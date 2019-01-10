Çavuşoğlu: Bizim operasyonumuz ABD'nin çekilmesine bağlı değil

Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Bizim YPG/PKK'ya yönelik operasyonumuz ABD'nin çekilmesine bağlı değil" diyen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında ikili zirve ve Astana formatında üçlü zirve planlandığını açıkladı.

'ABD GERİ VİTES YAPIYOR'

Çavuşoğlu ABD'nin çekilme kararıyla ilgili olarak da "Hem çekilme kararı vereceksiniz hem de çekilmemek için Türkiye'yi suçlayıcı bahaneler bulacaksınız. ABD geri vites yapıyor" sözlerini sarf etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un "ABD askerleri, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri korumaya yönelik bir anlaşma olmadan çekilmeyecek" sözlerine tepki gösteren Çavuşoğlu, "Kürtlere bizden daha fazla sahip çıkan oldu mu?" dedi. ABD'nin, Münbiç yol haritasının uygulanmasına biraz daha olumlu bakmaya başladığını söyleyen Çavuşoğlu, bir an önce bunun uygulanması ve YPG'nin Fırat'ın doğusundan tamamen çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu'nun konuşmalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Şunu anlamaları gerekiyor. Bizim YPG'ye yönelik harekatımız, operasyonumuz ABD'nin çekilmesine ya da çekilmemesine bağlı değil ki. Böyle bir karar yokken Sayın Cumhurbaşkanımız Fırat'ın doğusuna da gireceğimizi ve harekatı başlatacağımızı söyledi. O gün ABD'nin çekileceğini biz de bilmiyorduk."

“Koskoca bir devletin bugün tüm NATO müttefikliğimize rağmen, tüm bugüne kadarki iş birliklerimize rağmen bir terör örgütünün destekçisi gibi konuşması, hele hele, çekilmemek için böyle bahanelere sığınması doğru bir şey değildir. Bir devlet bir söz verdiği zaman bu sözünün arkasında durmalıdır. Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye Cumhuriyeti de bir söz verdiği zaman arkasında durur."

'SURİYE'DEKİ KÜRTLERİN DE HAKLARINI SAVUNDUK'

"Bizim Kürtlerle değil, terör örgütleriyle problemimiz var. Suriye'deki Kürtlerin de haklarını savunduk.”

"Fırat'ın doğusunda harekat başlatacağımızı daha önce de duyurmuştuk ama ne zaman olacağı konusunda kesin bir tarih yok. Ama bu iş uzatılır, zamana yayılmaya çalışılırsa, 'Türkler Kürtleri katledecek' gibi yalan yanlış ifadelerle savsaklamaya çalışırsa kararımızı buna göre vereceğiz askerlerimizle birlikte."

"Bölgedeki ülke ve aktörlerle işleri beraber koordine etmek istiyoruz. O zaman siyasi çözüm olarak daha sağlıklı adımlar atmış oluruz." (HABER MERKEZİ)