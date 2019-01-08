Dersim’de 80’in üzerinde köyde elektrik kesintisi

Sert kış koşullarının yaşandığı Dersim ve ilçelerine bağlı köylerde bir aya yakındır elektrik kesintilerinin yaşanması yaşamı olumsuz etkiledi. Mazgirt’te 25, Pülümür’de 49, Nazimiye’de 15 köyün aralarında olduğu 80’in üzerinde köyde elektrik kesintilerin yaşandığı bildirilirken, Ovacık’taki Munzur su fabrikasında kesinti nedeniyle cuma gününden beri üretimin yapılmadığı öğrenildi. Öte yandan kar yağışından dolayı yüzlerce köye ulaşım sağlanmazken, yüksek kesimlerde yaşayan ve yiyecek bulamayan dağ keçileri yollara indi.

‘KÖYLERLE İLETİŞİM KURAMIYORUZ’

Konuya ilişkin Evrensel’e konuşan İl Genel Meclis Üyesi Pakize Aydın, köylerde hastaların olduğuna dikkat çekerek, “Gümüşgün köyünde düzenli periyotlarla ilaç alması gereken yaşlı bir hasta var ve 15 gündür ilacını alamıyor. Durumlarını öğrenmek için bu köylerle iletişim kuramıyoruz. Bazı köylerde kesinti 2 haftadan daha fazla bir süredir sürüyor” dedi.

‘YAZIN BAKIM YAPILMADI’

Elektrik direklerinin ’80’li yıllarda dikildiğini kaydeden Aydın, “Bugüne kadar böyle bir sıkıntı yaşanmadı. Yazın bu direklerin bakımı yapılmayıp kışa hazırlanmazsa bu sorunlar da kaçınılmaz oluyor. Yetkililer durumu sadece kar yağışıyla açıklıyor. Fakat neden bu değil ilk defa kış mevsimi yaşamıyoruz. Mazgirt’te mezra ve mahalleler hariç 69 köy var ve bunlara sadece 7 personel bakıyor. Sonradan yapılan direklerde kalitesiz mal kullanılıyor. Ayağımızın altında baraj var ama elektriksiziz” diye konuştu.

ÖNLÜ, ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Kentte yaşanan elektrik kesintilerini HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü, Meclis gündemine taşıdı. Önlü, yaklaşık bir aydır kent merkezi dahil Dersim’in tüm ilçe ve köylerinde sıklıkla elektrik kesintileri yaşandığına dikkat çekerek, “Öyle ki bu kesintiler bazı köylerde bir aya yakındır sürmektedir. Mazgirt’in Geçitveren (Rıçik) köyünde yaklaşık 20 gündür elektrik yok. Yine Mazgirt’in Sarıkoç, İbemamut, Dayılar, Otlukaya, Kartutan, Ataçınar, Doğanlar, Reşmezra, Xarabe, Alxan köylerinde yaklaşık bir haftadır elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Ovacık Mercan Vadisi köyleri, Nazımiye ilçesine bağlı köyler, Sarıyayla ve çevresinde kalan köylerde de durum aynı. Dersim’de kent merkezinde dahi gün içerisinde defalarca elektrik kesiliyor” dedi.

Önlü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:

“Dersim’de yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin neden yeterli önlemler alınmamaktadır? Elektrik kesintilerine ilişkin yeterli önlem almayan ilgili kurum ve çalışanlarına ilişkin idari soruşturma başlatacak mısınız? 20 gün boyunca elektriksiz yaşayan köylünün mağduriyetini kim giderecek? Elektriğin gidip gelmesinden kaynaklı cihazları bozulan vatandaşların mağduriyetlerini giderecek misiniz?” (Dersim/EVRENSEL)