGININ NEDENİ KISA DEVRE

    DHA'da yer alan habere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "1 Ocak 2019 tarihinde saat 13.00 sıralarında Büyükada Yörükali mevkiinde yangın çıktığının ihbarı üzerine Adalar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yapılan ilk inceleme sonucu; yangının ahırlara gayrinizami olarak çekilen tesisatta oluşan kısa devreye bağlı olarak ortaya çıkan elektrik akımının çevredeki yanıcı maddeleri tutuşturması sebebiyle çıktığı belirlenmiştir. Yangından dolayı ahırlarda bulunan 9 at ölmüş, 4 at yaralı vaziyette kurtarılıp tedavi edilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiş, 7 at da zarar görmeksizin kurtarılmıştır. Soruşturma, maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğinin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın gözetiminde titizlikle sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

    NE OLMUŞTU?

    Büyükada'da Nizamoğlu Mahallesi Yörük Ali mevkisindeki bir ahırda 1 Ocak'ta ahırların bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangında 9 at yaşamını yitirdi, 4 at yaralı kurtarıldı.

    İstanbul Valiliğinden yapılan ilk açıklamada, yangında 9 atın yaşamını yitirdiği, yaralanan 4 atın da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veterinerlerce tedavi altına alındığı belirtildi.

    Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal ise, "Geldiğimizde yangın çok ciddi manada ilerlemişti, itfaiyenin müdahalesine rağmen söndürülemedi. İki ahırımız kül olmuş durumda. 9 tane yanarak ölen atımız var, itfaiyenin tespiti o yönde. İkisi ağır olmak üzere 4 tane yaralı atımız var. Acımız da zararımız da çok büyük. Çok kötü bir olay." dedi. (HABER MERKEZİ)

    Fotoğraf: DHA

    Fotoğraf: AA

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