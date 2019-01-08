Kocaeli Üniversitesinde Metin Göktepe bildirisine engelleme

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Kampüsü'ndeki İletişim Fakültesinde, Evrensel Muhabiri Metin Göktepe'nin polislerce katledilmesine ilişkin bildiri dağıtan Emek Gençliği üyelerine özel güvenlik görevlileri engel olmak istedi.

İletişim Fakültesindeki "Basın Şehitleri Köşesi"nin önünde yaşanan olayda, öğrencilere dağıtılan bildirileri toplayan ve bildiri dağıtan gençlere saldırarak ellerindeki bildirileri almaya çalışan özel güvenlik görevlileri, yaşananları görüntüleyen Evrensel Muhabiri Okan Başal'ı da engellemeye çalıştı.

Özel Güvenlik görevlileri, Metin Göktepe'nin de isminin bulunduğu Basın Şehitleri Köşesi önünde bildiri dağıtan gençlere saldırdı (Fotoğraf: Evrensel)

Fakülte öğrencileri, bildiri dağıtımına ve basına müdahale eden özel güvenlik görevlilerini ıslıklar ve yuhalamalarla protesto etti, Emek Gençliği üyelerine destek oldu. Öğrenciler, Evrensel Muhabiri Okan Başal'a ve Emek Gençliği üyelerine fiziksel müdahalede bulunan özel güvenlik görevlilerini engelledi.

İletişim Fakültesi öğrencisi olan Emek Gençliği üyeleri, özel güvenlik görevlilerine "Bu fakültenin duvarlarındaki 'Basın Şehitleri' köşesinde Metin Göktepe var. O'nu anmak ve Metin Göktepe gazeteciliğinin devam ettiğini vurgulamak için, İletişim Fakültesi ögrencilerini bu gazeteciliği birlikte sürdürmeye davet etmek için bu bildiriyi dağıtıyoruz. Bunu engelleyemezsiniz" sözleriyle karşı çıktı.

Emek Gençliği üyelerinin Metin Göktepe ile ilgili dağıttığı bildiri (Fotoğraf: Evrensel)

Emek Gençliği üyeleri, "Metin, gerçeği öğrenmek ve haberini yapmakta ısrarcı olduğu için öldürüldü. Biz İletişim Fakültesi öğrencileri olarak tüm baskılara rağmen gerçekte ısrarcı olmalı ve Metin gibi olmalıyız" denilen bildiriyi, müdahaleye rağmen dağıttı. (Kocaeli/EVRENSEL)