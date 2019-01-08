Büyükada’da atların öldüğü yangın Meclis gündemine taşındı

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Büyükada’da ahırda çıkan yangın sonucu yaşamı yitiren atları Meclis gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli’ye sorular yönelten Kerestecioğlu, “Yakın zamanda TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen ve Hayvanları Koruma Kanunu'nun değişikliğine dair kanun teklifinde, yük ve insan taşıtma amacı ile çalıştırılan hayvanlar ile ilgili herhangi bir kanunî düzenleme bulunacak mıdır?” dedi.

Kerestecioğlu’nun yönelttiği sorular şu şekilde: