Ulaşıma kar engeli (8 Ocak 2019)

Kar yağışı nedeniyle çok sayıda il, ilçe ve köy yolunda ulaşımda zorluklar yaşanıyor. Kastamonu'da 195 köy yolu ulaşıma kapanırken; Van, Hakkari, Bitlis ve Elazığ'da bine yakın yerleşim biriminin yolu kapandı. Antalya'nın Akseki ilçesinde ise, 30 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

KASTAMONU

Fotoğraf: DHA

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, 195 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, ilçedeki yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler ise kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı.

VAN, BİTLİS VE HAKKARİ

Fotoğraf: DHA

Van, Bitlis ve Hakkari'de 658 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, belediye karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kar temizleme çalışması başlattı. İş makinleri yardımıyla kentin belirli noktalarına toplanan kar yığınları, daha sonra kamyonlara yüklenip kent dışına taşınıyor. Kardan dolayı kapanan 59 köy ve 124 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için de İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ELAZIĞ'DA 179 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Fotoğraf: DHA

Elazığ genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle merkez ve bağlı ilçelerdeki 179 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kardan kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

AKSEKİ'DE 30 MAHALLE YOLU KAPANDI

Fotoğraf: DHA

Antalya'nın Akseki ilçesinde 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı sonrası ilçe merkezinde kar kalınlığı, 35 santimetreye ulaştı. İlçeye bağlı 30 mahalle yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki Hizmet Birimi, Kırsal Hizmetler ve Akseki Belediyesi'ne ait 13 iş makinesiyle yolların açılması için çalışma başlatıldı. Kar yağışı Antalya- Konya yolunda da ulaşımı olumsuz etkiledi. Akseki- Seydişehir yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı, 1,5 metreye ulaşırken, bölgede kazalar meydana geldi. Ekipler, yol açma ve kar küreme çalışmalarını sürdürürken, yolda kalan araçların çekilmesi için de çalışma yapıldı. Antalya- Konya yoluna zincirsiz ve ağır tonajlı araçların çıkarılmasına izin verilmiyor.

GÖLBAŞI'NDA 7 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 7 Ocak'ta akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle; Akçabel, Aktoprak, Meydan, Hamzalar, Çataltepe-Miçolar mezrası, Hacılar ve Yaylacık köyleri ile ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının yüksek rakımlı köylerde yarım metreyi aştığı, ekiplerin yol açma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. (HABER MERKEZİ)