Esenyurt’ta paralı poşet tepkisi: Çevreyi değil ceplerini düşünüyorlar

Eren ERGİNE

İstanbul

Plastik alışveriş poşetlerinin ücretli hale getirilmesinin yer aldığı kanun teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM Genel kurulunda kabul edildi. Yeni yılla beraber plastik alışveriş poşetleri tüketiciye en az 25 kuruştan satılacak. Meyve, kargo ve kuru temizleme poşetlerinin yer aldığı bazı poşet gruplarında ise ücretlendirme yapılmayacağı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından bildirildi. Poşetlerin ücretlendirilmesini Esenyurt’ta farklı marketleri gezerek alışveriş yapan vatandaşlara sorduk. A’dan Z’ye her şeyin zamlandığını belirten bir kasiyer, “4 poşet parasıyla 1 ekmek alınıyor, öyle zamanlar oluyor ki 5 kuruşu eksik olduğu için insanlar aldıklarını kasada bırakıp gidiyor, dar gelirli aileler kuruşu kuruşuna hesap yaparak yaşıyor, şimdi poşet zammını çıkardılar. Müşteriye ‘Poşet alır mısın?’ demekten çekiniyoruz. Neredeyse bizi dövecekler, o kadar tepkililer” diye ifade ediyor. Bir başka market çalışanı Ali Balık ise “Kararla birlikte esnafla müşteri karşı karşıya geliyor. Vatandaş tepkili ama öfkesini esnafa, çalışana değil bu kararı alan hükümete sormalı” diyor.

ALINAN ÜRÜNLER KIYAFETLE TAŞINIYOR

Mahalle marketlerinde tam anlamıyla henüz poşet uygulaması başlamış değil. Sebebi ise market sahiplerinin müşteri kaybetme korkusu. Hal böyle olunca “Hangi market poşet parası alıyor, hangisi almıyor” diye mahalleli arasında konuşuluyor. Poşetlerin ücretli olduğu yerlere gidilirken ya büyük torba götürülüyor ya da pazar arabaları tercih ediliyor. Duruma tepki gösteren vatandaşların aldığı ürünleri kıyafetlerine koyarak götürdüğünü belirten kasiyer “Bazıları aldığı bütün ürünler kasadan geçtikten sonra almaktan vazgeçtiğini belirtip bırakıp gidiyor, kendince protesto ediyor ama sonra o ürünleri biz yerlerine dizmekle uğraşıyoruz” sözleriyle uygulamaya tepki gösteriyor.

’POŞET BAŞINA VERGİ ALIYORLAR’

Poşetlerin ücretlendirilmesine alışveriş sırasında tepki gösteren bir vatandaş ise “Madem çevreyi düşünüyorlar, gitsinler büyük fabrikaları denetlesinler ya da poşetleri tamamen yasaklasınlar. Kese kağıdı çıkarsınlar, file dağıtsınlar. Neden 25 kuruş para alıyorlar? Bunlar çevreyi değil cebini düşünüyorlar” diyerek ifade ediyor tepkisini.

Markete alışverişe gelen yurttaşların çoğu uygulamaya tepkili. Alışveriş sırasında market yetkililerine “Poşet parası almak nedir yahu? Bu kadar mı düştük” diye soruyor bir kadın. Kararı hükümetin aldığını hatırlatan market yetkilisi ise “Poşet başına 15 kuruş vergi alıyorlar, biz bu parayı sizden almazsak bize ceza uygulanıyor” diye kendini savunuyor.