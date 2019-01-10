İZENERJİ işçileri belediyenin ‘taşeron’ dayatmasına karşı iş bırakacak

Metehan UD

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi yapılan görüşmelere rağmen İZENERJİ'de örgütlü Genel-İş'in yetkisine yaptığı itirazı geri çekmiyor. Büyükşehir yönetimi KHK'li işçilerin sözleşme kapsam dışında bırakılarak iş güvencesinden faydalandırılmaması konusunda diretirken Genel-İş 2 No’lu Şube itirazın geri çekilmesi için iş bırakmaya hazırlanıyor.

DİSK'e bağlı Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube'nin örgütlü olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZENERJİ Şirketi'nde başlaması gereken yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlayamıyor. İtirazın konusu ise kanun hükmünde kararname ile İZENERJİ bünyesine geçirilen eski taşeron işçilerin sözleşmedeki hukuki durumu.

İZENERJİ Şirketi'nde çalışan 4 bin civarında işçi bulunurken KHK ile birlikte 3 binden fazla taşeron işçi belediye kararı ile İZENERJİ şirketine geçirilmişti. Büyükşehir bürokratları KHK'li işçilerin sözleşme kapsamına dahil edilmesine itiraz ederek sayının yeniden belirlenmesini talep ediyor. Belediyenin bu tutumunu taşeron anlayışına devam ettirmek şeklinde yorumlayan sendika ise KHK'li işçilerin de sözleşme kapsamında olması ve güvenceli bir şekilde çalışması konusunda kararlı.

İZENERJİ İŞÇİLERİNİN TİS HAKKI GASP EDİLİYOR

Genel-İş ile yapılan görüşmelere rağmen ekim ayında yapılan yetki itirazını geri çekmeyen belediye yönetimi işçilerin toplu sözleşme hakkını gasp ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile son olarak DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve sendika genel merkez yöneticileri de görüştü. Toplantıda Kocaoğlu, itirazın geri çekilmesi konusunda talimat vereceğini söylese de herhangi bir adım atılmadı.

İŞÇİLER İŞ BIRAKMAYA HAZIRLANIYOR

İtirazın geri çekilmemesi üzerine sendika, şube temsilciler kurulunda alınan eylem takvimini hayata geçirecek. Sendika ilk olarak yarın belediyenin başkanlık binası girişinde eylem yapacak ve bir kez daha belediye yönetimine itirazın geri çekilmesi çağrısında bulunacak. İtirazın geri çekilmemesi durumunda sendika önümüzdeki günlerde iş yavaşlatma ve iş bırakma eylemleri yapacak.

BAŞKA BELEDİYELERDE KHK'Lİ İŞÇİLER DAHİL EDİLDİ

Belediyenin yetkiye karşı açtığı davanın ise bir yıldan önce sonuçlanması beklenmiyor. Bu da enflasyon yüksek olduğu bu süreçte işçilerin sözleşme bitene kadar aynı ücretle çalışması anlamına geliyor. TİS görüşmelerinin Ocak ayı itibari ile başlaması gerekiyordu. Belediyenin daha önce İZELMAN'ın yetkisine yaptığı itiraz ise 13 ayda çözüldü. Öte yandan Genel-İş Sendikası yakın zamanda bir çok belediye şirketinde KHK ile geçiş yapmış işçileri de kapsayan toplu iş sözleşmeleri imzaladı. Sendikanın talebi İzmir Büyükşehir Belediyesine özgü değil.