Eczacılar paralı poşet uygulamasından muaf tutulmak istiyor

Tüm Ezcacı İşverenler Sendikası, naylon poşetlerin artık paralı olmasına dair yaptığı açıklamada, kullanılmış poşetlerin hijyenik olmaması ve acil hastalar nedeniyle bu uygulamanın İngiltere'deki gibi eczanelerde uygulanmamasını istedi.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, "Naylon poşetlere verilen paralar bizlere değil, bakanlığa gidiyor. Ancak ilaç zorunlu bir ihtiyaç olup planlı olarak alınan bir ürün değildir. Biz bu uygulamanın gece nöbette ilaç almaya gelen hasta dahil olmak üzere tüm hastalarımızın mağduriyetini arttıracağını düşünüyoruz. İlacın da temel gıda ürünleri gibi hijyen ortamının korunması gerekir, bu da ekstra ücretlendirmeye tabi olmamalıdır " dedi.

TEMEL GIDA GİBİ HİJYENİ KORUNMALI

Eczanaleri de kapsayan uygulama ile poşetin 25 kuruş karşılığında verileceğini belirten Saydan, bu miktarın 15 kuruşunun bakanlığa, diğer kısmının ise KDV ve vergiye gittiğine dikkat çekti. Eczanelerin bu uygulamadan bir kazancı olmadığı gibi acil durumlarda oluşacak zararlarının nasıl telafi edileceğinin de belli olmadığına dikkat çeken Saydan, “Zira ilaç zorunlu bir ihtiyaç maddesi olup planlı olarak alınan bir ürün olmadığı gibi, eczanelerimizde kullandığımız poşetler hem ebat olarak hem de kalınlık olarak market poşetlerine göre kıyaslanmayacak kadar küçüktür. Biz bu uygulamanın gece nöbette ilaç almaya gelen hasta dahil olmak üzere tüm hastalarımızın mağduriyetini arttıracağını düşünüyoruz. Temel gıda maddelerinin hijyen ortamının korunması için kullanılan poşetler bu uygulamanın dışında tutuldu. İlacın da temel gıda ürünleri gibi hijyen ortamının korunması gerekir, bu da ekstra ücretlendirmeye tabi olmamalıdır” dedi.

ESKİ POŞETLERDEN İLAÇ KUTUSUNA VİRÜS BULAŞABİLİR

İngiltere'de 2015 yılından bu yana gıda güvenliği riski olan ürünler, tohum, çiçek, canlı balık ve ilaçlar için ücretli poşet uygulaması yapılmadığını dile getiren Saydan, hastalara ilacı teslim ederken onların getireceği daha önce kullanılmış poşetlerle mikrop bulaşma sorununun arttıracağını söyledi. Daha önce gripliyken alınan bir poşetin eczaneye getirildiğinde yeni ilaçların kutularına da virüsü yayma olasılığı olduğu uyarısında bulunan Saydan, “Uyuyan viral enfeksiyonu temasla tekrar edinebilme olasılığı artar. Ek tedavi masrafları doğurabilir. Eczacılar hakkında yönetmelikte dahi ‘eczanede hazırlanan ilaçların yeni ve uygun ambalajlara konulması’ zorunlu tutulmuştur. Eczanelerimizde hastalar tarafından kullanılmış ambalajlarla hizmet vermemiz yasal açıdan da doğru değildir” dedi.

ACİL HASTASI OLAN POŞET Mİ ARAYACAK?

Acil durumlarda eczaneye ulaşan hastaların çanta ve poşet tedariki ile gelemeyeceğini ifade eden Saydan, hastalarımızı hastalıklarından dolayı cezalandırır duruma düşmemek, hepsinde önemlisi ilacın hijyen ortamının son kullanıcıya kadar korunmasını sağlamak için İngiltere'deki gibi Türkiye'de de eczanelerin bu uygulamadan muaf tutulmasını istedi. (Ankara/EVRENSEL)

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