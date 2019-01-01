Bugünden itibaren poşetler 25 kuruş: 10 kuruşu maliyet 15 kuruşu vergi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Ocak 2019'dan itibaren satış noktalarında plastik poşetlerin tüketicilere 25 kuruş karşılığında verileceğini, kalınlığı 15 mikronun altında olan, gıdanın doğrudan temas ettiği ve hijyen için ihtiyaç duyulan birincil ambalaj poşetlerinin ise ücretsiz verilmeye devam edileceğini hatırlattı.

Plastik poşetlerin yalnızca yüzde 1'inin geri dönüştürülebildiğini ve doğaya atılan plastik poşetlerin bin yıl boyunca yok olmadığını vurgulayan Palandöken, "Burada amaç poşeti paralı satmak değil, sağlığımız ve çevremiz için naylon poşeti caydırıcı hale getirmektir. Kısa süre içinde uygulamanın amacının anlaşılıp bu konudaki duyarlılığın artmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

HIŞIR POŞETLER ÜCRETSİZ

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek de, 1 Ocak 2019'dan itibaren başlayacak uygulamayla plastik poşetlerin ücretli olacağını, şarküteri, ekmek-unlu mamuller ve manav reyonlarındaki hışır poşetlerin ücretsiz verileceğini bildirdi.

Sektörün uygulamaya hazır olduğunu belirten Altunbilek, maliyetine fiyatlarla müşterilerine geri dönüşümlü çantalar sunacaklarını söyledi.

Altunbilek, geri dönüşümlü çantalar için çeşitli kampanyaların gündemde olacağını ifade ederek, "Her market kendi mağazasına göre farklı kampanyalar yapabilir. Örneğin, 50 liralık alışverişe 1 bez çanta hediye edilebilir. Müşteriye cazip gelecek kampanyalar olabilir. Çünkü derdimiz 25 kuruşa poşet satmak değil, amacımız poşet kullanımını asgariye indirmek. Yoksa 3-5 poşetin satılması meselesi değil. Onun yerine bir tane bez çanta alınmasını istiyoruz." dedi.

Reyonlarda bez ve geri dönüşümlü çantaların satışına başlandığına işaret eden Altunbilek, sürekli kullanılacak bu çantaların fiyatının 1,5 lira ile 3 lira arasında değiştiğini bildirdi.

Altunbilek, manav reyonundaki poşetlerin durumuna da açıklık getirerek, "15 mikronun altındaki incelikteki 'hışır' dediğimiz plastik poşetler, şarküteri, ekmek-unlu mamuller ve manav reyonunda kullanılması halinde ücretsiz olacak ancak onun dışında kullanılırsa paralı verilecek. Yani manav reyonundaki poşetler bedelsiz kullanılacak. Bu durum, ince poşetler için geçerli." diye konuştu.

Altunbilek, kese kağıtlarının ise maliyetinin yüksek olması nedeniyle yoğun olarak kullanılmayacağını ancak balık reyonlarında tercih edilebileceğini dile getirdi.

25 kuruşa satılacak her poşette barkod olacağını vurgulayan Altunbilek, şöyle devam etti:

"Bu barkod, plastiğin üzerinde baskı olarak yer alacak. Biz de bu barkodla satılan poşetlere göre devlete ödeme yapacağız. Kasadaki çıktısına göre 15 kuruşluk kısmı devlete yatırılacak. Bu da çevreyi korumak adına fona aktarılacak." (DHA)