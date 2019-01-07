Kadirli'de Zeugma ile eş değer eserler gün yüzüne çıkıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir inşaat firmasının temel kazısı sırasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen insan ve hayvan figürleri bulunan mozaiklerin Zeugma'da bulunan tarihi eserlerle eş değerde olduğu bildirildi. Bu taban mozaiklerinin birinde turp figürüne rastlandı.

DHA'da yer alan habere göre, Kadirli'nin Dere Mahallesi Şehit İsmail Işıkbol Caddesi üzerinde bir inşaat firması tarafından yapılan temel kazısı esnasında tarihi kalıntılara rastlanması üzerine Osmaniye Müze Müdürlüğü yetkileri inşaatı durdurarak sondaj çalışmalarına başladı. Kazı çalışmalarında Zeugma ile eş değerdeki mozaik figürlerin M.S. 1. veya 2'nci yüzyıllarda yapıldığının düşünüldüğünü söyleyen Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, mozaiklerin Flaviapolis kentinin merkezi konumunda olan bu alanda yapılan çalışmaların Kadirli'nin geçmiş tarihinin aytınlatılması için ışık tutacağını söyledi.

Fotoğraf: Menderes Özat/AA

Fotoğraf: Menderes Özat/AA

BİNLERCE YILLIK MOZAİKTE TURP FİGÜRÜ

Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 70-80'ini karşılayan Kadirli ile özdeşleşen bir ürüne mozaikte rastlanmasının önemli olduğunu belirten Torun şunları kaydetti: Millattan sonra 1'inci veya 2'nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen mozaikli taban Osmaniye ilimizde ilk insan figürlü motiflere rastlanmıştır. Zeugma ile eş değerdeki mitolojiklere ve Roma dönemine ait insanların yaşamıyla ilgili olarak bilgiler veren figürler çıktı. İnsanların o dönemdeki yaşantılarını anlatan figürler ortaya çıktı. Kazı çalışmaları sırasında kucağında keklik, elinde üzüm olan insanın yanında turp figürüne rastlanmıştır. Turpun anavatanın Kadirli olduğunun bir kanıtı daha ortaya çıkmıştır. O dönemin insan giysilerinin ve sosyal yaşantısını anlatan figürler var. Roma dönemine ait 1'inci veya 2'nci yüzyıla ait mozaik tabanda Kadirli merkezde Flaviapolis kentinin ilk yazılı örneğini çıkarmış bulunmaktayız. İnsan ve hayvan figürlerinin yanında çözülen bir yazıda 'Tanrıya iyi talihle sunuldu' yazıldığını tespit ettik. Burada çıkan mozaik figürler ve yazılar Kadirli'nin o dönemdeki geçmiş tarihini aydınlatmak için çok büyük önem arzetmektedir.

Fotoğraf: Menderes Özat/AA

'TURİZME KAZANDIRILMALI'

Kazı alanında incelemelerde bulunan Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, M.S. 2'nci yüzyıl Roma dönemine ait mozaiklerin bulunduğunu ifade ederek kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan tarihi buluntuların, ilin kültürel varlığına çok önemli bir katkıda bulunacağını söyledi. Coşkun, “Kazı çalışmaları tamamlanıp tüm eserler gün yüzüne çıkarıldığında burayı bir açık hava müzesine dönüştürerek turizme kazandırmış olacağız” dedi. (HABER MERKEZİ)