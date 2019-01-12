12 Ocak 2019 09:20

Dersim'de yurttaşlar: İttifak olsun, oylar bölünmesin

Dersim’de Evrensel’e konuşan yurttaşlar, "HDP alırsa kayyım atanır" söylemine karşı çıkıyor: Sen iradene sahip çık, isterse kayyım atasınlar.

Dersim'de yurttaşlar: İttifak olsun, oylar bölünmesin

Dersim'de bir kahvehanede oturan yurttaşlar | Fotoğraf: Evrensel

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    Serpil BERK
    Dersim

    31 Mart 2019 yerel seçimlerine üç aydan az bir zaman kala, yerel seçim tartışmaları da yurttaşların gündelik yaşamında ilk sıralarda yerini almış durumda. Dersim’de Evrensel’e konuşan yurttaşlar, oyların bölünmemesi için ittifak yapılması gerektiğine dikkat çekti. Seçilecek adayın kentin farklılıklarını gözeten, toplumun sorunlarını çözen bir bakış açısına sahip olmasını isteyen yurttaşlar, "HDP alırsa kayyım atanır" söylemine karşı ise "Sen iradene sahip çık, isterse kayyım atasınlar" diyorlar.

    "KAYYIMA KARŞI ONURUMUZA SAHİP ÇIKMALIYIZ"

    Veli (63) emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda kalan yurttaşlardan biri. Yerel seçimlere dair ne düşündüğünü sorduğumuzda şunları anlatıyor: “Topluma hizmet edilsin, vatandaşın sorunlarına çözüm bulsunlar. Kayyımlar halkın parasını farklı işlerde kullandı. Mesele oy verip vermemek değil, hizmet meselesi. Burası küçük bir il ve değer yargıları farklı, buna dikkat edilmeli. Geçmişte olduğu gibi şimdi de birleşsinler. Kayyım atama tehdidiyle ülke bir yere varmaz. Bin tane de atasalar onurumuza sahip çıkmalıyız. Oyumu bildiğim yere veririm, kayyım atıyorsa atasın” diyor.

    Ali (34) bir dükkanda tezgahtarlık yapıyor. O da birlikten yana olduğunu ifade ederek, “Birlik istiyorum ama bir yandan da sen çabalayıp emek harcıyorsun gelip kayyım atıyorlar ve hiç bir şey yapamıyorsun. Seçilen aday herkese eşit mesafede olsun insanları bucu, şucu diye ayırmasın” diyor.

    "GENÇLERE İŞ ALANI YARATILSIN"

    Selma ise 7 yıldır çalıştığı firma sahibinden şikayet ederek başlıyor konuşmaya. Çünkü primini düşük yatırmış. Yerel seçimlere dair ne düşünüyorsun diye sorduğumuzda, “Geçmişten beri kimse yoksulun yanında olmadı. CHP ve AKP’nin adaylarının doğru adaylar olduğunu düşünmüyorum. Gençlere iş alanı yaratılsın. Uyduruk parklara adım başı dikilen lambalara ne gerek var. O parayla iş kursunlar daha yararlı olurlar. Her işte torpil işliyor. Annem İŞKUR’a başvurdu kaç defa hiç iş çıkmadı. Geçen kış kömür yardımı için başvurmaya gittim. Sigortalı çalışanım diye vermediler. 'Evim kira çalışsam, ne olacak' dedim dinlemediler. Bu haksızlıklar yapılmasın, insanların dertleri umursansın. İttifak olsun, aday kim olursa olsun veririm” diyor.

    "TOPLUMA YARARLI OLSUNLAR"

    Yasemin (36) ise Dersim’de 2 yıldır yaşadığını dile getirerek, “Buranın dinamiğini pek bilmiyorum. CHP’liyim ve kendimi Kemalist olarak tarif ediyorum. Buna rağmen HDP barajı geçsin diye oy veren biriyim. Burada insanlardan 'HDP alırsa kayyım atanır' lafını duyuyorum ve benim üzerimde etkisi oluyor. Tek istediğim hangi parti ya da hangi aday alırsa alsın topluma yararlı olsun” diyor.

    "GÜÇ OLMAK İÇİN BİRLİK OLMALIYIZ"

    Cafer Kırmızıtoprak (44) ise "Güç birliği olmalıydı" diyerek, “Böyle olmayınca oylar bölünüyor. Kayyım atanır diyorlar sen iradene sahip çık isterse kayyım atasınlar. Burası Diyarbakır gibi değil farklı siyasi görüşleri destekleyen birçok insan var bu farklılıklar gözetilmeli. Güç olmak için birlik olmamız lazım” diyor.

    "BİRLEŞME OLMALI OYLAR BÖLÜNMEMELİ"

    Murat (26) 4 yıl memur olarak çalıştıktan sonra ihraç edilen emekçilerden.  Seçimlere dair düşüncesini sorduğumuzda ise “Birleşme olmalı oylar bölünmemeli. Kültür ve doğa olarak zengin bir kentiz ama bunların layıkıyla yansıtıldığını düşünmüyorum. Burası hep ‘terör bölgesi’ olarak görülüyor. Bu güzellikler ülkeye tanıtılırsa bakış açısı da değişir diye düşünüyorum. Belediyeyi kim alırsa alsın buna önem versin. HDP-SMF(Sosyalist Meclisler Federasyonu) bölünmesi olursa kötü olur meydanı başkalarına bırakmış oluruz. Ben bir çok konuda duyarlı bir yerel yönetim anlayışı istiyorum; sokak hayvanlarından, kadın dayanışma merkezlerine kadar geniş bir alan olmalı hem doğayı hem toplumu önemsemeliler. İşsizlik kentimizde çok yoğun özellikle gençlik içerisinde bunu gideren projeler üretmeliler” diyor.

    Dersim'de Seyit Rıza'nın adını taşıyan meydan | Fotoğraf: Evrensel

    "KENTİN FARKINDALIĞI GÖZETİLSİN"

    Ulaş (38) ise gelecek adayın halkın yanında durması gerektiğine dikkat çekerek, “Bu şehrin geçmişten gelen düşünce, inanç yapısı var diğer 80 ile uymayan. Aday gösteren partiler mesela CHP İzmir ya da İstanbul’da gösterdiği aday yapısını burada göstermemeli. Aynı şekilde HDP’de bunu bilerek adaylarını seçmeli. Çünkü seçilen adayları çoğu zaman tanımıyoruz. Evet kendi partilerinin içerisinde çalışan kişilerdir ama ben tanımadığım için bir şey diyemiyorum. Dersim’de belediye başkanı ileri gelen biridir. O yüzden hem buranın yaşantısına hem de ideolojik düşüncesine cevap verebilen biri olmalı. Kaldırım, kanalizasyon benim birinci ihtiyacım değil. Bu şehre emek veren her siyasi parti veya görüşten kesimlerin birleşmesi gerekiyor. Tek istediğim bu kentin farkındalığı gözetilsin” diyor.

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