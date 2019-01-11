Erdoğan: Yeter ki Kılıçdaroğlu'yu tazminata mahkum edin

AKP'nin 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için Trabzon'da göstereceği il ve ilçe belediye başkan adayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda açıklandı. AKP, Trabzon Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için Murat Zorluoğlu'yu aday gösterdi.

AKP'nin Trabzon Büyükşehir Belediye başkanlığı ve ilçe belediye başkanlığı için belirlediği adaylar:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi: Murat Zorluoğlu

Akçaabat: Osman Nuri Ekim

Araklı: Recep Çebi

Arsin: Muhammet Sait Gürsoy

Beşikdüzü: Harun Demirci

Çaykara: Hanefi Tok

Dernekpazarı: Mehmet Aşık

Düzköy: Yılmaz Ankara

Hayrat: Salih Öztel

Köprübaşı: Ali Aydın

Maçka: Koray Koçhan

Of: Salim Salih Sarıalioğlu

Ortahisar: Ahmet Metin Genç

Sürmene: Rahmi Üstün

Tonya: Osman Beşel

Vakfıkebir: Muhammet Balta

Yomra: İbrahim Sağıroğlu

Çarşıbaşı: Mümin Nuhoğlu (MHP)

Şalpazarı: Refik Kurukız (MHP)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Trabzon Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuştu. Erdoğan, "Birileri gibi seçimlerde birkaç oy fazla alabilmek için polisimizin, askerimizin, okul yolundaki gencecik evlatlarımızın hayatına kasteden çetelerle iş birliğine gitmedik" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Birileri gibi seçimlerde birkaç oy fazla alabilmek için polisimizin, askerimizin, okul yolundaki gencecik evlatlarımızın hayatına kasteden çetelerle iş birliğine gitmedik. Herhalde ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Şu anda bu çetelerle kim iş birliği halinde biliyorsunuz değil mi? Onlara sandıklarda önemli bir ders vermek durumundayız.

CHP, kimi zaman FETÖ'cülerin kimi zaman ajanlık yapan sözde gazetecilerin kimi zaman da Türkiye düşmanı çevrelerin kendilerine servis ettiği dokümanlarla üzerimize geldi. Ancak her seferinde attıkları iftiraların altında ezilmekten kurtulamadılar.

Milletimiz değişmiş, ülkemiz hemen her alanda ilerlemiş, ancak CHP alışkanlıklarını değiştirmeyi başaramamıştır. Dünyanın yaşadığı onca dönüşüme rağmen bu parti maalesef 1940'lara darbe dönemlerine takılıp kalmıştır. Demokrasimizin katettiği onca mesafeye rağmen halen vesayetçilerden medet uman bir partiyle karşı karşıyayız. Bunlarda yalan bol. Kendini yenilemek yerine yalan, iftira, çarpıtma ve hakaretle siyaset gemisini yürütmeye uğraşan bir CHP görüyoruz. Bugüne kadar partimiz ve şahsım hakkında attıkları iftiraların tamamı boşa çıktığı halde alışkanlıklarını terk etmiyorlar. Söyledikleri yalanlar dolayısıyla onlarca kez tazminata mahkum oldular. Meclis kürsülerinden attıkları iftiraların bir tanesini dahi yargı karşısında ispatlayamadılar. Belge diye ellerinde salladıkları kağıtların hiçbirini delil olarak mahkemeye sunamadılar. Kimi zaman FETÖ'cülerin kimi zaman ajanlık yapan sözde gazetecilerin kimi zaman da Türkiye düşmanı çevrelerin kendilerine servis ettiği dokümanlarla üzerimize geldiler. Ancak her seferinde attıkları iftiraların altında ezilmekten kurtulamadılar.

'YALANI TERK ETSELER HEM PARTİLERİ HEM DE MİLLET RAHATLAYACAK'

Can çıkar huy çıkmaz. Bunlar da söylemlerini değiştirmek yerine yalan siyasetinde ısrar ediyorlar. Artık bunu iyice kurumsal hale getirmeye başladılar. Ülkenin hiçbir meselesi yokmuş gibi CHP'liler bir araya gelip partinin başındaki zatın yalanlarını finanse etmek için ortak bütçe oluşturmuşlar. Bu ne biliyor musunuz? Adı yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine aralarında para toplayıp mahkemenin verdiği tazminat kararlarını ödeyeceklermiş.

Şu anda bir milyonun üzerinde verilen tazminatlar var. Biz de avukatlarımıza diyoruz, 'sizin olsun, yeter ki siz bunu tazminata mahkum edin.' Ne diyelim, Allah bunlara akıl fikir versin. Doğru düzgün siyaset yapmak varken, yaşadıkları onca hezimete rağmen halen yalan siyasetinden medet umuyorlar. Oysa iftira atmayı bıraksalar, yalanı terk etseler hem partileri hem mahkemeler hem de millet rahatlayacak. Hakaret etmek yerine fikir üretseler, proje üretseler emin olun bundan herkes karlı çıkacak. Çünkü biz Türkiye gibi güçlü bir ülkenin mecliste bu hale düşmüş bir partisinin olmasını istemiyoruz.

Vaktimizi, CHP'nin başındaki zatın yalanlarına cevap yetiştirmekten ziyade ülkemizin ve milletimizin yararına işlerle harcamak istiyoruz.

'CUMHUR İTTİFAKININ KARŞISINDA TARİHİ BİR HEZİMET YAŞAYACAK'

Bunlara karşı bizim yapmamız gereken, Yusuf Has Hacib'in şu tavsiyesine sarılmaktır; 'Kötüye katılma, selametle yürü. Daima doğru ve dürüst ol. Küheylan gibi meydanda cevelan et.' Bizim görevimiz, millete hizmet yolculuğunda selametle yürümek, daima doğru ve dürüst olmaktır. Biz doğru olursak, samimi olursak, evelallah CHP'nin de avenelerinin de yalan ve iftiraları asla milletimizin kafasını bulandırmayacaktır. Tıpkı 14 seçimdir olduğu gibi ana muhalefet bir kez daha attığı iftiraların altında kalacak, 31 Mart akşamı yine Cumhur İttifakı'nın karşısında tarihi bir hezimet yaşayacaktır.

Kimsenin hayat tarzına, giyinişine, terörü ve şiddeti kutsamadığı sürece siyasi görüşüne müdahale etmedik. Ekonomimizi büyütürken, yatırımlarımızı artırırken demokrasimizi de büyüttük, güçlendirdik. Devletimizin tüm kurumlarında kök salmasını sağladık.

SEÇMEN KÜTÜKLERİ UYARISI

Seçmen kütüklerinde isimleri yer alamayan tüm üyelerimizin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız. Adres değiştirerek, ilinize ilçenize gelmiş üyelerimizle hemen irtibata geçmelisiniz. Üyemiz olmayan vatandaşlarımıza da 'hoş geldiniz' ziyaretine gideceksiniz. Oy verme hakkı kazanan her gencimize ulaşıp, onları siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel haklar konusunda bilgilendirecek, partimizde siyaset yapmaya davet edeceksiniz. Bunları hakkıyla yerine getirdiğimizde AK Parti'nin önünde yepyeni bir evelallah dönem açılacaktır. (AA)