08 Ocak 2019 10:43
Son Düzenlenme Tarihi: 08 Ocak 2019 15:59

Basın ve meslek örgütlerinden Metin Göktepe mesajları

Basın ve meslek örgütleri, Metin Göktepe'nin katledilişinin 23. yılında yayımladıkları mesajlarda basın özgürlüğü mücadelesine vurgu yaptı.

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Basın ve meslek örgütlerinden Metin Göktepe mesajları

Fotoğraf: Eren Ergine/Evrensel

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    Basın ve meslek örgütleri, Muhabirimiz Metin Göktepe'nin görevi başındayken gözaltına alınıp dövülerek öldürülmesinin 23. yılında çeşitli mesajlar yayımladı.

    OLCAYTO: MESLEKTAŞIMIZ METİN GÖKTEPE'Yİ ÖZLEMLE ANIYORUZ

    TGC Başkanı ve Evrensel Yazarı Turgay Olcayto, “23. ölüm yılında sevgili kardeşim Metin Göktepe’yi bütün gazeteci dostları gibi özlemle anıyorum" dedi. Olcayto, "Büyük acısını içine gömen ve ‘Hepiniz birer Metin’siniz’ diyerek bağrını Metin’in arkadaşlarına, genç gazetecilere açan Fadime Ana’yı saygıyla sevgiyle kucaklıyorum. Metin’in kardeşlerinin, yuvası bellediği Evrensel Gazetesi yönetici ve çalışanlarının Göktepe’nin anısını yaşatmak için verdikleri yürekli çaba ve dayanışmayı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

    TGS VE DİSK BAŞKANLARI MEZARI BAŞINDAKİ ANMAYA KATILDI

    Metin Göktepe'nin mezarı başındaki anmaya katılan Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, “23 yıl önce de gazeteciler öldürülüyordu. Bugün de gazeteciler öldürülüyor, tutsak ediliyor. Ama ısrarla gerçekleri halka ulaştırmak isteyen Metinler de eksilmedi" şeklinde konuştu.

    DİSK Basın İş Başkanı Faruk Eren ise “Senin yanında olduğum şu an bile meslektaşlarımız ifade veriyor yargılanıyorlar. Çok sayıda meslektaşımız hapishanede. Bu yıl daha çok umutluyuz Metin. Çünkü hakikati anlatanlardan, gazetecilerden, akademisyenlerden, avukatlardan , öğrencilerden, işçilerden, halktan korkuyorlar. Onların korkusu bizim umudumuzdur” dedi.

    İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ: GAZETECİLER MESLEĞİN GEREĞİNİ YAPMAYA DEVAM EDİYOR

    İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) gazeteci Metin Göktepe’nin görevi başında katledilişinin 23. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

    İGC’nin açıklamasında “Gerçeği halka ulaştırmak için haber peşinde koşan gazeteciler, gerçeklerden korkanlar tarafından her zaman hedef haline getirildi, getirilmeye de devam ediyor. Gazeteciler ise bütün tehditlere, saldırılara rağmen mesleğin gereğini yapmaya devam ediyor.

    Metin Göktepeler, Hrant Dinkler, Uğur Mumcular, Ahmet Taner Kışlalılar, Onat Kutlarlar demokrasi mücadelesinin onurlu sayfalarında yerlerini alarak yaşama veda ettiler. Onl ar her zaman mesleğimizin baş tacı olarak anılacaklar. Gazetecilik mesleğini seçen bizler, onların önderlik ettiği onurlu yolda kararlı adımlarla yürüyerek demokrasi mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Hukukun üstünlüğüne olan inancımızla basın ve ifade özgürlüğüne yönelik saldırılara tüm gücümüzle karşı duracağız. Yüreğimizdeki acısı hiç eksilmeyen basın şehidimiz Metin Göktepe’yi, basın özgürlüğü yolunda bir sembol olduğu inancımızla öldürülüşünün 23’ncü yılında özlemle anıyoruz” ifadelerine yer verildi.

    ÇGC METİN GÖKTEPE’Yİ UNUTMADI

    Çukurova Gazeteciler Cemiyeti 23 yıl önce haber takibi yaparken gözaltına alındıktan sonra polis işkencesinde katledilen muhabirimiz Metin Göktepe’yi andı. Göktepe şahsında görevini yerine getirirken çeşitli nedenlerle hayatını kaybeden tüm basın emekçilerini andıklarını ifade eden ÇGC Yönetim Kurulu yaptıkları yazılı açıklamada “Basın mensupları her geçen gün daha zor şartlar altında çalışırken özlük hakları başta olmak üzere bir dizi baskı ve zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Halkın sesi, gözü ve kulağı olan, demokrasilerde 4.kuvvet konumunda bulunan basının görevini gerçek anlamda yerine getirmesinin önüne çıkarılan engeller bir an önce kaldırılmalıdır.” ifadelerine yer verildi.

    'CEZAEVLERİNDEKİ BASIN EMEKÇİLERİ SERBEST BIRAKILSIN'

    Canları pahasına görevlerini yapmaya çalışan basın mensuplarına yönelik baskı, tehdit, şantaj ve yıldırma çabalarının, günümüzde de artarak devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada “Türkiye başta basın özgürlüğü olmak üzere insan hak ve özgürlükleri alanında dünyada alt sıralarda yer almaktadır. Yazdıkları yazılar, çizdikleri karikatürler ve düşüncelerinden dolayı birçok gazeteci cezaevlerinde tutulmaktadır. Bu tablo ülkemize yakışmamaktadır. Cezaevlerindeki basın emekçilerinin bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları en büyük dileğimizdir. Haber peşinde koşarken hunharca katledilen Metin Göktepe’yi rahmetle anıyor, basın özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması mücadelesindeki kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz” denildi.

    CHP’Lİ BARUT DA GÖKTEPE’Yİ ANDI

    CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut da Metin Göktepe’yi andı. “Gözaltında işkenceyle 23 yıl önce öldürülen gazeteci Metin Göktepe'yi saygıyla ve özlemle anıyoruz” ifadeleri ile sözlerine başlayan Barut, yaptığı açıklamada “Gazetecileri öldürüp hapislere atarak, baskı ve sansürle işlerini yapmalarını engelleyerek gerçekleri gizleyeceklerini sananlar aldanıyor. Halkın haber alma hakkı için mücadele eden, gerçeklerin peşinde koşan gazetecilerimiz yüz akımızdır. İnsanca bir yaşam isteyen ve bu uğurda baskı, gözaltı, dava ve hapis tehditlerine karşın işlerini yapan basın emekçilerinin her zaman yanındayız. Bu duygularla Metin Göktepe başta olmak üzere yaşamını yitiren basın emekçilerimizi ve tüm yurtsever aydınlarımızı bir kez daha anıyoruz. Metin Göktepe'yi unutmadık, unutmayacağız. Bu yürek susmayacak” dedi. (MEDYA SERVİSİ)

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