Tank Palet'in özelleştirilmesine karşı imza kampanyası başlatıldı

Ahmet AKARSU

Kayseri

Kayseri’de kurulu bulunan, Tank Palet Fabrikası olarak bilinen, 1’inci Ana Bakım Müdürlüğünün Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla özelleştirilmesine Türk Harb-İş Kayseri Şubesinden tepki geldi. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen çalışanlar “özelleştirmeye hayır” diyerek imza kampanyası başlattı. “Milli ve yerli fabrikalarımızın özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz” denildi.

Yapılan açıklamada konuşan Türk Harb İş Kayseri Şubesi Başkanı Özgür Özsoy, “Milli savunma sanayimizin göz bebeği olan fabrikalarımızın özelleştirilmesine karşı çıkıyor. Kararın bir an önce düzeltilmesini istiyoruz” dedi.

Tank Palet işçilerinden özelleştirme tepkisi

'ÖZELLEŞTİRİLMENİN İZAHI OLAMAZ'

“Savunmada millileşme” sloganını kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özelleştirme kararına anlam veremediklerini dile getiren Özsoy, “1’inci Ana Bakım Fabrikamız bugüne kadar ürettiği 281 adet Fırtına’dan 140 adet daha üretme kararının alınmasından sonra, neden işletme hakkı devriyle özelleştiriliyor? Bunun hiçbir şekilde izahı olamaz” diye konuştu. Özsoy, “Sendikamız, ülkemizin savunma sanayinin en önemli işyerlerinden olan askeri tesisimizin işletmesinin özel şirketlere devri gibi tarihi hata düzeltilene kadar, ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz adına birlik ve bütünlük içinde mücadelemize devam edeceğiz.” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

“Tank Palet Kaledir”, “Özelleştirmeye Hayır”, “Fırtına emeğimiz, tank palet geleceğimiz” sloganlarının atıldığı açıklama sonrası, imza standına çağrı yapıldı. İmza standının 6 Ocak Pazar günü saat 17.00’a kadar açık olacağı belirtildi. (Kayseri/EVRENSEL)

Harb-İş, Tank Palet'in özelleştirilmesine karşı eylemde