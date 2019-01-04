Hamma Hammami’den Tunus’ta hükümeti devirme çağrısı

Tunus Emekçileri Partisi Genel Sekreteri ve sol, sosyalist, demokrat örgütlerden oluşan Tunus Halk Cephesinin Sözcüsü Hamma Hammami, ülkede bu ay düzenlenmesi planlanan protestolarda muhalefetin “hükümeti devirme” hedefinde birleşmesi gerektiğini söyledi.

Hammami, başkent Tunus’ta düzenlediği basın toplantısında, partisinin geçen ay gerçekleştirilen 5’inci kongresine ilişkin bilgi verdi.

Tunus Emekçileri Partisi’nin 5’inci kongresi sloganının “devrime doğru” olduğunu hatırlatan Hammami, “Hükümetin eğilimlerine karşı çıkan, sivil, kadın, genç, sendikal tüm hareketler, ülkeyi kurtarmak üzere birleşmeli” dedi.

‘SEÇİM SÜRECİ SİYASİ SAVAŞ’

Tunus’ta bu yıl sonunda yapılması planlanan meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini “siyasi bir savaş” şeklinde nitelendiren Hammami, tüm grupların hükümete karşı seçimlere birlikte hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Tunus’ta 14 Ocak 2011’de gerçekleşen devrimin yıl dönümü öncesinde düzenlenmesi beklenen muhtemel protestolara da değinen Hammami, şunları kaydetti:

“Tunus’un içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, 14 Ocak 2011’deki devrimden 8 sene sonra, devrimin temel talepleri ve hedeflerinin gerçekleşmediğini görüyoruz. Her ne kadar, temel hak ve özgürlükler alanında kazanımlar bulunsa da -ki bu kazanımlar da bugün tehdit altında- ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda devrimin hiçbir hedefi gerçekleşmedi. Tunus’taki toplumsal hareketler, mücadele etmek, sonuca ulaşmak için bir hedefte, bir düşüncede birleşmeli. Bu hedef sadece hükümeti değil, Tunusluların alın terini sömüren azınlık ittifakını da devirmek olmalı. Sloganımızı bir kez daha tekrar ediyorum: Halk, rejimin devrilmesini istiyor”

DEVRİMİN YIL DÖNÜMÜNDE PROTESTOLAR

Tunus Emekçileri Partisi, sol partilerin bir araya gelerek oluşturduğu ve mecliste 15 milletvekili bulunan Halk Cephesi bünyesinde yer alıyor. Tunus Emekçileri Partisi Genel Sekreteri Hamma Hammami, aynı zamanda Halk Cephe’sinin de başkanlık düzeyindeki sözcülük görevini yürütüyor.

Tunuslu seyyar satıcı Muhammed Buazizi’nin 17 Aralık 2010’da Sidi Bu Zeyd vilayetinde kendini ateşe vererek hayatını kaybetmesi, kısa sürede pek çok ülkeye yayılan Arap halk ayaklanmaları sürecinin fitilini ateşlemişti.

24 yıldır iktidarda olan diktatör Zeynel Abidin bin Ali’nin 14 Ocak 2011’de ülkeden kaçmasıyla neticelenen devrimin ardından, demokrasi, kişisel hak ve özgürlükler alanında ilerlemeler kaydeden Tunus, peş peşe gelen hükümetlerle istihdam, kalkınma ve refah gibi devrimin ekonomik vaatlerini karşılamakta ise yetersiz kaldı.

HALK HAREKETİ YENİDEN YÜKSELİYOR

Tunus, bugün, alım gücünün düşmesi, artan enflasyon, yüksek işsizlik ve özellikle genç işsizliği gibi sıkıntılarla mücadele ediyor.

Tunus’ta devrimin yıl dönümü 14 Ocak yaklaşırken, ülkenin içinden geçtiği ekonomik darboğaz sonucunda protestoların yeniden alevlenmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz kasım ayında Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) çağrısıyla kamu çalışanları greve çıkmıştı.

Aralık ayında ise ülkenin az gelişmiş bir bölgesi olan Kasrin vilayetinde bir kameraman, içinde bulunduğu ekonomik durumu protesto etmek için kendisini yakarak hayatına son vermişti.

Bunun üzerine Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası tüm basın sektörü için genel grev çağrısı yaparken ülkenin en büyük sendikası da bir dizi eylem hazırlığı içinde olduklarını açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

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