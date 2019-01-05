Genel-İş üyesi işçiler: Bu gidişatı değiştirmek hepimizin görevi

İzmir’in Karabağlar, Buca, Konak, Karşıyaka, Çiğli, Aliağa ve Dikili belediyelerindeki çalışan 7 bin işçi arasında örgütlü DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Sekizinci Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde yapılan genel kurula 255 delegenin büyük bir kısmı katıldı. Yaklaşan yerel seçimleri hatırlatan işçiler, “İşçilere saldırılar alabildiğince yoğun. 80 darbesinden itibaren işçilerin hakları hep geriye doğru gitti ama bu gidişatı değiştirmek, tek adam rejimine dur demek hepimizin görevi” dedi.

Kongre salonuna “Savaş Ölüm, Açlık, Yoksulluk ve İşsizlik Demektir” ve “İktidar Kıdemi Hedef Aldığında Hayat İktidara Direniş Olur” pankartları asılırken genel kurula Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel Merkez Yöneticileri Cafer Gonca, Çetin Çalışkan, Taner Şanlı, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel-İş, Birleşik Metal-İş ve Sosyal-İş sendikalarının İzmir şube yöneticileri ile belediyelerde örgütlü KESK’e bağlı TÜM BEL- SEN şube yöneticileri de katıldı.

'KRİZİN FATURASINA BİRLİKTE KARŞI ÇIKABİLİRİZ'

Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan’ın açılış konuşmasının ardından delege konuşmaları ile devam etti. Grevdeki İZBAN işçileri ile, sendikalaşma mücadelesi veren TARİŞ, Cargill ve Flormar işçilerini selamlayan Aliağa Belediyesinden Delege Sinan Uğur, “İşçilere saldırılar alabildiğince yoğun. 80 darbesinden itibaren işçilerin hakları hep geriye doğru gitti ama bu gidişatı değiştirmek, tek adam rejimine dur demek hepimizin görevi. Milli gelirden daha fazla pay almak için işçi siyaseti yapmalıyız. Bir ülkede demokrasi ne kadar az ise işçilere milli gelirden düşen pay da o kadar düşük oluyor. Bundan dolayı siyaset yapmalıyız. Bugün krizin faturasını ödemeyeceğiz demek işçi siyasetidir. Asgari ücretin en az 2 bin 800 TL olması, ücretlerdeki vergilerin kaldırılması, kıdem tazminatının korunması ve patronlara verilen teşviklerin son bulması krizin faturasına karşı çıkabiliriz. Bu kongre de hepimizin bu taleplerin etrafında vereceği mücadelenin bir adımı olmalıdır” diye konuştu.

'İZBAN GREVİ TÜM TÜRKİYE İÇİN ÖRNEK BİR GREV'

Buca Belediyesinden Delege Ali Hıdır Uludağ da şunları söyledi: Önümüzde bir yerel seçim var. Bu seçimlerde işçilerin ekmeklerini küçültenlere karşı nasıl bir tutum alacağız? Sendikalar bu ülkede yalnız başlarına önleyemezler. Sendikal mücadele de sendikal demokrasinin sağlanması ile gerçekleşir. Önümüzde bir İZBAN grevi var ve tüm Türkiye için örnek bir grevdir. Bu grev de ancak diğer işçilerin desteği ile gerçekleşir. Hep birlik diyoruz ama bu birliğin hayatımızda bir yeri olmalı. Bu genel kurul işçilerin birliğinin sağlandığı bir kurul olmalıdır.

Konuşmaların ardından yönetim kurulu ibra edildi. Blok liste ile girilen seçimde iki liste yarıştı. Mevcut Başkan Ali Haydar Kara ile Mevcut Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras ayrı listeler çıkararak delegelerden oy istedi. (İzmir/EVRENSEL)