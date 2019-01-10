10 Ocak 2019 10:05

Antep'te CHP ile İYİ Parti arasında adaylık tartışması

Antep'te CHP ile İYİ Parti ittifakında adaylık tartışması sürüyor. CHP Eski İl Başkanı Hayri Sucu: Böyle devam ederse CHP’liler sandığa gitmeyecektir.

Antep'te CHP ile İYİ Parti arasında adaylık tartışması

Antep'te bir kahvehanede oturan yurttaşlar | Fotoğraf: Evrensel

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    Deniz KAR
    Antep

    Yerel seçimler yaklaştıkça Antep halkının gündeminde seçim tartışmaları yer tutmaya başladı. AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mevcut Başkan Fatma Şahin olurken, diğer partilerin adayları henüz netleşmiş durumda değil. İlçelerde de belirsizlik sürüyor. CHP-İYİ Parti ittifakında; Antep’teki belediye başkan adaylarının İYİ Parti'den çıkacağı duyurulduktan sonra, CHP il ve ilçe yönetimlerinden itirazlar gelmiş, son olarak İl Başkanı Hayri Sucu ve il yönetimi görevinden alınmıştı. Büyükşehir adayı İYİ Parti'den olsa da ilçe adaylarının CHP’den çıkarılması için yerel teşkilatlar genel merkeze heyetler halinde gitmiş ve bu kararın değiştirilmesi için baskı yapmıştı. İYİ Parti'nin çıkaracağı adayın Gaziantepli seçmende bir karşılık bulamayacağını belirten il yönetimi, genel merkez tarafından görevinden alındı. Görevden alınan İl Başkanı Hayri Sucu, Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Adayı Siret Doğan ve CHP’li seçmenlerle İYİ Parti-CHP ittifakını konuştuk. 

    ‘ADAYLIK SÜRECİ SAĞLIKSIZ İLERLİYOR’

    İttifak yapılırken yerellerle konuşulmadığını belirten CHP Eski İl Başkanı Hayri Sucu, “Bizim seçmenimiz neden gidip hem ilçelerde hem ilde başka bir partiye oy versin? Neden gidip sandık görevlisi olsun?” diye sordu. Antep’te adaylık sürecinin sağlıksız ilerlediğini vurgulayan Sucu, “İyi Parti bize doğru düzgün bir aday veremedi. Süreç uzadıkça da durum iyice belirsizleşti. Buradaki adayın ihtiyaca cevap verebilecek bir aday olması lazım. Böyle devam ederse CHP’liler sandığa gitmeyecektir” dedi.

    ‘ORTAK BİR ADAY ETRAFINDA BİRLEŞMELİ’

    CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi adayı Siret Doğan | Fotoğraf: Evrensel

    Geçtiğimiz dönemlerde Şahinbey ilçe yönetiminde yer alan ve şu an CHP’den Şahinbey Belediye Meclis Üyeliğine aday olan Siret Doğan, “İYİ Parti büyük şehir adaylığı konusunda bir isim bulabilmiş değil. En son partimizin eski il başkanıyla görüşme içindeydiler, aday İyi Partiden çıksa dahi CHP’nin ismi olacaktır’’ dedi. Kitle örgütlerinin çağrısıyla 46 kurumla bir araya gelindiğini ve demokrasi cephesinin ortak bir aday etrafında birleşmesi gerektiğinin tartışıldığını söyleyen Doğan, “Siyasi partilerden, sendikalara, derneklere kadar pek çok örgütün etrafında birleştiği bir aday sağlıklı olacaktır” dedi. Geride bırakılan süreçte, tüm demokratik haklara kelepçe vurulduğunu vurgulayan Doğan, “Bireysel düşünmekten vazgeçip, AKP’yi kıracak bir aday çıkarılmalı. ‘Benim adayım olacak’ tartışmasına sıkışılmamalı, faydalı olan budur’’ sözlerini kullandı.

    Sokak aralarında ve kahvelerde seçmenlerle konuşuyoruz. 60’lı yaşlarda olan ve evinin önünde oturan Ayşe Şarklı, “Celal Doğan aday olsun” diyerek, “Celal Doğan, Deniz Gezmiş’in arkadaşı. Meral bizden değil ki biz ona oy vermeyiz” dedi. BAĞ KUR Emeklisi Zeki ise Fatma Şahin’i devirebilecek tek kişinin Celal Doğan olduğunu düşünüyor. “Tabii partim nereye derse ben de oraya giderim ama Celal’i 3 yaşındaki çocuk bile tanır” ifadelerini kullandı.

    Neredeyse tamamının CHP seçmeni olduğu bir kahvede oturan Rıza emekli. Yerel seçimlerden bir umudunun olmadığını belirten Rıza, “Kişi önemli değil. Muhalif partilerin güç birliği yapması lazım. İnsanlar artık görüşünden dolayı değil; yaşamını sürdürebilmek için, ihtiyaçlarından dolayı oy veriyor” dedi.

    ‘CHP-İYİ PARTİ-HDP BİRLEŞİRSE KAZANIRIZ’

    Kömür sobasının çevresine kümelenmiş bir grup var. İttifak tartışması sorulduğu anda, aralarından birisi bağırıyor; "CHP alamaz, daha burada adayı bile yok.” Adı Hüseyin Türkkan. Yerel seçimlerde muhalefetin başarılı olmaması durumunda ekonominin çok daha kötü gideceğini söyleyen Türkkan, “Verdikleri zam da yetersiz. Enflasyon daha da artacak. Sonra vay halimize” ifadelerini kullandı. Yanında oturan yine Hüseyin adındaki yurttaş ise, “Kim AKP’yi daha iyi eleştiriyorsa oyumu ona veririm” dedikten sonra “CHP bizim babamızın partisi değil. Sol görüşlü olduğu için ona oy veriyoruz. Ama CHP-İYİ Parti-HDP birleşirse de oyumuzu veririz. Kazanma ihtimali var” sözlerini kullandı. Yine aynı grupta oturan bir öğrenci servisi şoförü ise AKP’yi devirecek bir gücün etrafında birleşilmesi gerektiğini söyleyerek, “Ben İYİ Parti'yi desteklemesem de bu ittifaka olumlu bakıyorum. Ama HDP’nin de bu ittifakta olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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