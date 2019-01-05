Denizli’de ittifak krizi: İYİ Parti adayları CHP'de kriz yarattı

Denizli Büyükşehir Belediyesi için CHP'yle ittifak yapan İYİ Parti'nin 5 ilçede belediye başkanı olarak açıkladığı isimler, CHP'de kriz yarattı. CHP İl Başkanı Mahir Akbaba ile CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, İYİ Parti'nin açıkladığı isimlerden 2'sinin CHP'den aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu, bu kişilerin İYİ Parti tarafından açıklanmasının siyasi nezaketsizlik yarattığını, ittifaka zarar vereceğini ve kabul edilemeyeceğini belirtti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, bugün 99 İlçe Belediye Başkanı açıkladı. Denizli'nin Baklan ilçesinden Mehmet Yağcı, Beyağaç ilçesinden İsmet Şener, Çal ilçesinden Mehmet Öztürk, Çardak ilçesinden Erdil Cengiz ve Çameli ilçesinden Ender Yılmaz'ı, İYİ Parti'nin belediye başkan adayları olarak açıkladı. İYİ Parti'nin aday olarak Baklan ilçesinden Mehmet Yağcı ve Çardak ilçesinden Erdil Cengiz'i açıklaması, Denizli CHP İl Başkanlığı'nda krize neden oldu. CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan ve CHP İl Başkanı Mahir Akbaba, basın toplantısı düzenleyerek, İYİ Parti'nin açıkladığı Yağcı ve Cengiz'in CHP'nin aday adayı olduğu belirtti.

İKİ ADAY İYİ PARTİ'YE BAŞVURU YAPMAMIŞ

CHP İl Başkanı Mahir Akbaba, İYİ Parti'nin CHP aday adaylarını kendi adaylarıymış gibi açıklamasının siyasi nezaketsizlik olduğunu belirterek, “Bu tavır, Denizli'de ittifaka zarar verecektir ve kabul edilebilir bir durum da değildir. İttifakın ruhuna aykırı bir açıklamadır. Bugün öğle saatlerinde yerel basında ve ulusal basında, İYİ Partinin Denizli'deki 5 ilçede aday açıklaması ortaya çıkmıştır. Bu açıklanan adaylardan 2'si halihazırda CHP'ye resmi adaylık başvurusunda bulunmuş insanlar. Bu kişilerle yaptığımız görüşmelerde, kendilerinin bilgisi olmadığını ve İYİ Parti'ye herhangi bir şekilde aday adaylık başvurusunda bulunmadıklarını belirtmişlerdir” dedi.

CHP'Lİ VEKİL ARSLAN: BİZİ ÜZMÜŞTÜR

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan ise, yerel seçime doğru giderken görüşme aşamasında olan ittifak çalışmalarının çok farklı bir durumunu yaşadıklarını ifade ederek, “Gerek milletvekilleri olarak, gerek il örgütü olarak, gerekse ilçe örgütleri olarak haberimizin olmaması bizi şok etmiştir. Bu davranış siyasi etiği aşan bir davranıştır. İttifak görüşmeleri, genel merkez çerçevesinde devam ederken, bu görüşmeler aynı zamanda birçok bilgiler verilip, her yönüyle karşılıklı görüş alışverişi çerçevesinde yürütülmesi gerekirken, bu açıklamanın yapılmış olmasını uygun bulmadık. Bunun hoş olmadığını ve ittifaka zarar verecek bir davranış olduğunu da belirtmek istiyoruz. Biz ittifak çerçevesinde Denizli'de iyi bir sonuç almak istiyoruz. Amacımız, CHP olarak aday göstermek ötesinde göstereceğimiz adaylarla seçimi kazanmak. Bu tür davranışları bireysel olarak, kişisel olarak, tek taraflı olarak açıklanmış olması bizi üzmüştür” diye konuştu. (DHA)