03 Ocak 2019 12:25
Son Düzenlenme Tarihi: 03 Ocak 2019 12:28

CHP'li Gülizar Karaca: Vatandaşa poşet 25 kuruş, yandaşa orman bedava

CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, poşet yasağına dair açıklama yaptı: İktidar, poşet için vatandaştan para alarak çevrecilik oynuyor.

CHP'li Gülizar Karaca: Vatandaşa poşet 25 kuruş, yandaşa orman bedava

Fotoğraf: CHP

    • Paylaş

    CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 1 Ocak 2019 itibarıyla 25 kuruştan satışı yapılan poşet yasağına dair değerlendirmelerde bulundu. Karaca, “Meclis’te ormanlara ve milli parklara enerji projeleri yapan şirketlere 2022’ye kadar gönlünce kirletebilirsin izni veren iktidar, bir yandan da çöp ithalatı yaparak ülkemizi yabancı ülkelerin çöplüğüne dönüştürüyor ama poşet için vatandaştan para alarak çevrecilik oynuyor” dedi.

    Bugünden itibaren poşetler 25 kuruş: 10 kuruşu maliyet 15 kuruşu vergi

    BAKANLIĞA 'YEŞİL BADANA' TEPKİSİ

    Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen atık ithalatıyla ilgili iddialara istinaden Biçer Karaca’nın yaptığı CİMER Başvurusuna yanıt veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’nin çöp ithalatı yaptığını resmen kabul etmiş ancak rakam vermekten kaçınmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı bir yandan atık azaltmak için plastik poşetleri paralı yaparken bir yandan da başka ülkelerden çöp ithal edilmesinin gerekçesini ve kaç bin ton çöp alındığını açıklamaya davet eden Biçer Karaca sözlerine şöyle devam etti:

    “Tüm halk sağlığı risklerine rağmen ülkemizi başka ülkelerin çöplüğü haline getirdiniz ama vatandaşın cebindeki 25 kuruşa göz dikip bir de bunun adına çevrecilik diyorsunuz. Zaten yeşil olan alanlarda millet bahçesi bahanesiyle açılışlar düzenleyerek, siyasi şov uğruna yapılan fidan dikim etkinlikleriyle göz boyayanlar, sizin yaptığınıza dünyada yeşil badana diyorlar. Kendi dönemlerinde artan faili meçhul orman yangınlardan tutun, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere 50-60 nüfuslu köylere kadar ormanları katleden projelerinden Okluk Koyu’nda yazlık saray için yapılan ağaç katliamına kadar uzayıp gidecek bir listeyle, AKP karnesi doğa adına kırıklarla dolu bir iktidardır.”

    ‘POŞETİ BIRAK, ORMANLARA BAK’

    “TBMM’de Sanayi Komisyonu tarafından kurulan alt komisyonda görüşmelerine başlanan torba yasanın bu kez “Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” adıyla geldiğini belirten Biçer Karaca şunları söyledi; “Bu teklifle ormanlarımız ve milli parklarımızda yenilenebilir enerji adı altında HES’ler ve Jeotermal Enerji Santralları başta olmak üzere pek çok enerji projesine kontrolsüzce teşvikler veriliyor. Yenilenebilir enerji bahanesinin arkasına saklanıp ormanlarımızı ve milli parklarımızı yok edeceksek bunun adı iklim değişikliğiyle mücadele olmaz. Ormanlarımız ve milli parklarımız gerek biyolojik çeşitliliğimiz, gerek insan sağlığı için vazgeçilmezdir, karbon emici özellikleriyle iklim değişikliğiyle mücadeleye önemli katkı yaparlar. Bırakın enerji veya maden yapmayı gözümüz gibi korumamız gereken bu alanlara enerji tesisleri kurup; arazi izin bedelinde yüzde 50 indirim yapıyor, 49 yıllık kullanım izinlerini 99 yıla çıkarıyor, orman izni olmayan enerji üretim, iletim ve dağıtım tesislerini de izinli hale getiriyorlar”

    ‘YANDAŞLAR DOĞAYI İSTEDİKLERİ GİBİ KİRLETECEK’

    Dünyada en fazla kamu ihalesi alan ilk on şirketten beşinin Türkiye’den çıkmasıyla yandaşların kim olduğunun da artık açıkça bilindiğini ifade eden Biçer Karaca, “AKP iktidarı sürdüğü müddetçe ülkemizin tüm akarsuları, meraları, ormanları ve tarım alanlarıyla birlikte insanımızın temiz hava hakkı tehdit altındadır” dedi. Torba yasa teklifinin 44. maddesiyle çevre mevzuatına uygun atık yönetimi yapmayan tesislere açıkça “2022 yılına kadar istediğiniz gibi kirletebilirsiniz” denildiğini söyleyen Karaca sözlerine şöyle devam etti: Maaşının yüzde 20’sini vergi olarak veren asgari ücretli, çevreyi korumak içim poşete de 25 kuruş ödeyecek ama iktidara yandaş şirketler devlet ihalelerinden kazandıkları milyarlarca lira yetmiyor gibi ormanları da bedava kullanacak. Vatandaştan toplanan 25 kuruşlar da genel bütçeye gelir kaydedilecek. Paralı poşet ile çevrecilik bahane, hazineye milyonlarca lira gelir şahane! (HABER MERKEZİ)

    Esenyurt’ta paralı poşet tepkisi: Çevreyi değil ceplerini düşünüyorlar

    Poşetin 25 kuruşa satılması uygulaması sosyal medyada gündem oldu

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Futbolda ara transfer dönemi yarın başlıyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Grev azlığı ‘memnuniyetten’ mi ‘yasaktan’ mı?

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    “Mağduriyet yok”muş!

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Sadakat

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Büyük yürüyüş, 4 Ocak 1991

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Sigaradan süte

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Şiddet nereden besleniyor?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Hindistan’da gericilerin ayağına dolanan kadın zinciri
    Hindistan’da gericilerin ayağına dolanan kadın zinciri

    Kadınların ‘ibadette eşitlik’ için sokağa çıktığı Hindistan’da ilk kez iki kadının dua ettiği tapınak ‘arındırıldı’. Gericilerin protestoları sürüyor.

    CHP'li Gülizar Karaca: Vatandaşa poşet 25 kuruş, yandaşa orman bedava
    CHP'li Gülizar Karaca: Vatandaşa poşet 25 kuruş, yandaşa orman bedava

    CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, poşet yasağına dair açıklama yaptı: İktidar, poşet için vatandaştan para alarak çevrecilik oynuyor.

    Salihli'de Hacıbektaşlı Mahallesi halkı JES'e karşı direnişe geçti
    Salihli'de Hacıbektaşlı Mahallesi halkı JES'e karşı direnişe geçti

    Manisa Salihli'de Hacıbektaşlı Mahallesi'nde yaşayan yurttaşlar JES şirketinin kullandığı yolu kesti, çadır kurarak yaşam alanları için nöbete başladı

    GÜNCELLENDİ
    Çankaya Üniversitesinde bir öğrenci, araştırma görevlisini öldürdü
    Çankaya Üniversitesinde bir öğrenci, araştırma görevlisini öldürdü

    Ankara'da, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldürdü.

    GÜNCELLENDİ
    2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu
    2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu

    Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı, buna göre yıllık enflasyon yüzde 20,30 oldu. Kamu emekçilerine ödenecek enflasyon farkı netleşti.

    GÜNCELLENDİ
    Danimarka'da tren kazası: 8 kişi yaşamını yitirdi
    Danimarka'da tren kazası: 8 kişi yaşamını yitirdi

    Danimarka'da ülkenin en büyük adalarını birbirine bağlayan köprüde tren kazası yaşandı, 8 kişi hayatını kaybetti 10'dan fazla kişi yaralandı.

    Mersin’de ihraç edilen emekçilere 'kovuşturmaya gerek yok' kararı
    Mersin’de ihraç edilen emekçilere 'kovuşturmaya gerek yok' kararı

    Mersin'de savcılık KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin neyle suçlandığını öğrenemedi. Kamu emekçilerinin iade edilip edilmeyeceği merak konusu.

    GÜNCELLENDİ
    Karabağlar'daki kentsel dönüşüme bir iptal kararı daha
    Karabağlar'daki kentsel dönüşüme bir iptal kararı daha

    Karabağlar'da halkın itirazlarına rağmen başlatılan kentsel dönüşüm planları hakkında bir kez daha iptal kararı verildi.

    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları
    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları

    Yeni yıl kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Dünya genelinde yüz binlerce kişi, yağışlı ve soğuk havaya aldırmadan meydanları doldurdu.

    Diğer hikayeler...
    GÜNCELLENDİ
    Çin’in uzay aracı, Ay’ın keşfedilmemiş bölümüne indi
    Çin’in uzay aracı, Ay’ın keşfedilmemiş bölümüne indi
    GÜNCELLENDİ
    Güneş Sistemi'ndeki en uzak keşif girişimi başarılı oldu
    Güneş Sistemi'ndeki en uzak keşif girişimi başarılı oldu
    Komedyen Bob Einstein yaşamını yitirdi
    Komedyen Bob Einstein yaşamını yitirdi
    NBA tarihinde 5x5 yapan oyuncular
    NBA tarihinde 5x5 yapan oyuncular
    GÜNCELLENDİ
    Metrobüs durağındaki kazada bir kişi hayatını kaybetti
    Metrobüs durağındaki kazada bir kişi hayatını kaybetti

    Darülaceze Metrobüs Durağı'nda bir yolcu, yola düşerek metrobüsün altında kaldı. Ağır yaralanan yolcu, ambulansta yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Rusya'daki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 37'ye yükseldi
    Rusya'daki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 37'ye yükseldi

    Rusya'nın Magnitogorsk kentindeki gaz patlamasında yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

    GÜNCELLENDİ
    Dolar gece yarısı sert yükselişle 5,70’i gördü
    Dolar gece yarısı sert yükselişle 5,70’i gördü

    Gece yarısı dolar ve avroda sert yükselişler yaşandı. Doların yükselmesinde Japon yenindeki hareketliliğin etkili olduğu belirtildi.

    Balkan ülkelerinde kadınlar jinekolog travmalarını anlatıyor
    Balkan ülkelerinde kadınlar jinekolog travmalarını anlatıyor

    Balkan ülkelerinde jinekolojik tedavi süreçlerindeki travmatik deneyimlerini paylaşan kadınlar, #MeToo hareketine benzer bir sosyal kampanya başlattı.

    'Türkiye'den göç' NY Times'ta: İnsanlar tehdit altında hissediyor
    'Türkiye'den göç' NY Times'ta: İnsanlar tehdit altında hissediyor

    New York Times, Türkiye'den yurt dışına göçe dair haberinde 'Erdoğan'a karşı çıkan Türkler, yetenek ve varlıklarını alarak ülkeyi terk ediyor' dedi.

    İYİ Parti, Ankara'da AKP'nin MHP'ye bıraktığı ilçeleri istiyor
    İYİ Parti, Ankara'da AKP'nin MHP'ye bıraktığı ilçeleri istiyor

    Yerel seçimde CHP ile ittifak yapan İYİ Parti, Ankara'da AKP'nin MHP'ye bıraktığı ilçelerde kendi adayının desteklenmesini istiyor.

    YSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
    YSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

    YSK'nin seçime katılacak partileri belirlemesine ilişkin kararı ile seyyar sandık kurullarının yetkilerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Senarist Zehra Çelenk: Toplumun, kültürün hali ne ise TV’nin hali de o
    Senarist Zehra Çelenk: Toplumun, kültürün hali ne ise TV’nin hali de o

    Yazar, senarist Zehra Çelenk Evrensel'e konuştu.Zehra Çelenk: TV’nin malzemesi gökten düşmüyor, varolan desenleri görüyoruz.

    Çalışmaya işyerlerinden, emekçilerin içinde başlamak gerekir
    Çalışmaya işyerlerinden, emekçilerin içinde başlamak gerekir

    Bir eğitim emekçisi yazdı: Son günlerde öğretmenler odasında neredeyse sürekli ekonomik krizden, pahalılıktan ve zamlardan bahsediliyor.

    Panodaki dilekler...
    Panodaki dilekler...

    Kocaeli'deki lise öğrencilerinin“Hiçbir çocuğun ağlamadığı, barış dolu bir yıl”, “Haksızlıklara susulmamasını diliyorum!” gibi dilekleri dikkat çekti.

    Ben Û Sen Mahallesi’nde geçim sohbeti: ‘Burada kriz hep vardı’
    Ben Û Sen Mahallesi’nde geçim sohbeti: ‘Burada kriz hep vardı’

    Diyarbakır'ın yoksul semtlerinden olan Ben û Sen Mahallesi'nde geçim sohbeti: Bu mahalle varoş diye, hatırlandığımız zamanlar hep seçim zamanları.

    Seçim adaleti yok
    Seçim adaleti yok

    YSK seçim öncesi, adaletsizliği artıracak kararlara imza atıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Yedikule'de çöken binadan iki hurdacının cansız bedeni çıkarıldı
    Yedikule'de çöken binadan iki hurdacının cansız bedeni çıkarıldı

    Yedikule'de bina çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişi kurtarılırken 1'i çocuk 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

    17 yaşındaki taraftarın ölümüne dair 7 kişi tutuklandı
    17 yaşındaki taraftarın ölümüne dair 7 kişi tutuklandı

    Küçükköyspor taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Trump: Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumak istiyoruz
    Trump: Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumak istiyoruz

    Trump'tan Suriye'den çekilmeye dair yeni açıklama: Belli bir süre içinde çekileceğiz. Çekilsek bile Kürtleri korumaya devam etmek istiyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    Meteoroloji soğuk hava dalgası ve fırtına uyarısında bulundu
    Meteoroloji soğuk hava dalgası ve fırtına uyarısında bulundu

    Meteoroloji, kar ve fırtına uyarısında bulundu. Muğla ve Antalya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede ise yüzlerce köy kar esareti altında.