ÖDP: İBB, Adalar'da yaşanan at ölümlerine sessiz kalıyor

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) İstanbul İl Örgütü, Adalar’da yaşanan at ölümleriyle ilgili açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) sessiz kalmakla eliştirdi ve Adalar’da faytonun yasaklanmasını istedi.

Büyükada’da Dilburnu Tabiat Parkı yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın sonucu atların bulunduğu ahır ve barakalarda gerekli önlemlerin bulunmamasından dolayı 9 atın yanarak yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada “Adalar’da denetimsiz şekilde yürütülmekte olan fayton taşımacılığının bir sonucu olarak bugün yaşanan bu acı olay karşısında yetkililerden hiçbir açıklama yapılmamaktadır. Yaşanan bu acı olay, İBB Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’ne bağlı olarak yürütülen fayton taşımacılığının kamuoyundaki tüm tepkilere rağmen Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılmamasının bir sonucudur” denildi.

‘DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDE FAYTON TAŞIMACILIĞINDAN VAZGEÇİLMİŞTİR’

Adalar’da yürütülen fayton taşımacılığından dolayı her yıl 500’ü aşkın atın hayatını kaybettiği vurgulanan açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Aynı zamanda, binlerce at şiddete ve kötü muameleye maruz kalmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde fayton taşımacılığından vazgeçilmesine rağmen dünya turizm başkentlerinden biri olan İstanbul’da bu uygulamadan vazgeçilmemiştir.”

‘İBB HİÇBİR ADIM ATMADI’

Adalar’da fayton taşımacılığından dolayı yaşanan at ölümlerine karşı kamuoyunda yıllardır ciddi bir tepki olduğu ifade edilen açıklamada; “Başta, hayvanseverler olmak üzere birçok demokratik kitle örgütü ve İstanbul halkı tarafından dile getirilen at ölümlerine İBB sessiz kalmıştır. Yürütülen pek çok kampanyaya ve protesto eylemlerine, 2014 yılında İBB meclisinde üyelerce fayton taşımacılığından dolayı yaşanan at ölümlerinin gündeme getirilmesine karşın hiçbir adım atılmamıştır” denildi.

"AKP, İSTANBUL’A İHANET ETMEYE DEVAM EDİYOR"

1994 yılından itibaren İstanbul’u yönetmekte olan mevcut iktidarın, kent yaşamını yağma ve talan ile yok ederken içerisinde var olan tüm canlıları ve hayvanları da yok ettiği dile getirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yaşadığımız kenti içerisinde yaşayan tüm canlılarla birlikte ortak yaşam alanı olarak görmek yerine; kentin tamamını rant temelli, sermaye yanlısı şekilde yönetmektedir. AKP belediyeciliği 25 yıldır İstanbul’a ihanet etmiştir ve ihanet etmeye devam ediyor.

Yaşadığımız dünya kentlerimizin de içerisinde bulunduğu tüm canlılarla ve hayvanlarla birlikte bir bütündür. Ancak, sömürüsüz bir dünya ve doğa ile uyumlu yerel yönetim anlayışıyla kentlerimize, yaşam alanlarımıza, doğaya ve canlılara sahip çıkma mücadelemiz sürecektir.” (HABER MERKEZİ)

