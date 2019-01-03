İstanbul Halk Ekmek büfeleri ücretli poşete geçti

Türkiye genelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı 'ücretli poşet uygulaması', 1 Ocak 2019 tarihinden başladı. Bu karar doğrultusunda İstanbul Halk Ekmek büfelerinde de poşetlerin ücretli verilmesi kararı çıktı.

İBB tarafından yapılan açıklamada “29.11.2018 tarihinde kabul edilen, 10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmıştır. Bu sebepledir ki Halk Ekmek büfelerinden de alışveriş yaparken plastik poşet kullanımını azaltabilmek adına poşetler ücretli olacaktır” ifadeleri kullanıldı. (EKONOMİ SERVİSİ)

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