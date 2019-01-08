08 Ocak 2019 16:35
Büyükada’da atların öldüğü yangın Meclis gündemine taşındı
HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Büyükada’da ahırda çıkan yangın sonucu yaşamı yitiren atları Meclis gündemine taşıdı.
Fotoğraf: AA
HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Büyükada’da ahırda çıkan yangın sonucu yaşamı yitiren atları Meclis gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli’ye sorular yönelten Kerestecioğlu, “Yakın zamanda TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen ve Hayvanları Koruma Kanunu'nun değişikliğine dair kanun teklifinde, yük ve insan taşıtma amacı ile çalıştırılan hayvanlar ile ilgili herhangi bir kanunî düzenleme bulunacak mıdır?” dedi.
Kerestecioğlu’nun yönelttiği sorular şu şekilde:
- Atların feci koşullarda yanarak can verdiği ahırların fizikî koşulları ilgili mevzuata uygun muydu?
- Bakanlığınız taşra teşkilâtınca yürütülmekte olan herhangi bir soruşturma bulunmakta mıdır? Soruşturma tamamlandı ise akıbeti nedir?
- Yangında, atların ihmalen ölümüne ve yaralanmalarına sebep olan kişiler, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre cezalandırılmış mıdır?
- Yangında atların, birbirlerine ayaklarından bağlı oldukları ve bu nedenle kaçamadıkları için yaşamını yitirdiklerine dair iddialar doğru mudur?
- Görgü tanıkları, yangın bölgesine cenaze aracının da geldiğini ifade etmektedir. Yangında atların dışında başka bir can kaybı yaşanmış mıdır?
- Yangın, doğal afet ve kaza gibi durumlarda, yaralanan hayvanların ilkyardım müdahalelerinin yapılabileceği bir sağlık ünitesi Adalar'da mevcut mudur?
- 2017 ve 2018 yıllarında, faytonlarda çalıştırılan atlara işkence ve kötü muamelede bulunan kaç şahsa, toplam kaç TL idarî para cezası uygulanmıştır?
- Bakanlığınızın taşra teşkilâtı, ne sıklıklar ile faytonlarda çalıştırılan atlar için denetimler yapmaktadır?
- 14 Haziran 2018’de, Zoonoz Ruam hastalığı karantinası nedeniyle, Adalar’a at girişi yasak olmasına rağmen karara uyulmayarak, farklı illerden faytonlarda çalıştırılmak üzere getirilen 209 at Büyükada’ya sokulmuştur. Karantina tedbirleri ve mevzuatın varlığına rağmen, kanuna aykırı ve usulsüz bu hayvan transferleri nasıl gerçekleştirilmiştir? Bu konuda Bakanlığınızca yürütülmekte ya da sonuçlanmış olan soruşturma bulunmakta mıdır? Varsa soruşturmanın akıbeti nedir?
- Yakın zamanda TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen ve Hayvanları Koruma Kanunu'nun değişikliğine dair kanun teklifinde, yük ve insan taşıtma amacı ile çalıştırılan hayvanlar ile ilgili herhangi bir kanunî düzenleme bulunacak mıdır? (HABER MERKEZİ)