Tunusâ€™un ilk belediye seÃ§imlerini nasÄ±l okumalÄ±?

Tunusâ€™un bin Ali diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ sonrasÄ± ilk yerel seÃ§imlerini ve sonuÃ§larÄ±nÄ± Tunus Halk Cephesinden Mortadha Labidi, Evrensel iÃ§in yazdÄ±.

Mortadha LABÄ°DÄ°

Sonuncusu 2010 yÄ±lÄ±nda -bin Ali’nin devrilmesinden bir sene önce- gerçekleÅŸen yerel seçimlerin ardÄ±ndan Tunus’ta ilk yerel seçim 6 MayÄ±s 2018’de gerçekleÅŸti. O zamandan beri, baÅŸlangÄ±çta, sivil toplum yöneticilerini de içeren atanmÄ±ÅŸ “özel temsilciler” tarafÄ±ndan yönetilen belediyelerin kadrolarÄ± iktidar yanlÄ±sÄ± unsurlar tarafÄ±ndan doldurulmuÅŸtu.

SEÇÄ°MLER EGEMENLERE AVANTAJ SAÄžLADI

2018 yerel seçimleri sonuçlarÄ± ülkeyi yönetmekte baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu herkes tarafÄ±ndan kabul edilen iki egemen partiye bir avantaj saÄŸladÄ±. Ancak seçimler, yönetici koalisyonun ülkeyi politik, ekonomik ve toplumsal seviyede mahkum ettiÄŸi boÄŸucu krizi yansÄ±tan bir tÄ±kanÄ±klÄ±k ve gerilim atmosferinde gerçekleÅŸti.

Peki sonuçlar nasÄ±l okunmalÄ±?

Seçim bölgelerinin ve adaylÄ±k koÅŸullarÄ±nÄ±n yeniden düzenlenmesi bütün bir seçim sürecini etkiledi. Düzenlemeden önce belediyeler yalnÄ±zca kentsel bölgeyi kaplarken kÄ±rsal alanlar köy meclisleri tarafÄ±ndan idare ediliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bütün bir ülke belediye sistemine dahil edildiÄŸi için ya mevcut belediyelerin coÄŸrafi etki alanÄ± geniÅŸlemesi ya da yeni belediyeler kurulmasÄ± zorunluluÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Belediye sayÄ±sÄ±nÄ±n 350’ye kadar yükselmesi siyasi partilerin bütün belediyeler için liste sunmasÄ±nÄ± güçleÅŸtirirken seçim sisteminin dikey (Listelerin eÅŸit sayÄ±da kadÄ±n ve erkekten oluÅŸmasÄ±) ve yatay (Parti ve koalisyon listelerinde kadÄ±n ve erkek lider sayÄ±larÄ±nÄ±n denkliÄŸi) cinsiyet eÅŸitliÄŸini zorunlu tutmasÄ± ve engelliler ile 35 yaÅŸ altÄ±ndaki gençlere ayrÄ±lan dörtte birlik kota, partiler açÄ±sÄ±ndan liste hazÄ±rlanmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rdÄ±. Bu koÅŸullar altÄ±nda yalnÄ±zca yönetici partiler Nahda ve Nida tüm seçim bölgelerinde liste sunabildi. Tunus Halk Cephesi* yalnÄ±zca 120 bölgede liste sunabilirken geriye kalan parti ve koalisyonlar çok daha kÄ±sÄ±tlÄ± bir alanda çalÄ±ÅŸma yürütebildiler.

SEÇÄ°M YÖNETÄ°MÄ° VE SONUÇLARI

Bin Ali sonrasÄ± sürecin baÅŸlangÄ±cÄ±ndan beri en düÅŸük katÄ±lÄ±ma sahne olan seçimlerde, kayÄ±tlÄ± 5 milyon 370 bin seçmenden yalnÄ±zca 1 milyon 800 bini oy kullanÄ±rken, seçimlere katÄ±lÄ±m oranÄ±na yüzde 65’lere ulaÅŸan boykot damgasÄ±nÄ± vurdu.

Bu isteksizlik, iktidar ve muhalefet partilerinin seçim organlarÄ±nÄ± etkilemekle beraber önceki seçimlerde alÄ±nan oylarÄ±n kemikleÅŸmiÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdi.

Nida Partisi önceki seçimlere göre 800 bin, Nahda ise 500 bin oy kaybetti.

Seçim sonuçlarÄ±na gelecek olursak zafere ulaÅŸan Nahda, 2 bin 193 sandalye (belediye meclis üyesi) kazanÄ±rken, Nida 1600, Halk Cephesi 261, Demokrasi Hareketi 205, Tunus Projesi 124, Halk Hareketi 100, Afak Tunus 93 sandalye kazandÄ±. 250 yasal parti arasÄ±ndan seçime katÄ±lan 16 diÄŸer siyasi parti ise 400 koltuk elde etti.

2 BÄ°N 373 ‘BAÄžIMSIZ’ ADAY KAZANDI

Seçimden önce ve sonra geniÅŸ bir biçimde tartÄ±ÅŸÄ±lan “baÄŸÄ±msÄ±z listeler” yani baÄŸÄ±msÄ±z adaylar ise oylarÄ±n yüzde 32.9’una tekabül eden 2 bin 373 sandalye kazandÄ±. Etiketin örtbas ettiÄŸinin aksine büyük çoÄŸunluÄŸu aslÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±z olmayan bu adaylar potansiyel “tepki oylarÄ±”ndan sakÄ±nmayÄ± hedefleyen iki büyük egemen partinin daha fazla sandalye elde etmek için ileri sürdüÄŸü adaylardÄ±.

BaÄŸÄ±msÄ±zlarÄ±n bir diÄŸer kÄ±smÄ± ise gerçekten yerel kamu hizmetinde yeni bir vizyon yaratma arzusu taÅŸÄ±yorlar. Örgütlü parti çalÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lma üzerine her zaman çekinceleri olan bir kÄ±sÄ±m sivil toplum aktivisti, burada bir araya geldi.

HALK CEPHESÄ° POZÄ°SYONUNU KORUDU

FotoÄŸraf, Tunus Halk Cephesi'nin Facebook sayfasÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

Sonuçlara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, 261 sandalye kazanan Halk Cephesinin, iktidardaki iki saÄŸ partiyle arasÄ±nda büyük bir fark olmasÄ±na raÄŸmen, siyasi güçler arasÄ±ndaki mevcut üçüncülük pozisyonunu koruduÄŸu görülüyor.

Süreçte yapÄ±lan hatalardan kaçÄ±nÄ±labilseydi daha iyi sonuçlar elde etmek mümkün olabilirdi, ki bu hatalardan en önemlisi aksini baÅŸarmak mümkünken Halk Cephesinin seçim bölgelerinin yalnÄ±zca üçte birinde yarÄ±ÅŸa girmesiydi.

Seçimlere hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±n gecikmesi, kanuni yükümlülükleri tamamlayamayan yerel örgütlerin liste sunamamasÄ±na veya yeterli politik ve pratik deneyime sahip unsurlarÄ±n liste dÄ±ÅŸÄ± kalmalarÄ±na sebep olduÄŸundan, Cephenin seçim kampanyasÄ±nÄ± olumsuz yönde etkiledi.

Olumsuz bir baÅŸka etken de finansal kaynaklarÄ±n kÄ±tlÄ±ÄŸÄ± oldu.

Bununla birlikte Halk Cephesinin kimliÄŸini bir kenara bÄ±rakma çaÄŸrÄ±larÄ±na kulak asmayÄ±p seçimlere kendi bayraÄŸÄ± altÄ±nda katÄ±lmasÄ± ve mümkün olduÄŸu ölçüde baÄŸÄ±msÄ±z listeler oluÅŸturmasÄ± ya da çeliÅŸkileri birleÅŸtiren koalisyonlarda yer almasÄ±, Cephenin aktivistleri, destekçileri, dostlarÄ± ve TunuslularÄ±n önemli bir kesimi arasÄ±nda olumlu bir etki bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r.

Son olarak ÅŸunu belirtmeliyiz ki seçimlerin Halk Cephesi ve devrimci güçlerin diÄŸer kesimleri için tek mücadele alanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± ve içinde bulunulan devrimci süreçte atÄ±lacak potansiyel adÄ±mlara ve çeÅŸitli olasÄ±lÄ±klara hazÄ±rlÄ±klÄ± olunmasÄ± gerektiÄŸi unutulmamalÄ±dÄ±r.

*Halk Cephesi, Tunus Emekçileri Partisi baÅŸta olmak üzere çeÅŸitli ilerici, demokrat partilerden oluÅŸmaktadÄ±r.

(Çeviren: Kemal Berkay BaÅŸtuji)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Haziran 2018 16:37

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